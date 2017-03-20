Принудительно переселять в старые дома жителей аварийных домов предложили в Госдуме
Как сообщает издание «Известия», предложение переориентировать переселенцев на вторичный рынок мотивируют тем, что у многих регионов нет возможности строить новые жилые дома в нужных объемах.
«Людей необязательно селить в новые дома. Нужно предлагать им квартиры на вторичном рынке. Необходимо принять постановление правительства, запрещающее жителю аварийного дома отказаться от получения жилья, купленного на вторичном рынке, если оно признано неаварийным», — рассказал изданию участник заседания Госсовета Игорь Шпектор.
Кроме того, людей которые упорно отказываются от «вторичек», предлагают принудительно переселять.
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