Регистрация
Важные темы
» » Экономисты прогнозируют падение курса рубля


Экономисты прогнозируют падение курса рубля

Вчера, 08:46

Рубль может подешеветь из-за изменения министерством финансов формулы закупки валюты.

 

 

Об этом со ссылкой на обзор Райффайзенбанка сообщает «РБК».

Аналитики банка уверены, что изменение этого бюджетного правила может привести к тому, что при росте цен на нефть в долларах объем закупок будет расти, а при падении — уменьшаться. Если правило не изменится, доллар будет стоить около 60 рублей, а если изменится — 65 рублей, считают в Райффайзенбанке.

Эксперты также отметили, что курс американской валюты может достигать и 70 рублей, пишет Privet-Rostov.ru



Прочитали - 54
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
В России пообещали увеличить пенсии

В России пообещали увеличить пенсии

Общество
Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Город
На улице Аэропортовской в Краснодаре изменится схема дорожного движения с 30 июня

На улице Аэропортовской в Краснодаре изменится схема дорожного

Транспорт
Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Город
Рублю предсказали обвал из-за надутого спекулянтами пузыря

Рублю предсказали обвал из-за надутого спекулянтами пузыря

Главное
Текущий курс рубля объявлен невозможным

Текущий курс рубля объявлен невозможным

Общество
Что изменится в жизни россиян в феврале

Что изменится в жизни россиян в феврале

Город
Учёные прогнозируют падение гигантского астероида на Землю

Учёные прогнозируют падение гигантского астероида на Землю

Общество
Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний

Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний

Транспорт
СМИ: В 2017 году пачка сигарет подорожает до 220 рублей

СМИ: В 2017 году пачка сигарет подорожает до 220 рублей

Город
Аналитики: возможен рост доллара до 120 рублей

Аналитики: возможен рост доллара до 120 рублей

Общество
В России изменились правила обмена валюты

В России изменились правила обмена валюты

Инфраструктура
Крупнейший в мире банк назвал справедливый курс для рубля

Крупнейший в мире банк назвал справедливый курс для рубля

Общество
Цены на бензин могут взлететь до 40 рублей — эксперты

Цены на бензин могут взлететь до 40 рублей — эксперты

Транспорт
Россияне могут готовиться к девальвации рубля

Россияне могут готовиться к девальвации рубля

Главное
Доллар пробил отметку в 75 рублей

Доллар пробил отметку в 75 рублей

Главное
Центробанк ужесточил правила обмена валют свыше 15 000 рублей

Центробанк ужесточил правила обмена валют свыше 15 000 рублей

Город
Доллар может вырасти до 168 рублей

Доллар может вырасти до 168 рублей

Главное
Нефть и рубль продолжат падение

Нефть и рубль продолжат падение

Происшествия
Рубль не находит себе места

Рубль не находит себе места

Город
Аналитики рассказывают о курсе рубля на осень

Аналитики рассказывают о курсе рубля на осень

Главное
О курсе рубля на осень рассказал эксперт

О курсе рубля на осень рассказал эксперт

Главное
Эксперты: При 22,5 долларах за баррель экономика России рухнет

Эксперты: При 22,5 долларах за баррель экономика России рухнет

Главное
Центробанк советует подготовиться к курсу в 100 рублей за доллар

Центробанк советует подготовиться к курсу в 100 рублей за доллар

Главное
Эксперты предсказывают обвал рубля

Эксперты предсказывают обвал рубля

Главное
Кремль больше не способен поддерживать курс рубля

Кремль больше не способен поддерживать курс рубля

Главное
Очень скоро у рубля будут серьезные проблемы

Очень скоро у рубля будут серьезные проблемы

Главное
Что будет с рублем в конце августа

Что будет с рублем в конце августа

Главное
К осени доллар в России превысить 70 рублей

К осени доллар в России превысить 70 рублей

Главное
Сбербанк предрек обвал рубля

Сбербанк предрек обвал рубля

Главное
У рубля пока нет поводов для роста

У рубля пока нет поводов для роста

Город
Из-за Греции падает цена на нефть и русский рубль

Из-за Греции падает цена на нефть и русский рубль

Главное
Удалить Доллар может подорожать до 90 рублей

Удалить Доллар может подорожать до 90 рублей

Главное
Что будет с рублем летом

Что будет с рублем летом

Город
Рубль готовит сюрприз

Рубль готовит сюрприз

Главное
ЦБ поставил рубль на место

ЦБ поставил рубль на место

Главное
Российская финансовая власть подбирает варианты для замены доллара

Российская финансовая власть подбирает варианты для замены доллара

Главное
Почему рубль признали лучшей валютой в мире

Почему рубль признали лучшей валютой в мире

Главное
Неликвидная

Неликвидная "вторичка" подешевеет до 50% в 2015 году

Город
Каковы перспективы рубля на фоне дорожающей нефти

Каковы перспективы рубля на фоне дорожающей нефти

Главное
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+