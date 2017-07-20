Экономисты прогнозируют падение курса рубля
Рубль может подешеветь из-за изменения министерством финансов формулы закупки валюты.
Об этом со ссылкой на обзор Райффайзенбанка сообщает «РБК».
Аналитики банка уверены, что изменение этого бюджетного правила может привести к тому, что при росте цен на нефть в долларах объем закупок будет расти, а при падении — уменьшаться. Если правило не изменится, доллар будет стоить около 60 рублей, а если изменится — 65 рублей, считают в Райффайзенбанке.
Эксперты также отметили, что курс американской валюты может достигать и 70 рублей, пишет Privet-Rostov.ru
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