Экономисты прогнозируют падение курса рубля

Рубль может подешеветь из-за изменения министерством финансов формулы закупки валюты.

Об этом со ссылкой на обзор Райффайзенбанка сообщает «РБК».

Аналитики банка уверены, что изменение этого бюджетного правила может привести к тому, что при росте цен на нефть в долларах объем закупок будет расти, а при падении — уменьшаться. Если правило не изменится, доллар будет стоить около 60 рублей, а если изменится — 65 рублей, считают в Райффайзенбанке.

Эксперты также отметили, что курс американской валюты может достигать и 70 рублей, пишет Privet-Rostov.ru