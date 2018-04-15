Правила оплаты больничных листов изменятся в Краснодаре
Нововведения вступят в силу с 10 апреля 2018 года.
Изменения в здравоохранении касаются выдачи листков трудоспособности. Так отныне отменяются ограничения поколичеству дней вгоду, накоторые может быть выдан больничный поуходу забольным ребёнком. Если сейчас родители могут уйти на больничный не более чем на 60 дней в год, в редких исключениях – на 90 дней.
- Поновым правилам, работающим родителям разрешат ухаживать забольным ребёнком столько, сколько потребуется,- сообщаетБухгалетрия.ру.
К тому же согласно нововведениям возраст больного ребёнка-инвалида, поуходу закоторым сейчас дают больничные только на120 календарных дней вгоду, поднимут с15 до18 лет. Лимит подням тоже отменят.
Читайте также по теме:
Вместо западных лекарств россиянам предложили заваривать кору дуба и пить боярышник
Ученые вычислили микробов, приводящих к ожирению
Безопасную дозу алкоголя назвали ученые
Список бытовых предметов, опасных для человечества, огласили эксперты
Правила признания человека инвалидом решили поменять в России
В Минздраве придумали как сократить очередь в поликлиниках
Источник:Privet-Rostov.ru
Из квитанций ЖКХ исчезнет некоторая информацияИнфраструктура
Новые прививки начнут ставить жителям РоссииОбщество
Власти придумали как сэкономить на россиянахОбщество
Учёные нашли в теле человека новый «орган»Здоровье
Новый закон позволит россиянам не платить за ЖКХ управляющим компаниямСобытия
Ученые: Фруктовый сок смертельно опасенЗдоровье
11 выходных подарит долгожданный март россиянамСобытия
Правила прохождения техосмотра изменились в КраснодареТранспорт
В Краснодаре упростят использование маткапиталаОбщество
Что изменится в жизни россиян с января 2018 годаГлавное
Ученые назвали предел жизни человекаЗдоровье
В России изменятся сроки выдачи загранпаспортовИнфраструктура
Экономисты прогнозируют падение курса рубляОбщество
Россиян ждет очередной запрет на продажу алкоголяКриминал
В России будут продавать алкоголь по новым правиламГород
Минтруд опубликовал список выходных и праздничных дней в 2018 годуГлавное
Названы сроки исчезновения профессий хирурга, писателя и продавцаИнфраструктура
Бездетных россиян и семьи с одним ребёнком предложили обложить налогомОбщество
Новые правила выплат по ОСАГО вступили в силуТранспорт
В России предлагают продлить выплаты по уходу за ребёнкомОбщество
Как изменится жизнь россиян с 1 апреляГород
Власти озвучили предварительные даты выходных дней в 2018 годСобытия
Ученые назвали страны с наилучшими условиями для жизни в будущемОбщество
Составлен список бесполезных лекарств, которыми лечатся россиянеГлавное
С 1 января изменятся правила перевозки детей в автоГлавное
С нового года болеть станет крайне невыгодноЗдоровье
Собака - убийца оторвала 2-летнему мальчику пол лицаПроисшествия
Опубликован календарь праздничных дней на 2017 годСобытия
Россиянам сократили новогодние каникулыГлавное
Россиянам советуют запасаться продуктамиГород
Как жизнь россиян изменится в апрелеГлавное
Ученые назвали главную причину глобального ожиренияЗдоровье
В России начали действовать новые правила выдачи паспортовГород
В России предлагают сократить новогодние каникулыПроисшествия
Женщину с ребёнком в инвалидной коляске выгнали из храмаПроисшествия
Министерство труда определило праздничные дни в 2016 годуСобытия
Доллару осталось жить 60-80 дней - экономист СШАГлавное
Правительству РФ могут разрешить ограничивать оптовые цены на продуктыГород
Цены на 50 лекарств защитили от колебаний валютыЗдоровье
Правительство утвердило новые правила выплат пострадавшим в ДТПТранспорт