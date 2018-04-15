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Правила оплаты больничных листов изменятся в Краснодаре

15-04-2018, 20:06

Нововведения вступят в силу с 10 апреля 2018 года.

 

Правила оплаты больничных листов изменятся в Краснодаре


Изменения в здравоохранении касаются выдачи листков трудоспособности. Так отныне отменяются ограничения поколичеству дней вгоду, накоторые может быть выдан больничный поуходу забольным ребёнком. Если сейчас родители могут уйти на больничный не более чем на 60 дней в год, в редких исключениях – на 90 дней.

 

 

- Поновым правилам, работающим родителям разрешат ухаживать забольным ребёнком столько, сколько потребуется,- сообщаетБухгалетрия.ру.

 

К тому же согласно нововведениям возраст больного ребёнка-инвалида, поуходу закоторым сейчас дают больничные только на120 календарных дней вгоду, поднимут с15 до18 лет. Лимит подням тоже отменят.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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