Учёные нашли в теле человека новый «орган»
Открытие сделали американские ученые.
Врачи из США шокировали мир своим открытием – они нашли в человеческом теле ранее не известный орган. Ученые сообщили, что орган представляет собой сетку из каналов соединительной ткани.
- Специалисты неисключают, что обнаруженная структура может быть связана сразвитием онкологии. Открытие было сделано вовремя эндоскопии желудочно-кишечного тракта одного изпациентов,- сообщает «Российская газета» сссылкой наNature.com.
Учены утверждают, что новый орган содержит до 20% всей жидкости организма.
С другой стороны, ученые предполагают, что каналы могут быть связаны собразованием метастазов. Так как именно это может объяснить перемещение опухолевых клеток полимфатической системе.
Исследования будут продолжены, возможно открытие американских ученых позволит создать новый метод диагностики онкологических заболеваний.
Источник:Privet-Rostov.ru
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