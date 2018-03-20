Ученые: Фруктовый сок смертельно опасен
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Результаты шестилетнего исследования обнародовали американские ученые.
В исследовании принимали участие более 30 тысяч человек. Ученые выяснили, что употребление сладких напитков, в число которых входят и фруктовые соки, увеличивает риск преждевременной смерти, особенно у людей старше 45 лет.
Шесть лет американские ученые проводили исследование и наблюдали 30 тысяч человек. Для исследования были отобраны люди, не болеющие сахарным диабетом и не страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- В общей сложности наблюдение за добровольцами длилось шесть лет. Если человек умирал, выяснялась возможная причина его гибели, а также факторы, влияющие на смертность: курение, физическая активность и даже уровень доходов,- сообщает Lifeсо ссылкой на EurekAlert.
В результате ученые пришли к выводу, что те, кто выпивал более литра сладких напитков в день умирали чаще от ишемической болезни сердца. В то же время те, кто пил менее 30 миллилитров в день проживали в двое больше. При этом другие продукты, содержащие сахар, на продолжительность жизни, никак не влияют.
Источник:Privet-Rostov.ru
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