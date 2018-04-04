Власти придумали как сэкономить на россиянах
Чиновники Минстроя разработали 10-летний план по экономии на отоплении.
В министерстве предложили сделать дома россиян более теплыми, для этого от строителей потребуется использовать при строительстве инновационные материалы и инженерное оборудование. Будут разрабатываться архитектурные решения для повышения эффективности использования энергоресурсов.
- Вближайшие 10 лет Минстрой планирует повысить энергоэффективность российского жилья на50%. Поэтому вРоссии будут производить поэтапное уменьшение расхода тепловой энергии наотопление ивентиляцию для новостроек, -сообщаетdomofond.ru.
Нововведения коснутся и вторичного жилья, при проведении капитального ремонта буди применены энергоэффективные технологии.
Источник:Privet-Rostov.ru
Новый закон позволит россиянам не платить за ЖКХ управляющим компаниямСобытия
Россиянам рассказали, как законно не платить за капремонтИнфраструктура
Новый налог придумали для самозанятых жителей КраснодараОбщество
Для некоторых жителей Краснодара снизятся налоги на недвижимостьГород
По новой программе начнут расселять жителей Краснодара изИнфраструктура
Жители Краснодара будут по-новому платить за отоплениеИнфраструктура
В Краснодаре для водителей-новичков придумали новое ограничениеИнфраструктура
Чиновники придумали новый способ обложить налогами жителей КраснодараГлавное
Власти нашли способ как сподвигнуть квартиросъемщиков платить налогОбщество
Небрезгливые жители Краснодара смогут экономить на оплате услуг ЖКХГород
Часть россиян могут освободить от платы за капремонтИнфраструктура
Путин запретил использовать в России анонимайзерыИнфраструктура
Профсоюзы: Россию ждет массовая безработицаОбщество
Власти будут помогать оставшимся без жилья россиянамОбщество
Россиянам рассказали как отстоять свои права с новым налогом наОбщество
В России хотят освобождать от подоходного налога после рожденияОбщество
Минюст разъяснил в каких случаях у россиян будут отбиратьОбщество
Часть россиян могут лишить единственного жильяГород
Россиян смогут выселять и лишать жилья в один моментГород
В России предложили ещё один налогОбщество
В России могут запретить продажу квартир без отделкиИнфраструктура
Принудительно переселять в старые дома жителей аварийных домовИнфраструктура
СМИ узнали о планах по свержению президента СШАКриминал
На месте ветхого жилья в Краснодаре построят парки и скверыГород
Госдума изменила сроки бесплатной приватизации жильяИнфраструктура
Очередной удар по производителям сигарет готовят власти РоссииЗдоровье
В России хотят отменить бумажные деньгиГород
Правительство обрадовало страну после выборов новостью о повышенииГород
В России хотят изменить систему отчислений с зарплатГород
Россияне обеднеют от нового налогаГлавное
Банки будут спрашивать согласия на платежи у своих клиентовКриминал
В Краснодаре спрос на жилье упал на 30%Город
"Владельцев" брошенных могил предлагают штрафоватьГород
Минстрой предлагает вторично использовать заброшенные могилыГород
Жители новых домов не будут делать взносы на капремонтИнфраструктура
Работающим пенсионерам перестанут платитьГород
Росавтодор раскрыл план строительства Керченского моста---
Неликвидная "вторичка" подешевеет до 50% в 2015 годуГород
Пострадавшие от стихии смогут получить новые квартиры только по---
Приватизированные квартиры разрешат возвращать государствуГород