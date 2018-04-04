Власти придумали как сэкономить на россиянах

Чиновники Минстроя разработали 10-летний план по экономии на отоплении.

В министерстве предложили сделать дома россиян более теплыми, для этого от строителей потребуется использовать при строительстве инновационные материалы и инженерное оборудование. Будут разрабатываться архитектурные решения для повышения эффективности использования энергоресурсов.

- Вближайшие 10 лет Минстрой планирует повысить энергоэффективность российского жилья на50%. Поэтому вРоссии будут производить поэтапное уменьшение расхода тепловой энергии наотопление ивентиляцию для новостроек, -сообщаетdomofond.ru.

Нововведения коснутся и вторичного жилья, при проведении капитального ремонта буди применены энергоэффективные технологии.

Источник:Privet-Rostov.ru