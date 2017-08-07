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В России изменятся сроки выдачи загранпаспортов

Вчера, 20:37

Министерство внутренних дел России разрабатывает поправки в законодательство, при которых изменится срок ожидания загранпаспорта.

 

В России изменятся сроки выдачи загранпаспортов

 

Уведомление о начале разработки опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В МВД считают, что сроки оформления загранпаспортов в настоящее время слишком затянуты, их следует сократить. 

Ранее МВД получило соответствующее поручение от правительства РФ.

Напомним, что согласно нынешним правилам, заграничный паспорт оформляется сроком до 4 месяцев. При наличии ряда обстоятельств, вынуждающих гражданина быстро выехать за границу, срок оформления паспорта не превышает 3 дней, пишет Privet-Rostov.ru



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