В России изменятся сроки выдачи загранпаспортов

Министерство внутренних дел России разрабатывает поправки в законодательство, при которых изменится срок ожидания загранпаспорта.

Уведомление о начале разработки опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В МВД считают, что сроки оформления загранпаспортов в настоящее время слишком затянуты, их следует сократить.

Ранее МВД получило соответствующее поручение от правительства РФ.

Напомним, что согласно нынешним правилам, заграничный паспорт оформляется сроком до 4 месяцев. При наличии ряда обстоятельств, вынуждающих гражданина быстро выехать за границу, срок оформления паспорта не превышает 3 дней, пишет Privet-Rostov.ru