Из квитанций ЖКХ исчезнет некоторая информация
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Начиная с июня, россияне будут получать «чистые» квитанции.
Власти запретили публиковать на квитанциях ЖКХ рекламные баннеры. Новое правило будет касаться как лицевой, так и оборотной стороны квитанции. Изменения уже внесены в закон «О рекламе».
- Уточняется, что запрет некасается социальной рекламы исправочной информации. Нововведения вступят всилу через 60 дней после официального опубликования. Документ опубликован 5апреля 2018 года,- сообщает «Российская газета».
Источник:Privet-Rostov.ru
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