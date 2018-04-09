Новые прививки начнут ставить жителям России
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Прививку от рака начнут делать уже в 2020 году.
Национальный календарь прививок расширится на несколько позиций. В него включат прививки против ротавирусной игемофильной инфекций, ветряной оспы.
- Есть вероятность, что вэтот список войдут ипрививки против папилломавирусной инфекции инекоторых других болезней– цитируют слова представителя Минздрава Николай Брико издание «Медпортал».
Мужчина отметил, что прививки против некоторых болезней из перечисленного списка проводятся в рамках региональных программ, а также включены в национальные календари прививок для групп риска ипоэпидемическим показаниям.
Эксперты уверены, что прививки против папилломовирусной инфекции(ВПЧ) снизит вероятность возникновения рака шейки матки, атакже головы ишеи.
Источник:Privet-Rostov.ru
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