Ученые назвали страны с наилучшими условиями для жизни в будущем

Американские геофизики назвали регионы государств по всей планете, которые станут самыми благоприятными для обитания в будущем после глобального потепления.

В течение следующих 2-х десятков лет мягкий климат будет наблюдаться в США в горных и северных районах, а также в государствах на севере Европы, южных частях Северной Америки и Океании, в странах на Британских островах.

В перечисленных регионах количество дней с хорошей погодой по средней статистике увеличится на пятнадцать суток. Температура воздуха там будет от +18 до +30 градусов.

На средних широтах Земли климат станет мягче, а вот в тропиках и субтропиках будет жарче и влажнее.

Самыми неблагоприятными для жизни станет центральная часть Латинской Америки, Юго-Восточная Азия и Африка.

Прогноз климата на 10-летие вперед сделан на анализе ежегодных изменений количества дней с благоприятной погодой. Наблюдения проводились геофизиками с 1986 по 2005 г.