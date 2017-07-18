Россиян ждет очередной запрет на продажу алкоголя
В Минздраве России обсуждается вопрос о включении в Стратегию формирования здорового образа жизни населения положения о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни.
Об этом пишет газета «Известия».
С соответствующим предложением выступил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) при министерстве.
По мнению ученых института, шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголем и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, недостаточно. У местных властей есть право ограничивать места и время продаж алкоголя, но по стране, как правило, не практикуют запретов, которые длятся больше одних суток. «Отсутствуют ограничения на продажу алкоголя в выходные дни», — указано в проекте.
Как отмечается, после согласования документа на межведомственном уровне станет ясно, каким образом предложение о запрете продаж спиртного в выходные может быть реализовано на практике, пишет Privet-Rostov.ru
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