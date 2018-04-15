Школьникам в Краснодаре готовят новые испытания

Начиная со следующего года собеседование по русскому языку станет допуском к итоговой аттестации школьников.









Сегодня, 13 апреля, по всей стране пройдет апробация итогового собеседования по русскому языку. Уже начиная с 2019 года собеседование станет обязательным этапом сдачи экзаменов для учеников 9 класса.

-Участвовать в ней будут 80% школ. Каждый ученик будет проходить собеседование в своей школе, оценивать же знания будут по системе зачет — незачет,— сказал глава Рособрнадзора, заместитель министра образования и науки России Сергей Кравцов.

Предполагается, что собеседование будет проходить во вторую среду февраля. Для тех школьников, которые пропустят сроки прохождения собеседования по уважительным причинам, смогут воспользоваться дополнительными днями в марте.

Результаты собеседования в этом году не будут играть никакой роли при сдаче ГИА. Целью апробации – понять, как работают критерии оценивания, может, понадобится что-то методически доработать.

Источник:Privet-Rostov.ru