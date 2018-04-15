Регистрация
Важные темы
» » Школьникам в Краснодаре готовят новые испытания


Школьникам в Краснодаре готовят новые испытания

15-04-2018, 21:56

Начиная со следующего года собеседование по русскому языку станет допуском к итоговой аттестации школьников.


Школьникам в Краснодаре готовят новые испытания


Сегодня, 13 апреля, по всей стране пройдет апробация итогового собеседования по русскому языку. Уже начиная с 2019 года собеседование станет обязательным этапом сдачи экзаменов для учеников 9 класса.

 

 

-Участвовать в ней будут 80% школ. Каждый ученик будет проходить собеседование в своей школе, оценивать же знания будут по системе зачет — незачет,— сказал глава Рособрнадзора, заместитель министра образования и науки России Сергей Кравцов.

 

Предполагается, что собеседование будет проходить во вторую среду февраля. Для тех школьников, которые пропустят сроки прохождения собеседования по уважительным причинам, смогут воспользоваться дополнительными днями в марте.

 

Результаты собеседования в этом году не будут играть никакой роли при сдаче ГИА. Целью апробации – понять, как работают критерии оценивания, может, понадобится что-то методически доработать.

 

Источник:Privet-Rostov.ru



Прочитали - 168
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Российских призывников ждут новые сюрпризы

Российских призывников ждут новые сюрпризы

Происшествия
Затяжные выходные ожидают россиян в начале мая

Затяжные выходные ожидают россиян в начале мая

События
Что изменится в жизни россиян в апреле

Что изменится в жизни россиян в апреле

Главное
Новым предметом хотят «нагрузить» школьников в России

Новым предметом хотят «нагрузить» школьников в России

Город
В России назвали сроки повышения пенсионного возраста

В России назвали сроки повышения пенсионного возраста

Общество
Длительные праздничные выходные ждут в феврале жителей Краснодара

Длительные праздничные выходные ждут в феврале жителей Краснодара

События
Стандарты по охране школ хотят ввести в Краснодаре

Стандарты по охране школ хотят ввести в Краснодаре

Город
В школах Краснодара появится новый устный экзамен

В школах Краснодара появится новый устный экзамен

Общество
Погода будет удивлять россиян аномальными перепадами температур все чаще

Погода будет удивлять россиян аномальными перепадами температур все

Инфраструктура
Минтруд опубликовал список выходных и праздничных дней в 2018 году

Минтруд опубликовал список выходных и праздничных дней в 2018 году

Главное
Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Город
Детей из российских семей будут забирать по новой инструкции

Детей из российских семей будут забирать по новой инструкции

Общество
СМИ: собака-супергерой по всей стране спасает школьников, зажатых дверьми автобуса

СМИ: собака-супергерой по всей стране спасает школьников, зажатых

Общество
Жителей России ждет 3-дневная рабочая неделя

Жителей России ждет 3-дневная рабочая неделя

События
Как россияне будут отдыхать 23 февраля и 8 марта в этом году

Как россияне будут отдыхать 23 февраля и 8 марта в этом году

Город
Опознание погибших в крушении Ту-154 будет проходить в московских моргах

Опознание погибших в крушении Ту-154 будет проходить в московских

Общество
В краснодарской школе, где отравились более 80 детей, специалисты не нашли нарушений

В краснодарской школе, где отравились более 80 детей, специалисты не

Город
ЕГЭ в школах будут сдавать по новым правилам

ЕГЭ в школах будут сдавать по новым правилам

Общество
Что изменится в жизни россиян в ноябре

Что изменится в жизни россиян в ноябре

Главное
В Сочи запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2018

В Сочи запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2018

Сочи
Что изменится в жизни россиян с сентября?

Что изменится в жизни россиян с сентября?

Главное
Какие изменения ждут учеников и учителей в этом учебном году

Какие изменения ждут учеников и учителей в этом учебном году

Общество
Российских школьников ждут большие изменения в ЕГЭ

Российских школьников ждут большие изменения в ЕГЭ

Город
В школах Кубани «Последний звонок» прозвенит 24 мая

В школах Кубани «Последний звонок» прозвенит 24 мая

Город
С 1 сентября экзамен на водительские права будет сдаваться по новым нормативам

С 1 сентября экзамен на водительские права будет сдаваться по новым

Транспорт
Сочи примет еще одни зимние Игры

Сочи примет еще одни зимние Игры

Сочи
Хедлайнерами культурной программы Formula 1 станут Swanky Tunesт и Anton Bruner

Хедлайнерами культурной программы Formula 1 станут Swanky Tunesт и

События
Текущая рабочая неделя будет длиннее

Текущая рабочая неделя будет длиннее

Город
Жвачки со «спайсом» в школах: новый вид наркотика

Жвачки со «спайсом» в школах: новый вид наркотика

Главное
Краснодар станет модной столицей

Краснодар станет модной столицей

События
Школьников ждет

Школьников ждет "несмываемый позор"

Город
С 1 сентября в России изменятся некоторые законы

С 1 сентября в России изменятся некоторые законы

Главное
Помощник президента предложил перенести начало учебного года на 15 сентября

Помощник президента предложил перенести начало учебного года на 15

Город
Школы перейдут на одну смену: будет как в набитых маршрутках

Школы перейдут на одну смену: будет как в набитых маршрутках

Город
Министерство труда определило праздничные дни в 2016 году

Министерство труда определило праздничные дни в 2016 году

События
Краснодарцам расскажут о контрактной службе и покажут авиашоу на аэродроме «Краснодар Центральный»

Краснодарцам расскажут о контрактной службе и покажут авиашоу на

Город
Школы в России станут конторами по передержке детей

Школы в России станут конторами по передержке детей

Город
Летние каникулы для школьников предлагают сократить

Летние каникулы для школьников предлагают сократить

Город
Кембриджский университет протестирует краснодарцев на знание английского

Кембриджский университет протестирует краснодарцев на знание

События
Как пройти собеседование в кризис - эксперт

Как пройти собеседование в кризис - эксперт

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+