Школьникам в Краснодаре готовят новые испытания
Начиная со следующего года собеседование по русскому языку станет допуском к итоговой аттестации школьников.
Сегодня, 13 апреля, по всей стране пройдет апробация итогового собеседования по русскому языку. Уже начиная с 2019 года собеседование станет обязательным этапом сдачи экзаменов для учеников 9 класса.
-Участвовать в ней будут 80% школ. Каждый ученик будет проходить собеседование в своей школе, оценивать же знания будут по системе зачет — незачет,— сказал глава Рособрнадзора, заместитель министра образования и науки России Сергей Кравцов.
Предполагается, что собеседование будет проходить во вторую среду февраля. Для тех школьников, которые пропустят сроки прохождения собеседования по уважительным причинам, смогут воспользоваться дополнительными днями в марте.
Результаты собеседования в этом году не будут играть никакой роли при сдаче ГИА. Целью апробации – понять, как работают критерии оценивания, может, понадобится что-то методически доработать.
Источник:Privet-Rostov.ru
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