Российских призывников ждут новые сюрпризы
1 апреля стартует весенний призыв.
Призывников в этом году ждет ряд нововведений. О тонкостях и нюансах весеннего призыва журналистам «Лайфа» рассказали юристы. Главным изменением станет обязательный психологический отбор для призывников, его будущие солдаты будут проходить отдельно от медкомиссии.
- С 1 апреля возвращается право на медицинское переосвидетельствование для граждан, желающих пройти военную службу. Теперь мужчины, которым ещё не исполнилось 27 лет и которые раньше по болезни были освобождены от службы в армии, смогут заново пройти медкомиссию. Если врачи подтвердят, что здоровье призывника стало лучше и он уже может нести службу, то категорию годности могут изменить,- рассказала Екатерина Михеева, руководитель юридического отдела Службы помощи призывникам.
Этой весной Министерство обороны рассчитывает призвать в ряды российской армии порядка трех тысяч человек, несумевших пройти срочную военную службу по состоянию здоровья. Раньше законодательство не позволяло принимать на военную службу тех, кто ранее не прошел по здоровью, даже в том случае если молодой человек желает служить или прошел лечение.
Отныне, если призывник не получит повестку, то он обязан будет самостоятельно явиться в военкомат. Неявка будет квалифицироваться как уклонение от призыва, что может караться внушительным штрафом или лишением свободы на два года.
Существенные изменения могут коснуться и тех призывников, кому 18 лет исполнилось еще в школе. В ближайшее время Конституционный суд рассмотрит меморандум в поддержку призывников, который ранее направил Президентский совет по правам человека. Согласно документу, таким призывникам дадут поступить в ВУЗ и доучится до бакалавриата, а после призовут в армию. Фактически их лишают права на образование. Если суд поддержит меморандум, то отсрочка будет предоставляться вне зависимости от того, во сколько лет призывник окончил школу.
Источник:Privet-Rostov.ru
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