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Затяжные выходные ожидают россиян в начале мая

4-04-2018, 22:37

Работать россиянам придется лишь 3 и 4 мая, остальные дни, начиная с 29 апреля будут выходными.

Затяжные выходные ожидают россиян в начале мая


30 апреля будет объявлен выходным днем за счет субботы, 28 апреля. 2 мая выходной россияне получили за счет переноса 7 января.

 

9 мая – традиционные выходной день в России, 8 мая работать россияне будут на час меньше.

 

Что касается июня, то День России приходится на вторник, 12 июня, отдыхать россияне будут три дня.

 

- В связи с празднованием 12 июня Дня России, который в текущем году приходится на вторник, у россиян будет 3 выходных дня подряд: с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня, включительно. Как отметили в ведомстве, понедельник, 11 июня, станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня.

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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