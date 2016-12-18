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Опознание погибших в крушении Ту-154 будет проходить в московских моргах

Вчера, 22:24

Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

 

Опознание погибших в крушении Ту-154 будет проходить в московских моргах


В Министерства обороны будет организован центр психологической поддержки родственникам погибших в авиакатастрофе. В центре будут дежурить сотрудники МЧС и Минздрава России. 

Родственникам сообщили, что в Сочи приезжать не нужно из-за того, что сроки завершения поисково-спасательной операции еще не известны. 

- Опознание тел будет производиться в моргах Москвы, - сообщил Министр транспорта РФ Максим Соколов

 

Источник: www.livekuban.ru



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