Опознание погибших в крушении Ту-154 будет проходить в московских моргах
Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.
В Министерства обороны будет организован центр психологической поддержки родственникам погибших в авиакатастрофе. В центре будут дежурить сотрудники МЧС и Минздрава России.
Родственникам сообщили, что в Сочи приезжать не нужно из-за того, что сроки завершения поисково-спасательной операции еще не известны.
- Опознание тел будет производиться в моргах Москвы, - сообщил Министр транспорта РФ Максим Соколов
Источник: www.livekuban.ru
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