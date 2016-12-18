Опознание погибших в крушении Ту-154 будет проходить в московских моргах

Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.



В Министерства обороны будет организован центр психологической поддержки родственникам погибших в авиакатастрофе. В центре будут дежурить сотрудники МЧС и Минздрава России.



Родственникам сообщили, что в Сочи приезжать не нужно из-за того, что сроки завершения поисково-спасательной операции еще не известны.



- Опознание тел будет производиться в моргах Москвы, - сообщил Министр транспорта РФ Максим Соколов

Источник: www.livekuban.ru