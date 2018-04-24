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Россиянам разрешили строить частные дома без разрешения

24-04-2018, 21:54

Разъяснения к существующей ситуации дал Верховный суд РФ.

 

Россиянам разрешили строить частные дома без разрешения

 


Начинать строительство частного дома можно без разрешения, такой шаг со стороны владельцев участков не является нарушением законодательства.

 

 

- Ввысшей судебной инстанции сообщили, начало строительных работ дополучения разрешения неявляется нарушением закона, когда речь идёт обиндивидуальном жилищном строительстве,- сообщает «Российская газета».

 

Чиновники ранее поднимали вопрос об отмене получения разрешения на строительство. Речь шла об объектах строительства площадью до 500 квадратных метров.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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