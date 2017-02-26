Политологи предсказали новые отставки губернаторов

Эксперты рассказали о возможности отстранения от должности губернаторов Кемеровской и Новосибирской областей.

Политконсультант Валентин Бианки спрогнозировал наиболее вероятные отставки глав регионов России до конца этого года. По критериям возраста и стажа в зону риска попадают 11 губернаторов, пишет «Коммерсант».

Показательным фактором для отставок являются также результаты федеральных выборов. Согласно докладу Валентина Бианки, возможные замены глав будут соотноситься с выборами президента. Уйдут те руководители регионов, кто «наносит выборам ущерб, прежде всего, своим рейтингом, невозможностью контролировать ситуацию». Но останутся главы субъектов РФ, «чьё смещение может нанести урон в силу чрезмерной замкнутости ситуации в регионе на них». К таким регионам политолог относит Чечню и Кемеровскую область.

По прогнозам эксперта, до конца года свои посты могут покинуть Владимир Миклушевский (Приморье), Николай Меркушкин (Самарская область), Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург).

В течение 2017−2018 годов отставки могут произойти ещё в 24 регионах. Это Республика Алтай, Алтайский край, Нижегородская, Новосибирская, Архангельская, Орловская, Астраханская, Псковская, Белгородская, Саратовская, Волгоградская, Ивановская, Мурманская, Свердловская, Магаданская, Липецкая, Курская, Ульяновская области, Дагестан, Удмуртия, Якутия, Марий-Эл, Хакасия, Мордовия.