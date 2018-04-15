До 40% смогут экономить жители Краснодара на плате за отопление

В Министерстве строительства разработали законопроект, который может существенно упростить расчет оплаты за тепло в многоэтажках.

Авторы законопроекта предлагают установить в многоквартирных домах индивидуальные приборы учета и перейти на комбинированную оплату за отопление. В результате собственники квартир начнут платить либо сучётом личного потребления, либо поспециальной формуле.

Эксперты считают, что таким образом россияне смогут сэкономить до 40%.

- Кому-то достаточно 18 градусов, акто-то любит, когда вквартире жарко. Тогда иоплата будет разная. Нопереходить полностью наиндивидуальный учет непланируется. Если полностью перекрыть отопление вотдельной квартире, тоеёвсё равно станут обогревать соседние, что неочень справедливо,- цитирует слова замминистра строительства ижилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис «Российская газета».

Источник:Privet-Rostov.ru