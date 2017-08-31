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Стало известно, что войдет в список ручной клади для бесплатного провоза в самолёте

Вчера, 09:35

Минтранс создал рабочую группу для внесения в правовые акты в части провоза авиабагажа изменений о ручной клади. Об этом сообщают «Известия».

 

 

В рабочую группу вошли представители Совета Федерации, общественных движений и авиакомпаний. Группа готовит законопроект о правилах провоза багажа при авиаперелетах. Документ должен дать понятию «ручная кладь» юридическое обоснование и определить перечень предметов, которые пассажир сможет перевозить в самолете бесплатно.

Член рабочей группы, сенатор Александр Башкин сообщил изданию, что согласно новым нормам каждый пассажир получит возможность перевозить с собой не менее 5 кг багажа бесплатно.

«По новым нормам каждый пассажир будет иметь право внести в самолет не менее 5 кг ручной клади. Может быть, и более — это зависит от авиакомпании», — заявил Башкин.

Кроме того, бесплатно можно будет провозить необходимые в полете или сразу после него предметы. Они не будут взвешиваться и суммироваться, пишет Privet-Rostov.ru



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