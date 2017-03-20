Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянам
Минфин предлагает жителям нашей необъятной Родины копить на пенсию самостоятельно.
О судьбе пенсионных накоплений россиян рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.
Минфин совместно с Центробанком разработали концепцию новой пенсионной системы. Планируется, что накопительная часть пенсий, сформированная в рамках обязательной пенсионной системы, срастётся с системой индивидуального пенсионного капитала, пишет «Российская газета».
«Новая система - это модернизация «старой» - обязательного пенсионного страхования и приложение к новым бюджетным условиям», - отметил в своем выступлении Моисеев.
Если в будущем новые правила вступят в силу, то россиянам нужно будет окончательно определиться: остаются ли они в государственной страховой системе или начинают дополнительно копить на пенсию.
В зависимости от того, какое решение примет человек, пенсионные накопления перейдут либо в выбранный негосударственный пенсионный фонд, либо их переведут в баллы, и они станут частью обычной страховой пенсии.
Таким образом получается, что Пенсионный фонд России утратит функцию страховщика по накопительной части пенсии.
При этом участие в новой системе будет добровольным, но вступление в нее будет происходить по умолчанию. Это мера предпринимается для того, чтобы люди более осмысленно подходили к делу накопления на будущую пенсию.
Важный факт! Каждый человек, желающий приумножить свой личный пенсионный капитал, сможет переводить в систему любой процент от своих доходов. В случае, если гражданину срочно понадобятся накопленные средства, он сможет забрать эти деньги из пенсионной системы и потратить их по своему усмотрению, сообщает Privet-Rostov.ru
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