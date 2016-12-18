Россиянам готовят сюрприз в сфере ЖКХ

Жителей нашей необъятной Родины ждут очередные изменения в ЖКХ. В ближайшем времени кучу квитанций сможет заменить один документ.

Согласно поправкам к закону, управляющие компании освободят от сбора и передачи денег потребителей ресурсоснабжающим организациям.

Вместо УК этим займутся единые информационно-расчётные центры (ЕИРЦ), рассказал «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис. В настоящее время они только считают платежи жителей и передают информацию об этом в управляющую организацию.

Если закон одобрят, кучу различных квитанций россиянам заменят одной. Также это позволит избавиться от нечестных управляющих компаний.