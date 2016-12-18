Регистрация
Важные темы
» » Россиянам готовят сюрприз в сфере ЖКХ


Россиянам готовят сюрприз в сфере ЖКХ

Вчера, 21:06

Жителей нашей необъятной Родины ждут очередные изменения в ЖКХ. В ближайшем времени кучу квитанций сможет заменить один документ.

 

 

Согласно поправкам к закону, управляющие компании освободят от сбора и передачи денег потребителей ресурсоснабжающим организациям.

Вместо УК этим займутся единые информационно-расчётные центры (ЕИРЦ), рассказал «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис. В настоящее время они только считают платежи жителей и передают информацию об этом в управляющую организацию.

Если закон одобрят, кучу различных квитанций россиянам заменят одной. Также это позволит избавиться от нечестных управляющих компаний.



Прочитали - 19
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Россиянка изобрела способ погашения ипотеки без траты своих денег

Россиянка изобрела способ погашения ипотеки без траты своих денег

События
Власти хотят сделать платный въезд в города РФ

Власти хотят сделать платный въезд в города РФ

Главное
На российских дорогах может появиться новый тип разметки

На российских дорогах может появиться новый тип разметки

Инфраструктура
Новый способ взыскания долгов грозит россиянам

Новый способ взыскания долгов грозит россиянам

Город
Жителей Кавказа массово переселят в Сибирь и на Дальний Восток

Жителей Кавказа массово переселят в Сибирь и на Дальний Восток

Общество
В детском саду вместо шарлотки накормили жареным хлебом с яблоками

В детском саду вместо шарлотки накормили жареным хлебом с яблоками

Общество
Радость какая. Россияне будут платить курортные сборы

Радость какая. Россияне будут платить курортные сборы

События
Нацгвардия будет выселять должников

Нацгвардия будет выселять должников

Город
Яровая: Оснований для подорожания сотовой связи нет

Яровая: Оснований для подорожания сотовой связи нет

Инфраструктура
Лжекоммунальщики обманывают жителей Краснодара

Лжекоммунальщики обманывают жителей Краснодара

Инфраструктура
Россиянам советуют запасаться продуктами

Россиянам советуют запасаться продуктами

Город
Россиянам запретили умирать: пермский Минздрав взорвал соцсети

Россиянам запретили умирать: пермский Минздрав взорвал соцсети

Здоровье
В России изменились правила обмена валюты

В России изменились правила обмена валюты

Инфраструктура
В России хотят запретить аренду квартир

В России хотят запретить аренду квартир

Город
Россиянам подарят дополнительные выходные

Россиянам подарят дополнительные выходные

События
Россиянам подарили неделю выходных

Россиянам подарили неделю выходных

События
Россияне в ряде случаев не смогут наследовать квартиры родственников

Россияне в ряде случаев не смогут наследовать квартиры родственников

Город
Как изменится в марте жизнь россиян

Как изменится в марте жизнь россиян

Город
Задержанные получили право на телефонный звонок

Задержанные получили право на телефонный звонок

Криминал
Стоимость воды увеличится для россиян в 5 раз

Стоимость воды увеличится для россиян в 5 раз

Город
31 декабря могут сделать выходным днём

31 декабря могут сделать выходным днём

Город
Пациенты смогут пожаловаться на врача без волокиты

Пациенты смогут пожаловаться на врача без волокиты

Город
44 многоэтажки Краснодара могут остаться на зиму без тепла

44 многоэтажки Краснодара могут остаться на зиму без тепла

Происшествия
Кудрин предсказал повышение налогов в России

Кудрин предсказал повышение налогов в России

Происшествия
Россиян оставят без командировочных: очередная инициатива Минфина

Россиян оставят без командировочных: очередная инициатива Минфина

Город
В России поменяют сроки начала и окончания отопительного сезона

В России поменяют сроки начала и окончания отопительного сезона

Город
Открытие ученых о времени поразило мир

Открытие ученых о времени поразило мир

Город
Курортный сбор введут в России после 2017 года

Курортный сбор введут в России после 2017 года

Город
Закон о переносе персональных данных граждан вступит в силу с 1 сентября

Закон о переносе персональных данных граждан вступит в силу с 1

Город
Все меняется: россиянам пора задуматься о переезде в Сибирь (фото)

Все меняется: россиянам пора задуматься о переезде в Сибирь (фото)

Город
Россиян обяжут устанавливать счётчики с передачей данных онлайн

Россиян обяжут устанавливать счётчики с передачей данных онлайн

Город
ГИБДД заплатит штраф за незаконную эвакуацию автомобиля

ГИБДД заплатит штраф за незаконную эвакуацию автомобиля

Транспорт
Штрафы за долги по коммуналке вырастут почти вдвое

Штрафы за долги по коммуналке вырастут почти вдвое

Город
Россияне смогут платить за ЖКХ по интернету

Россияне смогут платить за ЖКХ по интернету

Город
В Генеральный план Краснодара внесут изменения

В Генеральный план Краснодара внесут изменения

Город
Государство передаст банкам информацию о неоплаченных коммунальных долгах

Государство передаст банкам информацию о неоплаченных коммунальных

Город
Мобильное приложение «Краснодар» пополнилось новой функцией

Мобильное приложение «Краснодар» пополнилось новой функцией

Город
Маткапитал: стоит ли запрыгивать в

Маткапитал: стоит ли запрыгивать в "последний вагон"?

Город
У владельцев банковских карт в следующем месяце могут возникнуть проблемы

У владельцев банковских карт в следующем месяце могут возникнуть

Происшествия
Правительство утвердило новые правила выплат пострадавшим в ДТП

Правительство утвердило новые правила выплат пострадавшим в ДТП

Транспорт
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+