Россиянам готовят сюрприз в сфере ЖКХ
Жителей нашей необъятной Родины ждут очередные изменения в ЖКХ. В ближайшем времени кучу квитанций сможет заменить один документ.
Согласно поправкам к закону, управляющие компании освободят от сбора и передачи денег потребителей ресурсоснабжающим организациям.
Вместо УК этим займутся единые информационно-расчётные центры (ЕИРЦ), рассказал «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис. В настоящее время они только считают платежи жителей и передают информацию об этом в управляющую организацию.
Если закон одобрят, кучу различных квитанций россиянам заменят одной. Также это позволит избавиться от нечестных управляющих компаний.
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