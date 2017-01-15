На 500 рублей увеличится пенсия в России

В России на 5,8% вырастет средний размер страховой пенсии, таким образом, средняя пенсия составит 13,7 тысячи рублей, об этом сообщает «Российская газета».

В данный момент средний размер пенсии в Российской Федерации – 13,2 тысячи рублей, по данным Пенсионного фонда России. Средняя выплата увеличится почти на 500 рублей.

Ранее стало известно, что в Минтруде обсуждается повышение пенсионного возраста, об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин. Сейчас это министерство привлечено к обсуждению экономической стратегии Центра стратегических разработок, которая также предусматривает увеличение возраста выхода на пенсию.