Что нового будет в жизни россиян с 1 ноября 2017 года

Несколько нововведений, которые в разной мере скажутся на жизни жителей России.

Обходной доступ к заблокированным сайтам станет незаконным.

С первого дня ноября все технологии, дающие доступ к заблокированным сайтам, будут под запретом. Кроме того, операторов поисковых систем обяжут прекратить предоставления ссылок на заблокированные информационные ресурсы.

Россиянам станут доступны турецкие помидоры.

В начала ноября россияне смогут покупать помидоры, привезенные из Турции. Первая партия, которая должна будет поступить на российские прилавки - 50 тысяч тонн.

Одна из стран отменит для жителей России безвизовый режим.

Албания отменяет безвизовый режим для россиян. Съездить в Албанию без визы россияне смогут только до 15 ноября.

Россиянам необходимо поторопиться с уплатой налогов.

Для своевременной оплаты имущественных налогов остался месяц. Россияне обязаны оплатить налоги на землю, недвижимость и автомобиль до 1-го декабря. При этом в случае, если собственник не получил уведомление из налоговой, это не освобождает его от уплаты налога. В данной ситуации собственнику нужно самому сообщить о наличии объекта, иначе ему грозит штраф в размере 20-ти процентов от неуплаченной суммы, пишет Privet-Rostov.ru.