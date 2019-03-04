Исмагил Шангареев. ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ





Премьер-министр ОАЭ и шейх ДубаяМухаммед Бен Рашид Аль Мактум,Папа Римский Франциск и наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммеда бен Зайеда аль-Нахьян





Толерантность и устойчивое развитие





Объединенные Арабские Эмираты – страна опережающего развития на планете. Сегодня это признает и Запад, и Восток.РедьярдКиплинг, когда-то писал:





О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,

Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд.





Многие историки опираются на эти слова как на железобетонную истину, утверждая, что «война цивилизаций» - неизбежная закономерность. Опыт ОАЭ опровергает все эти жалкие попытки оправдать разобщенность современного мира, подтверждая другую истину, высказанную Киплингом в следующих двух строчках этого же стихотворения:





Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,

Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?





Вот оказывается, как может быть – «сильный с сильным» или, в данном случае, лучше сказать «равный с равным».





В «Западно-восточном диване» Гете, проявляется именно эта тенденция – «равный с равным», которая позволяет «западному уму» Гете раскрыть скрытые смыслы восточной поэзии Хафиза. Только такой подход, исключающий всякую разобщенность, и основанный на признании равенства всех культур, способен стать основой подлинной толерантности.





Толерантность основа социальной справедливости.





Сегодня в ОАЭ есть твердое убеждение, что процессом толерантности можно управлять, создавая равные возможности для представителей всех культур и религиозных убеждений. Больше того, здесь напрочь отсутствует избирательный подход в деловой сфере, монополизация каких-то направлений в производстве или реализации товаров.Отрыть в бизнес в ОАЭможет каждый желающий,купить недвижимость в ОАЭможно также без особых сложностей, обратившись вreal estate компании. Государство и общество нацелено на поддержку максимальной реализации каждого человека, его материальных и духовных запросов. В стране создано Министерство толерантности, которое реализует задачи правительства по формированию национального согласия, и, прежде всего веротерпимости.





Важно отметить, что министр толерантности Шейха Любна Аль Касими является членом правящей семьи эмирата Шарджа. Но не это главное – она профессионал международного уровня.









Министр толерантности Ее Превосходительство Шейха Любна Аль Касими





После окончания средней школы шейха Любна стала одним из первых студентов, отправленных по программе студенческого обмена изучать английский язык. Степень бакалавра в компьютерных науках она получила в Калифорнийском государственном университете (California State University), степень магистра вАмериканском университете Шарджи, а докторскую степень в Калифорнийском государственном университете.





Надо сказать, чтоШейха Любна Аль Касимикак министр толерантности не оказалась в начале пути в деле налаживания межнациональных и межконфессиональных отношений. Мир Шейха Зайда был изначально выстроен на основе высоких стандартов толерантности, унаследованных от Мусульманского Ренессанса VIII – XII вв.





Исторические истоки толерантности в ОАЭ.





Шей Зайд утверждал:"Не существует славы без славы страны и ее граждан. Мы должны гордиться нашими предками, которые были в состоянии противостоять суровой жизни, их сильной воле и самоотверженности, которая сформировала наше лучшее общее будущее."





Предметом гордости арабского мира является не мало выдающихся достижений науки и культуры, но главное - это уникальный социум, возникший как цивилизационный процесс, когда как писал знаменитый французский философ и историк религии Эрнст Ренан:«Христине, евреи, мусульманеговорили на одном и том же языке, наслаждались одной и той же поэзией, принимали участие в одних и тех же литературных трудах. Все преграды, которые разделяют друг от друга людей, были разрушены; все единодушно работали в пользу общего дела цивилизации».









Средневековая восточная миниатюра





Больше того, на тот период истории это был глобальный цивилизационный процесс, в котором участвовали (в большей или меньшей степени) все народы Евразии, объединенные одними символами культуры.





В.И. Исхаков особо подчеркивал, что «в сознании людей эпохи метаморфоз мир не замыкался границами Арабского Халифата. В сказках «1001 ночи» наряду с легендарным халифом Харун ар-Рашидом «живут и действуют» такие герои как Александр Македонский, Король Артур, Карл Великий, фигурируют такие священные предметы как святой Грааль.Ренессанс вошел в мусульманский мир как неотъемлемая составляющая культуры, открывая в нем множество новых форм проявления духовной жизни».





Мусульманский Ренессанс XX-XXI вв.





Эта историческая оценка той далекой «эпохи метаморфоз» во многом перекликается с цивилизационными процессами, запущенными на Ближнем Востоке в середине ХХ века Шейхом Зайдом. Его программа действий оказалось одной из самых эффективных в современном мире, показывая, как исламская культура может трансформироваться в цивилизационные процессы опережающего развития, интегрируя в себе все лучшие достижения в истории человечества.И можно без преувеличения сказать, что главным локомотивом этого процесса была толерантность, умение найти баланс в межнациональных и межконфессиональных отношениях.





Исторический опыт, аккумулированный шейхом Зайдом в целях конструирования нового мира, позволил создать новую открытую систему развития. Как подчеркивалМохаммед аль-Мактум: «Когда арабский мир был толерантным, когда он был терпим к иным религиям и культурам, он являлся мировым лидером: от Багдада и Дамаска до Андалузии и далее мы играли роль маяка науки, знаний и цивилизации, поскольку в основе наших отношений со всеми цивилизациями, культурами и религиями лежали ценности гуманизма».

Взгляд со стороны.









Члены Делегации Евразийской Академии Телевидения и Радио – Вице-президент В.Ю. Зорин и Член Президиума И.К. Шангареев.





Посетив ОАЭ в составе делегации Евразийской Академии Телевидения и Радио (ЕАТР) и ознакомившись с той огромной работой, которая здесь проводится в области межнациональных отношений, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Юрьевич Зорин, отметил не просто высокий уровень толерантности в этой арабской стране, но, и особую гармонию межнациональных, и, что, особенно важно, межконфессиональных отношений.





Много лет работая в ОАЭ, я не раз убеждался в эффективности проводимой руководством страны политики толерантности. Надо отметить, что бизнес в ОАЭ для русских, как, впрочем, и всех народов мира, всячески приветствуется и поддерживается.









Исмагил Шангареев в кругу бизнесменов.





Как в начале ХХ века США широко открывали свои двери для всех, кто готов был трудится, активно развивать свой бизнес, так ОАЭ сегодня – открытая страна мечты, мир новых возможностей для проявления талантов и способностей каждого, кто ищет успеха и процветания.





Исмагил Шангареев - писатель-публицист, общественный деятель, Генеральный директор Дунайского агентства недвижимости (ДАН-DAN Real Estate).



