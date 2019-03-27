Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå êàïèòàëà
Ðûíîê íåäâèæèìîñòè ñåãìåíòèðîâàí, îáðàçíî ãîâîðÿ, ïî äèàãîíàëè – ðàñïîëàãàþòñÿ ýòíè÷åñêèå ñåãìåíòû, è ïî âåðòèêàëè – ñåãìåíòû, îòðàæàþùèå óðîâåíü ñòîèìîñòè è êà÷åñòâà íåäâèæèìîñòè. Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) â ñâîåé ðàáîòå, ãëàâíûì îáðàçîì îðèåíòèðîâàíî íà ïîëèýòíè÷íûé ðóññêîÿçû÷íûé ñåãìåíò, ïî âåðòèêàëè ÄÀÍ ðàáîòàåò íà âñåõ óðîâíÿõ, îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿÿ ñåãìåíòó ýëèòíîé íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ.
Êëàññ ýëèòíîé íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî îáùåèçâåñòíûì ìåæäóíàðîäíûì êðèòåðèÿì, ñðåäè êîòîðûõ îñîáîå ìåñòî çàíèìàþò: ìåñòîðàñïîëîæåíèå îáúåêòà è, ãëàâíîå îòäàëåííîñòü îò êðóïíûõ òðàíñïîðòíûõ ðàçâÿçîê, êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè ïëàíèðîâêè è ïëîùàäè êóõíè è âàííûõ êîìíàò, êîòîðûå äîëæíû áûòü èíäèâèäóàëüíûìè äëÿ êàæäîé ñïàëüíè, êà÷åñòâî îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ÷èñëî àïàðòàìåíòîâ íà ýòàæå, ÷èñëî ìåñò äëÿ ïåðñîíàëüíîé ïàðêîâêè, îáÿçàòåëüíîå ïðèñóòñòâèå êîíñüåðæà è ñåêþðèòè, îáåñïå÷åíèå ïðîïóñêíîãî ðåæèìà, óñòàíàâëèâàþùåãî ïîðÿäîê ïðîõîäà (âõîäà/âûõîäà), ïðîåçäà (âúåçäà/âûåçäà) àâòîòðàíñïîðòà, ââîçà/âûâîçà èìóùåñòâà è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé, îáîðóäîâàíèå ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè (êàê âíóòðåííåé òàê è âíåøíåé) ñèñòåìàìè âèäåîíàáëþäåíèÿ, ðàçâèòîñòü èíôðàñòðóêòóðû è ëàíäøàôòíûé äèçàéí ïðèëåãàþùåé ê äîìó òåððèòîðèè.
Äóáàé, êàê, âïðî÷åì, è Àäæìàí è Ðàñ àëü-Õàéìó â ñåêòîðå ýëèòíîé íåäâèæèìîñòè îòëè÷àåò íàëè÷èå îáúåêòîâ êëàññà «Äý Ëþêñ», êîòîðûå âñåãäà ðàñïîëàãàþòñÿ â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû, îòëè÷àþòñÿ íåáîëüøîé ýòàæíîñòüþ, óíèêàëüíûì àâòîðñêèì ïîäõîäîì ê ïëàíèðîâêå è îòäåëêè àïàðòàìåíòîâ, è «Ïðåìèóì», êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ ìíîãîýòàæíîñòüþ è ñîáñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðîé, ïðèìåíåíèåì áîëåå âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ìåòîäèê ñòðîèòåëüñòâà è óíèêàëüíîñòüþ èíäèâèäóàëüíûõ ïðîåêòîâ, ýêñêëþçèâíîé õóäîæåñòâåííîé îòäåëêîé.
Ðóññêîÿçû÷íûé ñåêòîð èíâåñòîðîâ â ýëèòíîå æèëüå ÎÀÝ – ýòî îòäåëüíàÿ òåìà, êîòîðàÿ ñâÿçàíà áîëåå ñ îñîáåííîñòÿìè ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Èâàí Êàïóñòÿíñêèé, âåäóùèé àíàëèòèê Forex Optimum, â ñâîèõ àíàëèòè÷åñêèõ îò÷åòàõ, îòìå÷àë, ÷òî ðàñòóùèé èíòåðåñ â ÐÔ ê íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ, à òàêæå âûâîä äåíåæíûõ ñðåäñòâ— ýòî, ñêîðåå, âûíóæäåííûå ìåðû. «Ôàêòè÷åñêè, ñ÷èòàåò Êàïóñòÿíñêèé, - ýòî ðåàêöèÿ íà îáúÿâëåííûå ñàíêöèè ñî ñòîðîíû çàïàäíûõ ñòðàí â îòíîøåíèè ðîññèéñêîãî êàïèòàëà».
Åñëè ïîñìîòðåòü íà ñèòóàöèþ â öåëîì, áåç êîððåêöèè íà ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ÐÔ, òî âàæíî îòìåòèòü, ÷òî êîëè÷åñòâî ïðåäëîæåíèé äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ, â òîì ÷èñëå ýëèòíîé, èìååò â 2019 óñòîé÷èâóþ òåíäåíöèþ ê ðîñòó. Êàê ñ÷èòàåò Êàïóñòÿíñêèé, è ÿ ñ íèì âïîëíå ñîãëàñåí: «Áîëåå íèçêèå öåíû â îñíîâíîì áûëè ðåçóëüòàòîì ñòàðòà ñðàçó íåñêîëüêèõ êðóïíûõ ïðîåêòîâ íåäâèæèìîñòè â äîñòóïíîì ñåãìåíòå. Åñëè ýòîò òðåíä ñîâïàäåò ñ ðîñòîì èíâåñòèöèé â íåäâèæèìîñòü ðîññèéñêèìè ãðàæäàíàìè, òî ó ðîññèÿí åñòü íåïëîõîé øàíñ çàðàáîòàòü íà ýòîì».
Â ñòàòüå «Ìèëëèîíåðû ñêóïàþò Äóáàé», îñîáî îòìå÷åíû ÷åòûðå ïåðñîíû èç Ðîññèè, êîòîðûå ïðèîáðåëè ýëèòíóþ íåäâèæèìîñòü íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà.
Äâîå îêàçàëèñü äîâîëüíûìè ñâîèì âûáîðîì, äâîå ðåøèëè ïðîäàòü ñâîè êâàðòèðû, è çàðàáîòàëè íà ýòîì íîðìàëüíûå äåíüãè. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ âñå âûèãðàëè.
Íåäîâîëüíûì ñâîèì âûáîðîì ìèëëèîíåðîì èç Ðîññèè îêàçàëñÿ ïåâåö Áîðèñ Ìîèñååâ, êîòîðûé ïðèîáðåë «ïðåìèóì àïïàðòàìåíòû» â ñàìîì âûñîêîì íåáîñêðåáå ìèðà— «Áóðäæ-Õàëèôà» â Äóáàå. Èíâåñòèðîâàâ â ýòó íåäâèæèìîñòü 70 ìëí ðóáëåé, ñïóñòÿ ãîä îí åå ïðîäàë óæå çà 75 ìëí ðóáëåé. Íà âûðó÷åííûå ñðåäñòâà îí ðåøèë îòêðûòü áàëåòíóþ øêîëó â Ìàéàìè.
Èçâåñòíûé ðîññèéñêèé ïðîäþñåð Èîñèô Ïðèãîæèí, èíâåñòèðîâàë â íåäâèæèìîñòü â Äóáàå 1,2 ìëí. äîëëàðîâ, íî îêàçàâøèñü æåðòâîé íåäîáðîñîâåñòíûõ ðèåëòîðîâ, õî÷åò åå ïðîäàòü.
Ïåðâûì äîâîëüíûì âûáîðîì íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ, îòìå÷åííûì â ñòàòüå «Ìèëëèîíåðû ñêóïàþò Äóáàé» îêàçàëñÿ îñíîâàòåëü ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå» è ìåññåíäæåðà Telegram Ïàâåë Äóðîâ.
Ïî åãî ñëîâàì, âûáîð ïàë èìåííî íà Äóáàé áëàãîäàðÿ íàëîãîâûì ëüãîòàì, êîòîðûå òàì äåéñòâóþò. Â ñòàòüå «Ìèëëèîíåðû ñêóïàþò Äóáàé» ïðèâîäèòñÿ ìíåíèå Ïàâëà Äóðîâà, â ÷àñòíîñòè óòâåðæäåíèå, ÷òî åãî äóáàéñêèé âûáîð: «Ýòî äåëî ïðèíöèïà. Ìíîãèå ëþäè íà Çàïàäå íå îñîçíàþò, íàñêîëüêî íàëîãè îãðàíè÷èâàþò èõ âîçìîæíîñòè. Íà íàëîãè ìîæåò óõîäèòü ïî÷òè ïîëîâèíà äîõîäà, ÷òî, ïî ñóòè, îçíà÷àåò, ÷òî âû ðàáîòàåòå íà ïðàâèòåëüñòâî 180 äíåé â ãîäó. ß äóìàþ, ÷òî ìîãó íàéòè áîëåå ïîäõîäÿùèå ñïîñîáû äëÿ òîãî, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü çàðàáàòûâàåìûå ìíîé äåíüãè íà áëàãî îáùåñòâà».
Âòîðûì êòî èíâåñòèðîâàë â íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ è íå ïîæàëåë îá ýòîì, ñîãëàñíî ñòàòüå «Ìèëëèîíåðû ñêóïàþò Äóáàé», îêàçàëñÿ Âàø ïîêîðíûé ñëóãà: «Åù¸îäíèì ñîáñòâåííèêîì ÿâëÿåòñÿ áèçíåñìåí, ïðåçèäåíò ãðóïïû êîìïàíèé «ÄÀÍ» Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Æèòü íà òåððèòîðèè ÎÀÝ åìó íàñòîëüêî ïîíðàâèëîñü, ÷òî îí îñíîâàë òàì «Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè». Íå áóäó âîçðàæàòü àâòîðàì ñòàòüè, òåì áîëåå, ÷òî òàê îíî è åñòü. ß, äåéñòâèòåëüíî, æèâó â ÎÀÝ óæå áîëåå 10 ëåò, äåéñòâèòåëüíî, îòêðûë çäåñü ñâîé áèçíåñ, ÷àñòüþ êîòîðîãî ñòàëî Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), çàíÿâøåå ïåðâîå ìåñòî, ñîãëàñíî ðåéòèíãó Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå.
ß îòäàþ ñåáå îò÷åò, ÷òî ïîáåäà â ëþáîì ðåéòèíãå, à òåì áîëåå â ðåéòèíãå ëó÷øèõ RealEstate àãåíòñòâ Äóáàÿ, âûçûâàåò ìíîãî âîïðîñîâ. Â Äóáàå íåìàëî äîñòîéíûõ êîíêóðåíòîâ ÄÀÍ, è èì, êîíå÷íî æå, ïîêàçàëîñü ñòðàííûì ââåäåíèå íîâûõ êðèòåðèåâ, îáîñíîâàíèå âàæíîñòè ñèíåðãèçìà (âçàèìîîáóñëîâëåííîñòè) áèçíåñà è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðè îïðåäåëåíèè óðîâíÿ îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ è íàäåæíîñòè.
Îäíàêî â ðàáîòå ñ ýëèòíîé íåäâèæèìîñòüþ, íåëüçÿ íå ó÷èòûâàòü òîò ôàêò, ÷òî ýëèòà (îñîáåííî èç êàòåãîðèè òâîð÷åñêèõ ïðîôåññèé), îðèåíòèðóåòñÿ áîëüøå íà ëè÷íûå, êàê ïðàâèëî äðóæåñêèå êîíòàêòû â ñðåäåRealEstateàãåíòñòâ. È â ýòîì ïëàíå èäåÿ ñèíåðãèçìà áèçíåñà è îáùåñòâåííîé, ìåöåíàòñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåñüìà ïåðñïåêòèâíîé.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà, õî÷ó ïðèâåñòè ðåàëüíûå ôàêòû ïðèîáðåòåíèÿ íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ çâåçäàìè ðîññèéñêîãî øîó-áèçíåñà, êîòîðûå ñòàëè ìîèìè äðóçüÿìè, ìîèìè ÷èòàòåëÿìè è òâîð÷åñêèìè åäèíîìûøëåííèêàìè.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Ðîçà Ñÿáèòîâà – èçâåñòíàÿ ðîññèéñêàÿ òåëåâåäóùàÿ
Íå áóäó ãîâîðèòü îáî âñåõ ïîäîáíûõ èíâåñòîðàõ, ñ êîòîðûìè ðàáîòàåò ÄÀÍ, ñêàæó òîëüêî, ÷òî íà ñåãîäíÿ ñ÷àñòëèâûõ îáëàäàòåëåé ýëèòíûõ êâàðòèð ñòàëè Ðîçà Ñÿáèòîâà ñ ìóæåì, Ðåíàò Èáðàãèìîâ è Áàðè Àëèáàñîâ.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Ðåíàò Èáðàãèìîâ -Íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè è Òàòàðñòàíà.
Ñîïðîâîæäàÿ âåñü ïðîöåññ ïðèîáðåòåíèÿ ýëèòíîé íåäâèæèìîñòè íàøèìè êëèåíòàìè â ÎÀÝ, ìû èñõîäèì èç ìíîãèõ êðèòåðèåâ, ãëàâíûì èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïðîçðà÷íîñòü è íàäåæíîñòü.
Íàøè êëèåíòû ïîëó÷àþò âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ íà âñåõ ýòàïàõ ñäåëêè. Îíè èíôîðìèðîâàíû, ÷òî ïðèîáðåòàþò íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ îò çàñòðîéùèêà,áîëüøå òîãî îíè ìîãóò ïðèîáðåñòè íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ â ðóáëÿõ.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Áàðè Àëèáàñîâ Çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîññèè.
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí ïèñàë: «Ó ìåíÿ ãîëîâà êðóãîì èäåò. Íå ðàä æèçíè, ÷òî âçÿë èìåíèå; íî ÷òî æå äåëàòü? Íå äëÿ ìåíÿ, òàê äëÿ äåòåé».
Òâîð÷åñêèé ÷åëîâåê âñåãäà çàíÿò ñâîèì ëþáèìûì äåëîì è íóæäàåòñÿ â òàêîì íàäåæíîì äðóãå, êàê Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), êîòîðîå âîçüìåò íà ñåáÿ âñå çàáîòû, îò êîòîðûõ, êàê ñêàçàë êëàññèê, «ãîëîâà êðóãîì èäåò».
Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).
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ÔÁÊ îïóáëèêîâàë äàííûå î íåäâèæèìîñòè ãëàâû Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐîññèèÎáùåñòâî
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«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!Ãëàâíîå
Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãàÃëàâíîå
Íåäâèæèìîñòü áóäóò ñòðàõîâàòü îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî çàêîíóÈíôðàñòðóêòóðà
Ðîññèÿíå â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ñìîãóò íàñëåäîâàòü êâàðòèðû ðîäñòâåííèêîâÃîðîä
Ðîññèÿíå îòêàçûâàþòñÿ îò ïîëåòîâ â Äóáàé ïîñëå êðóøåíèÿ Boeing 737-800Îáùåñòâî
Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ "Ìèäãàðä"Ãîðîä
Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ "Ìèäãàðä"Ãîðîä
Ìàòêàïèòàëó ïðèäóìàëè íîâîå ïðèìåíåíèåÃîðîä
Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%Ãîðîä
Áèçíåñ ñåìüè ýêñ-ãóáåðíàòîðà Êóáàíè Òêà÷åâà óâåëè÷èë âûðó÷êó â 33Ãëàâíîå
Áåñïëàòíóþ çåìëþ íà÷íóò ðàçäàâàòü â 2016 ãîäóÃîðîä
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