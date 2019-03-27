Ðåãèñòðàöèÿ
Âàæíûå òåìû
» » Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå êàïèòàëà


Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå êàïèòàëà

27-03-2019, 15:51


Ðûíîê íåäâèæèìîñòè ñåãìåíòèðîâàí, îáðàçíî ãîâîðÿ, ïî äèàãîíàëè – ðàñïîëàãàþòñÿ ýòíè÷åñêèå ñåãìåíòû, è ïî âåðòèêàëè – ñåãìåíòû, îòðàæàþùèå óðîâåíü ñòîèìîñòè è êà÷åñòâà íåäâèæèìîñòè. Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) â ñâîåé ðàáîòå, ãëàâíûì îáðàçîì îðèåíòèðîâàíî íà ïîëèýòíè÷íûé ðóññêîÿçû÷íûé ñåãìåíò, ïî âåðòèêàëè ÄÀÍ ðàáîòàåò íà âñåõ óðîâíÿõ, îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿÿ ñåãìåíòó ýëèòíîé íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ.

Êëàññ ýëèòíîé íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî îáùåèçâåñòíûì ìåæäóíàðîäíûì êðèòåðèÿì, ñðåäè êîòîðûõ îñîáîå ìåñòî çàíèìàþò: ìåñòîðàñïîëîæåíèå îáúåêòà è, ãëàâíîå îòäàëåííîñòü îò êðóïíûõ òðàíñïîðòíûõ ðàçâÿçîê, êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè ïëàíèðîâêè è ïëîùàäè êóõíè è âàííûõ êîìíàò, êîòîðûå äîëæíû áûòü èíäèâèäóàëüíûìè äëÿ êàæäîé ñïàëüíè, êà÷åñòâî îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ÷èñëî àïàðòàìåíòîâ íà ýòàæå, ÷èñëî ìåñò äëÿ ïåðñîíàëüíîé ïàðêîâêè, îáÿçàòåëüíîå ïðèñóòñòâèå êîíñüåðæà è ñåêþðèòè, îáåñïå÷åíèå ïðîïóñêíîãî ðåæèìà, óñòàíàâëèâàþùåãî ïîðÿäîê ïðîõîäà (âõîäà/âûõîäà), ïðîåçäà (âúåçäà/âûåçäà) àâòîòðàíñïîðòà, ââîçà/âûâîçà èìóùåñòâà è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé, îáîðóäîâàíèå ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè (êàê âíóòðåííåé òàê è âíåøíåé) ñèñòåìàìè âèäåîíàáëþäåíèÿ, ðàçâèòîñòü èíôðàñòðóêòóðû è ëàíäøàôòíûé äèçàéí ïðèëåãàþùåé ê äîìó òåððèòîðèè.

Äóáàé, êàê, âïðî÷åì, è Àäæìàí è Ðàñ àëü-Õàéìó â ñåêòîðå ýëèòíîé íåäâèæèìîñòè îòëè÷àåò íàëè÷èå îáúåêòîâ êëàññà «Äý Ëþêñ», êîòîðûå âñåãäà ðàñïîëàãàþòñÿ â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû, îòëè÷àþòñÿ íåáîëüøîé ýòàæíîñòüþ, óíèêàëüíûì àâòîðñêèì ïîäõîäîì ê ïëàíèðîâêå è îòäåëêè àïàðòàìåíòîâ, è «Ïðåìèóì», êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ ìíîãîýòàæíîñòüþ è ñîáñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðîé, ïðèìåíåíèåì áîëåå âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ìåòîäèê ñòðîèòåëüñòâà è óíèêàëüíîñòüþ èíäèâèäóàëüíûõ ïðîåêòîâ, ýêñêëþçèâíîé õóäîæåñòâåííîé îòäåëêîé.

Ðóññêîÿçû÷íûé ñåêòîð èíâåñòîðîâ â ýëèòíîå æèëüå ÎÀÝ – ýòî îòäåëüíàÿ òåìà, êîòîðàÿ ñâÿçàíà áîëåå ñ îñîáåííîñòÿìè ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Èâàí Êàïóñòÿíñêèé, âåäóùèé àíàëèòèê Forex Optimum, â ñâîèõ àíàëèòè÷åñêèõ îò÷åòàõ, îòìå÷àë, ÷òî ðàñòóùèé èíòåðåñ â ÐÔ ê íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ, à òàêæå âûâîä äåíåæíûõ ñðåäñòâ— ýòî, ñêîðåå, âûíóæäåííûå ìåðû. «Ôàêòè÷åñêè, ñ÷èòàåò Êàïóñòÿíñêèé, - ýòî ðåàêöèÿ íà îáúÿâëåííûå ñàíêöèè ñî ñòîðîíû çàïàäíûõ ñòðàí â îòíîøåíèè ðîññèéñêîãî êàïèòàëà».

Åñëè ïîñìîòðåòü íà ñèòóàöèþ â öåëîì, áåç êîððåêöèè íà ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ÐÔ, òî âàæíî îòìåòèòü, ÷òî êîëè÷åñòâî ïðåäëîæåíèé äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ, â òîì ÷èñëå ýëèòíîé, èìååò â 2019 óñòîé÷èâóþ òåíäåíöèþ ê ðîñòó. Êàê ñ÷èòàåò Êàïóñòÿíñêèé, è ÿ ñ íèì âïîëíå ñîãëàñåí: «Áîëåå íèçêèå öåíû â îñíîâíîì áûëè ðåçóëüòàòîì ñòàðòà ñðàçó íåñêîëüêèõ êðóïíûõ ïðîåêòîâ íåäâèæèìîñòè â äîñòóïíîì ñåãìåíòå. Åñëè ýòîò òðåíä ñîâïàäåò ñ ðîñòîì èíâåñòèöèé â íåäâèæèìîñòü ðîññèéñêèìè ãðàæäàíàìè, òî ó ðîññèÿí åñòü íåïëîõîé øàíñ çàðàáîòàòü íà ýòîì».

Â ñòàòüå «Ìèëëèîíåðû ñêóïàþò Äóáàé», îñîáî îòìå÷åíû ÷åòûðå ïåðñîíû èç Ðîññèè, êîòîðûå ïðèîáðåëè ýëèòíóþ íåäâèæèìîñòü íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà.

Äâîå îêàçàëèñü äîâîëüíûìè ñâîèì âûáîðîì, äâîå ðåøèëè ïðîäàòü ñâîè êâàðòèðû, è çàðàáîòàëè íà ýòîì íîðìàëüíûå äåíüãè. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ âñå âûèãðàëè.

Íåäîâîëüíûì ñâîèì âûáîðîì ìèëëèîíåðîì èç Ðîññèè îêàçàëñÿ ïåâåö Áîðèñ Ìîèñååâ, êîòîðûé ïðèîáðåë «ïðåìèóì àïïàðòàìåíòû» â ñàìîì âûñîêîì íåáîñêðåáå ìèðà— «Áóðäæ-Õàëèôà» â Äóáàå. Èíâåñòèðîâàâ â ýòó íåäâèæèìîñòü 70 ìëí ðóáëåé, ñïóñòÿ ãîä îí åå ïðîäàë óæå çà 75 ìëí ðóáëåé. Íà âûðó÷åííûå ñðåäñòâà îí ðåøèë îòêðûòü áàëåòíóþ øêîëó â Ìàéàìè.

Èçâåñòíûé ðîññèéñêèé ïðîäþñåð Èîñèô Ïðèãîæèí, èíâåñòèðîâàë â íåäâèæèìîñòü â Äóáàå 1,2 ìëí. äîëëàðîâ, íî îêàçàâøèñü æåðòâîé íåäîáðîñîâåñòíûõ ðèåëòîðîâ, õî÷åò åå ïðîäàòü.

Ïåðâûì äîâîëüíûì âûáîðîì íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ, îòìå÷åííûì â ñòàòüå «Ìèëëèîíåðû ñêóïàþò Äóáàé» îêàçàëñÿ îñíîâàòåëü ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå» è ìåññåíäæåðà Telegram Ïàâåë Äóðîâ.


Ïî åãî ñëîâàì, âûáîð ïàë èìåííî íà Äóáàé áëàãîäàðÿ íàëîãîâûì ëüãîòàì, êîòîðûå òàì äåéñòâóþò. Â ñòàòüå «Ìèëëèîíåðû ñêóïàþò Äóáàé» ïðèâîäèòñÿ ìíåíèå Ïàâëà Äóðîâà, â ÷àñòíîñòè óòâåðæäåíèå, ÷òî åãî äóáàéñêèé âûáîð: «Ýòî äåëî ïðèíöèïà. Ìíîãèå ëþäè íà Çàïàäå íå îñîçíàþò, íàñêîëüêî íàëîãè îãðàíè÷èâàþò èõ âîçìîæíîñòè. Íà íàëîãè ìîæåò óõîäèòü ïî÷òè ïîëîâèíà äîõîäà, ÷òî, ïî ñóòè, îçíà÷àåò, ÷òî âû ðàáîòàåòå íà ïðàâèòåëüñòâî 180 äíåé â ãîäó. ß äóìàþ, ÷òî ìîãó íàéòè áîëåå ïîäõîäÿùèå ñïîñîáû äëÿ òîãî, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü çàðàáàòûâàåìûå ìíîé äåíüãè íà áëàãî îáùåñòâà».


Âòîðûì êòî èíâåñòèðîâàë â íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ è íå ïîæàëåë îá ýòîì, ñîãëàñíî ñòàòüå «Ìèëëèîíåðû ñêóïàþò Äóáàé», îêàçàëñÿ Âàø ïîêîðíûé ñëóãà: «Åù¸îäíèì ñîáñòâåííèêîì ÿâëÿåòñÿ áèçíåñìåí, ïðåçèäåíò ãðóïïû êîìïàíèé «ÄÀÍ» Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Æèòü íà òåððèòîðèè ÎÀÝ åìó íàñòîëüêî ïîíðàâèëîñü, ÷òî îí îñíîâàë òàì «Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè». Íå áóäó âîçðàæàòü àâòîðàì ñòàòüè, òåì áîëåå, ÷òî òàê îíî è åñòü. ß, äåéñòâèòåëüíî, æèâó â ÎÀÝ óæå áîëåå 10 ëåò, äåéñòâèòåëüíî, îòêðûë çäåñü ñâîé áèçíåñ, ÷àñòüþ êîòîðîãî ñòàëî Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), çàíÿâøåå ïåðâîå ìåñòî, ñîãëàñíî ðåéòèíãó Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå.

ß îòäàþ ñåáå îò÷åò, ÷òî ïîáåäà â ëþáîì ðåéòèíãå, à òåì áîëåå â ðåéòèíãå ëó÷øèõ RealEstate àãåíòñòâ Äóáàÿ, âûçûâàåò ìíîãî âîïðîñîâ. Â Äóáàå íåìàëî äîñòîéíûõ êîíêóðåíòîâ ÄÀÍ, è èì, êîíå÷íî æå, ïîêàçàëîñü ñòðàííûì ââåäåíèå íîâûõ êðèòåðèåâ, îáîñíîâàíèå âàæíîñòè ñèíåðãèçìà (âçàèìîîáóñëîâëåííîñòè) áèçíåñà è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðè îïðåäåëåíèè óðîâíÿ îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ è íàäåæíîñòè.

Îäíàêî â ðàáîòå ñ ýëèòíîé íåäâèæèìîñòüþ, íåëüçÿ íå ó÷èòûâàòü òîò ôàêò, ÷òî ýëèòà (îñîáåííî èç êàòåãîðèè òâîð÷åñêèõ ïðîôåññèé), îðèåíòèðóåòñÿ áîëüøå íà ëè÷íûå, êàê ïðàâèëî äðóæåñêèå êîíòàêòû â ñðåäåRealEstateàãåíòñòâ. È â ýòîì ïëàíå èäåÿ ñèíåðãèçìà áèçíåñà è îáùåñòâåííîé, ìåöåíàòñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåñüìà ïåðñïåêòèâíîé.

Â êà÷åñòâå ïðèìåðà, õî÷ó ïðèâåñòè ðåàëüíûå ôàêòû ïðèîáðåòåíèÿ íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ çâåçäàìè ðîññèéñêîãî øîó-áèçíåñà, êîòîðûå ñòàëè ìîèìè äðóçüÿìè, ìîèìè ÷èòàòåëÿìè è òâîð÷åñêèìè åäèíîìûøëåííèêàìè.


208;376;208;190;209;…208;190;208;¶208;µ208;µ 208;184;208;·208;190;208;±209;€208;°208;¶208;µ208;189;208;184;208;µ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Ðîçà Ñÿáèòîâà – èçâåñòíàÿ ðîññèéñêàÿ òåëåâåäóùàÿ


Íå áóäó ãîâîðèòü îáî âñåõ ïîäîáíûõ èíâåñòîðàõ, ñ êîòîðûìè ðàáîòàåò ÄÀÍ, ñêàæó òîëüêî, ÷òî íà ñåãîäíÿ ñ÷àñòëèâûõ îáëàäàòåëåé ýëèòíûõ êâàðòèð ñòàëè Ðîçà Ñÿáèòîâà ñ ìóæåì, Ðåíàò Èáðàãèìîâ è Áàðè Àëèáàñîâ.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 208;184; 208;208;184;208;189;208;°209;‚ 208;˜208;±209;€208;°208;179;208;184;208;188;208;190;208;178;

Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Ðåíàò Èáðàãèìîâ -Íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè è Òàòàðñòàíà.


Ñîïðîâîæäàÿ âåñü ïðîöåññ ïðèîáðåòåíèÿ ýëèòíîé íåäâèæèìîñòè íàøèìè êëèåíòàìè â ÎÀÝ, ìû èñõîäèì èç ìíîãèõ êðèòåðèåâ, ãëàâíûì èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïðîçðà÷íîñòü è íàäåæíîñòü.

Íàøè êëèåíòû ïîëó÷àþò âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ íà âñåõ ýòàïàõ ñäåëêè. Îíè èíôîðìèðîâàíû, ÷òî ïðèîáðåòàþò íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ îò çàñòðîéùèêà,áîëüøå òîãî îíè ìîãóò ïðèîáðåñòè íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ â ðóáëÿõ.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 208;184; 208;208;184;208;189;208;°209;‚ 208;˜208;±209;€208;°208;179;208;184;208;188;208;190;208;178;

Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Áàðè Àëèáàñîâ Çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîññèè.


Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí ïèñàë: «Ó ìåíÿ ãîëîâà êðóãîì èäåò. Íå ðàä æèçíè, ÷òî âçÿë èìåíèå; íî ÷òî æå äåëàòü? Íå äëÿ ìåíÿ, òàê äëÿ äåòåé».

Òâîð÷åñêèé ÷åëîâåê âñåãäà çàíÿò ñâîèì ëþáèìûì äåëîì è íóæäàåòñÿ â òàêîì íàäåæíîì äðóãå, êàê Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), êîòîðîå âîçüìåò íà ñåáÿ âñå çàáîòû, îò êîòîðûõ, êàê ñêàçàë êëàññèê, «ãîëîâà êðóãîì èäåò».


Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).



Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
Âàø êîììåíòàðèé:
Ïîëóæèðíûé Íàêëîííûé òåêñò Ïîä÷¸ðêíóòûé òåêñò Çà÷¸ðêíóòûé òåêñò | Âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ Ïî öåíòðó Âûðàâíèâàíèå ïî ïðàâîìó êðàþ | Âñòàâêà ñìàéëèêîâ Âûáîð öâåòà | Ñêðûòûé òåêñò Âñòàâêà öèòàòû Ïðåîáðàçîâàòü âûáðàííûé òåêñò èç òðàíñëèòåðàöèè â êèðèëëèöó Âñòàâêà ñïîéëåðà
Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
Ïîõîæèå íîâîñòè:
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ âñåõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà âëîæåíèÿ êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà

Ãîðîä
Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß Ñ×ÀÑÒÜß ÄËß ÂÑÅÕ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Ãëàâíîå
Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðû

Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðû

Ãîðîä
×òî èçìåíèòñÿ â Ðîññèè â 2019 ãîäó

×òî èçìåíèòñÿ â Ðîññèè â 2019 ãîäó

Ãîðîä
ÔÁÊ îïóáëèêîâàë äàííûå î íåäâèæèìîñòè ãëàâû Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè

ÔÁÊ îïóáëèêîâàë äàííûå î íåäâèæèìîñòè ãëàâû Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè

Îáùåñòâî
Ðåâîëþöèþ â ñôåðå íåäâèæèìîñòè ïðîãíîçèðóþò ýêñïåðòû

Ðåâîëþöèþ â ñôåðå íåäâèæèìîñòè ïðîãíîçèðóþò ýêñïåðòû

Îáùåñòâî
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ñíèçÿòñÿ íàëîãè íà íåäâèæèìîñòü

Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ñíèçÿòñÿ íàëîãè íà íåäâèæèìîñòü

Ãîðîä
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ìîãóò îòìåíèòü íàëîã íà íåäâèæèìîñòü

Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ìîãóò îòìåíèòü íàëîã íà íåäâèæèìîñòü

Ãîðîä
Ðîññèÿí îáëîæàò íîâûì íàëîãîì

Ðîññèÿí îáëîæàò íîâûì íàëîãîì

Ãëàâíîå
Âåðõîâíûé ñóä: â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ðèýëòîðàì ìîæíî íå ïëàòèòü

Âåðõîâíûé ñóä: â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ðèýëòîðàì ìîæíî íå ïëàòèòü

Ãîðîä
Ðîññèÿíàì ðàññêàçàëè êàê îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà ñ íîâûì íàëîãîì íà íåäâèæèìîñòü

Ðîññèÿíàì ðàññêàçàëè êàê îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà ñ íîâûì íàëîãîì íà

Îáùåñòâî
Ðûíîê íåäâèæèìîñòè: ïðàâèëà èãðû ìåíÿþòñÿ ñ 1 èþëÿ

Ðûíîê íåäâèæèìîñòè: ïðàâèëà èãðû ìåíÿþòñÿ ñ 1 èþëÿ

Èíôðàñòðóêòóðà
×àñòè ðîññèÿí çàïðåòÿò ïðîäàâàòü ñîáñòâåííûå êâàðòèðû

×àñòè ðîññèÿí çàïðåòÿò ïðîäàâàòü ñîáñòâåííûå êâàðòèðû

Ãîðîä
Ìèíþñò ðàçúÿñíèë â êàêèõ ñëó÷àÿõ ó ðîññèÿí áóäóò îòáèðàòü åäèíñòâåííîå æèëüå

Ìèíþñò ðàçúÿñíèë â êàêèõ ñëó÷àÿõ ó ðîññèÿí áóäóò îòáèðàòü

Îáùåñòâî
Íåäâèæèìîñòü æåíû íå ïóñêàåò Êàïóñòèíà ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå

Íåäâèæèìîñòü æåíû íå ïóñêàåò Êàïóñòèíà ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå

Ãëàâíîå
Ó ðîññèÿí áóäóò çàáèðàòü åäèíñòâåííîå æèëü¸

Ó ðîññèÿí áóäóò çàáèðàòü åäèíñòâåííîå æèëü¸

Îáùåñòâî
×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðå

×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðå

Ãëàâíîå
Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðû

Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðû

Ñî÷è
«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!

«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!

Ãëàâíîå
Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãà

Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãà

Ãëàâíîå
Íåäâèæèìîñòü áóäóò ñòðàõîâàòü îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî çàêîíó

Íåäâèæèìîñòü áóäóò ñòðàõîâàòü îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî çàêîíó

Èíôðàñòðóêòóðà
Ðîññèÿíå â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ñìîãóò íàñëåäîâàòü êâàðòèðû ðîäñòâåííèêîâ

Ðîññèÿíå â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ñìîãóò íàñëåäîâàòü êâàðòèðû ðîäñòâåííèêîâ

Ãîðîä
Ðîññèÿíå îòêàçûâàþòñÿ îò ïîëåòîâ â Äóáàé ïîñëå êðóøåíèÿ Boeing 737-800

Ðîññèÿíå îòêàçûâàþòñÿ îò ïîëåòîâ â Äóáàé ïîñëå êðóøåíèÿ Boeing 737-800

Îáùåñòâî
Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ

Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ "Ìèäãàðä"

Ãîðîä
Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ

Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ "Ìèäãàðä"

Ãîðîä
Ìàòêàïèòàëó ïðèäóìàëè íîâîå ïðèìåíåíèå

Ìàòêàïèòàëó ïðèäóìàëè íîâîå ïðèìåíåíèå

Ãîðîä
Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%

Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%

Ãîðîä
Áèçíåñ ñåìüè ýêñ-ãóáåðíàòîðà Êóáàíè Òêà÷åâà óâåëè÷èë âûðó÷êó â 33 ðàçà

Áèçíåñ ñåìüè ýêñ-ãóáåðíàòîðà Êóáàíè Òêà÷åâà óâåëè÷èë âûðó÷êó â 33

Ãëàâíîå
Áåñïëàòíóþ çåìëþ íà÷íóò ðàçäàâàòü â 2016 ãîäó

Áåñïëàòíóþ çåìëþ íà÷íóò ðàçäàâàòü â 2016 ãîäó

Ãîðîä
Æèòåëÿì Ðîññèè ïîñîâåòîâàëè ïîëó÷àòü ðàçðåøåíèå íà ïîåçäêó â Êðûì ó âëàñòåé Óêðàèíû

Æèòåëÿì Ðîññèè ïîñîâåòîâàëè ïîëó÷àòü ðàçðåøåíèå íà ïîåçäêó â Êðûì ó

Ãîðîä
Â Ðîññèè ïîäîðîæàþò ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ

Â Ðîññèè ïîäîðîæàþò ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ

Ïðîèñøåñòâèÿ
Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîãî îòúåìà çåìëè

Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîãî îòúåìà çåìëè

Ãëàâíîå
Â Ãîñäóìå ïðåäëîæèëè çàïðåòèòü ìåëêèé øðèôò â äîãîâîðàõ

Â Ãîñäóìå ïðåäëîæèëè çàïðåòèòü ìåëêèé øðèôò â äîãîâîðàõ

Ãîðîä
Ïðèâàòèçèðîâàííûå êâàðòèðû ðàçðåøàò âîçâðàùàòü ãîñóäàðñòâó

Ïðèâàòèçèðîâàííûå êâàðòèðû ðàçðåøàò âîçâðàùàòü ãîñóäàðñòâó

Ãîðîä
Î ïðîåêòå

Kranodar-today.ru — Òâîé äåíü íà÷èíàåòñÿ ñ ìåíÿ! Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â æèçíè Êðàñíîäàðà è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Âû ìîæåòå íàéòè íà ñòðàíèöàõ íàøåãî ñàéòà Ìû ñòàðàåìñÿ èíôîðìèðîâàòü ÷èòàòåëåé î ñàìûõ âàæíûõ è èíòåðåñíûõ ñîáûòèÿõ.



E-mail: russiya-today@mail.ru
Ïðè ïåðåïå÷àòêå è èñïîëüçîâàíèè ëþáûõ ìàòåðèàëîâ ãèïåðññûëêà íà Krasnodar-Today.ru îáÿçàòåëüíà. 18+