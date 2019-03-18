Ðåãèñòðàöèÿ
Âàæíûå òåìû
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Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

18-03-2019, 15:25

Âûøëà î÷åðåäíàÿ ñòàòüÿ, â êîòîðîé ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà îïðåäåëèòü (ïî ðÿäó êðèòåðèåâ) íàèáîëåå óñïåøíûå àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè â Äóáàå.

 

Îáúåêòèâíîñòü îïðåäåëåíèÿ ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ âñåãäà êàæåòñÿ îò÷àñòè ñóáúåêòèâíîé, ò.ê. êðèòåðèè óñïåõà, íàäåæíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè êàæäûé ðàç îáîñíîâûâàþòñÿ ñ ðàçëè÷íûõ ïîçèöèé, ïîçâîëÿþùèõ îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå, òåì èëè èíûì ïðåòåíäåíòàì íà ëèäåðñòâî íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ.


Â ñëó÷àå ñ ïîñëåäíåé ñòàòüåé "Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå” íàäî îòìåòèòü, ÷òî ýêñïåðòíîé ãðóïïîé áûëè èñïîëüçîâàíû òðàäèöèîííûå â ïîäîáíûõ èññëåäîâàíèÿõ êðèòåðèè îòáîðà. Â îáÿçàòåëüíûå êðèòåðèè îáúåêòèâíîé îöåíêè âîøëè: ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû, íàëè÷èå äîñòàòî÷íî îáúåìíîé áàçû ïî ðûíêó íåäâèæèìîñòè, äåëàþùåé ðåàëüíûå âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ,ïðîäàæè è àðåíäû íåäâèæèìîñòè, êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ, îòñóòñòâèå ñóäåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ è êîëè÷åñòâî ñäåëîê çà âðåìÿ äåéñòâèÿ.Ïî ýòèì êðèòåðèÿì, áûëè âûáðàíû Òîï-5 íàèáîëåå óñïåøíûõ, çàñëóæèâàþùèõ äîâåðèÿ èíâåñòîðîâ Real Estate àãåíòñòâ Äóáàÿ:


1.Dubai Real Estate Agency.

 

2.Royal Home Real Estate.

 

3.Metropolitan Premium Properties.

 

4.Nazarov & Partners.

 

5.Smart Business Real estate.


 

Ñðàçó ñêàæåì, ÷òî âñå ïåðå÷èñëåííûå Real Estate àãåíòñòâà äîñòàòî÷íî õîðîøî èçâåñòíû íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ, è èõ âêëþ÷åíèå â Òîï-5 ðåêîìåíäóåìûõ èíâåñòîðàì âïîëíå îïðàâäàíà. Îñîáûé èíòåðåñ âûçûâàåò ïîáåäèòåëü ýòîãî ðåéòèíãà - Äóáàéñêîå Àãåíòñòâî Íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ),êîòîðîå, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, èìååò íàèáîëåå âûñîêèé óðîâåíü îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ, îñîáåííî â ñåêòîðå ðóññêîÿçû÷íûõ èíâåñòîðîâ â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ.


Ïîêàçàâ îáùóþ êàðòèíó ýêñïåðòû, óêëîíèëèñü îò äåòàëèçàöèè òîãî, â ÷åì ïðåèìóùåñòâî «ñèíåðãèçìà áèçíåñà è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè» ïðè îïðåäåëåíèè óðîâíÿ íàäåæíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè Real Estate àãåíòñòâ, ïðèçâàííûõ, ïî ñóòè, îñóùåñòâëÿòü îðãàíèçàöèîííîå è þðèäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ñäåëîê íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè. ×òî äàåò ðàñøèðåíèå ðàìîê äåÿòåëüíîñòè áèçíåñ êîìïàíèé, êðîìå íåèçáåæíûõ çàòðàò?


Âñå ýòè âîïðîñû áûëè íàìè àäðåñîâàíû èíôîðìàöèîííûì èñòî÷íèêàì â èíòåðíåòå è ïðåæäå âñåãî Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå,ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè.


Îòâåòû, êîòîðûå ìû ïîëó÷èëè, ïîçâîëèëè äåòàëèçèðîâàòü òî, ÷òî ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà îáîçíà÷èëà êàê «âûñîêèé óðîâåíü äîâåðèÿ è íàäåæíîñòè», âûäåëèâ ÄÀÍ, êàê ëèäåðà â Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå.Ïðåæäå âñåãî áðîñèëîñü â ãëàçà, è ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà ýòî îòìåòèëà, ÷òî ðàáîòà ÄÀÍ â âûñøåé ñòåïåíè ïåðñîíèôèöèðîâàíà è ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ áîëüøîãî áèçíåñà è àêòèâíîé îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà.


Ðîëü ëè÷íîñòè â áèçíåñå – ýòî îñîáàÿ òåìà, è íåëüçÿ çàáûâàòü ñëîâà Ãåíðè Ôîðäà î òîì, ÷òî «Ñïåöèàëèñòû òàê óìíû è îïûòíû, ÷òî

â òî÷íîñòè çíàþò, ïî÷åìó íåëüçÿ ñäåëàòü òîãî-òî è,òîãî-òî, îíè âåçäå âèäÿò ïðåäåëû è ïðåïÿòñòâèÿ. Åñëè áûÿ õîòåë óíè÷òîæèòü êîíêóðåíòîâ, òî ïðåäîñòàâèë áû èì ïîë÷èùà ñïåöèàëèñòîâ».


Èñìàãèë Øàíãàðååâ èçíà÷àëüíî ïåðñîíèôèöèðîâàë ñâîé áèçíåñ â ÎÀÝ, îïèðàÿñü íà ïðîôåññèîíàëîâ, îí âíåñ ñîáñòâåííîå âèäåíèå â Real Estate äåÿòåëüíîñòü, ñîçäàâàÿ óíèêàëüíûå êóëüòóðíûå ìîñòû ñî ñâîåé Ðîäèíîé.


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;”208;°208;189; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;»208;° 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178;208;°


Ìíîãèå ðîññèÿíå ïîçíàêîìèëèñü ñ ÎÀÝ áëàãîäàðÿ ýòîìó ÿðêî èëëþñòðèðîâàííîìó è èíôîðìàöèîííî íàïîëíåííîìó ïóòåâîäèòåëþ «Ïóòåøåñòâèå ïî Ýìèðàòàì ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì». Ïðè÷åì ïî ñóòè – ýòîò ïóòåâîäèòåëü - æóðíàë, êîòîðûé âûõîäèò êàæäûé êâàðòàë, ïîääåðæèâàÿ äèíàìèêó èçìåíåíèé â ñòðàíå, êîòîðàÿ äîñòàòî÷íî âûñîêà. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî â ïóòåâîäèòåëå Èñìàãèë Êàëÿìîâè÷ îáðàùàåòñÿ ê ÷èòàòåëÿì îò ïåðâîãî ëèöà, ñëîâíî âåäÿ äðóæåñêóþ äîâåðèòåëüíóþ áåñåäó.


Îäíàêî, ãëàâíîå â ðàñøèðåííîì ïîíèìàíèè Real Estate áèçíåñà ïî Èñìàãèëó Øàíãàðååâó – ýòî æèâîé êîíòàêò ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè, êîòîðûõ îí âåçäå âñòðå÷àåò óëûáêîé è äîáðûìè ïîæåëàíèÿìè, îáÿçàòåëüíî ñïðàøèâàÿ, êàê Âàì íðàâèòñÿ â ÎÀÝ, ÷åì ïîìî÷ü? È, íàâåðíîå, çàêîíîìåðíî, ÷òî ìíîãèå èç òåõ, êòî ïðèåçæàåò â ÎÀÝ ñòàíîâÿòñÿ åãî äîáðûìè äðóçüÿìè, åñòåñòâåííûì îáðàçîì ñîçäàâàÿ àóðó îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ.


208;376;208;190;209;…208;190;208;¶208;µ208;µ 208;184;208;·208;190;208;±209;€208;°208;¶208;µ208;189;208;184;208;µ


Èñìàãèë Øàíãàðååâ è ×ëåí Ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèïîìåæíàöèîíàëüíûìîòíîøåíèÿì Çîðèí Âëàäèìèð Þðüåâè÷ (âçÿòî ñ èíòåðíåò îòêðûòîãî ðåñóðñà).


Íåëüçÿ íå îòìåòèòü, ñïîñîáíîñòü Èñìàãèëà Øàíãàðååâà ñî÷åòàòü áèçíåñ îòíîøåíèÿ íå òîëüêî ñ îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ïîëèòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè, íî, è ñ ìåöåíàòñòâîì, æåëàíèåì ïîääåðæèâàòü òâîð÷åñêèõ ëþäåé ñî âñåãî ñâåòà. Òàê, íàïðèìåð, ýòî ìîæåò áûòü îäíà èç ñàìûõ ÿðêèõ çâåçä ðîññèéñêîãî òåàòðà è êèíî, çàìå÷àòåëüíûé ìóçûêàíò Äìèòðèé Ïåâöîâ, êîòîðûé ïî-ñâîéñêè çàãëÿíóë ê Èñìàãèëó Øàíãàðååâó íà 9 ìàÿ.



Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Äìèòðèé Ïåâöîâ (âçÿòî ñ îòêðûòîãî èíòåðíåò ðåñóðñà)


Øàíãàðååâ - ñûí ôðîíòîâèêà, ñàì áûâøèé ñîëäàò âîéñê ÏÂÎ, ïðèäàåò ýòîìó ïðàçäíèêó îñîáîå çíà÷åíèå, ñ÷èòàÿ ïàòðèîòèçì îäíèì èç ãëàâíûõ íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ ÷åëîâåêà. Áåðåæåò ñâîþ ñòàðóþ âîåííóþ ôîðìó è íå îòêàçûâàåòñÿ, êàê ìíîãèå îò ïðîøëîãî, â êîòîðîì åãî îòåö Êàëÿìåòäèí õàçðàò ïðîëèâàë ñâîþ êðîâü íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.


Ýòè äåòàëè æèçíè Èñìàãèëà Øàíãàðååâà, äàåò íàì èíòåðíåò(Ñì. Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íà÷àëà âîéíû, êîòîðóþ íå æäàëè? Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Íà÷àëî âîéíû, êîòîðóþ íå æäàëè?.


Âðîäå âïîëíå îáû÷íûå ôàêòû î æèçíåííûõ ïðåäïî÷òåíèÿõ ÷åëîâåêà. Íåîáû÷íûìè îíè ñòàíîâÿòñÿ, êîãäà ðå÷ü èäåò î áèçíåñå, ÷åëîâåêà, äëÿ êîòîðîãî åãî ðàáîòà, ÿâëÿåòñÿ äåëîì åãî ÷åñòè, åãî óáåæäåíèé, è íåâîëüíî çàäóìûâàåøüñÿ î ñìûñëå òðàäèöèîííûõ êðèòåðèåâ óñïåøíîñòè è íàäåæíîñòè, êîòîðûå ïî ñóòè èäåíòè÷íû ðàñõîæåé ôðàçå: «Íè÷åãî ëè÷íîãî, ýòî áèçíåñ». È çàìå÷àòåëüíî, ÷òî ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà, óâèäåëà è îöåíèëà âàæíîñòü ñèíåðãèçìà áèçíåñà è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ðàáîòå ÄÀÍ, è åãî ðóêîâîäèòåëÿ, ÷òî îáðàòèëà âíèìàíèå íà áèçíåñìåíà, äëÿ êîòîðîãî ëè÷íîå, ÷åëîâå÷åñêîå íà÷àëî äîìèíèðóåò íàä ïðàêòèöèçìîì ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé.


Íàâåðíîå, èìåííî ýòî ïî÷óâñòâîâàë âåëèêèé Ìàéê Òàéñîí, êîãäà ñóäüáà ñâåëà åãî ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì â ÎÀÝ. Âñòðå÷à ýòèõ äâóõ ëþäåé íå êàæåòñÿ ñëó÷àéíîé ïîñêîëüêó ó íàðîäîâ Ðîññèè è ÑØÀ ãîðàçäî áîëüøå îáùåãî, íåæåëè ðàçíîãëàñèé, íî ãëàâíîå - ýòî îòêðûòîñòü, èñêðåííîñòü, êîòîðàÿ ñâîéñòâåííàÿ îáîèì ýòèì ëþäÿì è îáîèì ýòèì íàðîäàì.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 209;129; 208;339;208;°208;185;208;186;208;190;208;188; 208;162;208;°208;185;209;129;208;190;208;189;208;190;208;188;


Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Ìàéê Òàéñîí â ÎÀÝ(âçÿòî ñ îòêðûòîãî èíòåðíåò ðåñóðñà)


Òùàòåëüíî èçó÷èâ âñå ìàòåðèàëû (â ýòîé ñòàòüå èçëîæåíà ëèøü íåáîëüøàÿ ÷àñòü ïðîâåäåííîãî íàìè àíàëèçà), íåëüçÿ íå îòìåòèòü, ÷òî òàêèå êðèòåðèè êàê ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû,íàëè÷èå îáúåìíîé áàçû ïî ðûíêó íåäâèæèìîñòè, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì ñïåöèàëèñòîâ - âñå ýòî ïîçâîëÿåò Äóáàéñêîìó àãåíòñòâó íåäâèæèìîñòè ïî ïðàâó çàíèìàòü ïî÷åòíîå ìåñòî â Òîï-5 àãåíòñòâ â Äóáàå, íî ãëàâíîå, ÷òî äåëàåò ýòó êîìïàíèþ ïåðâîé ïî óðîíþ îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ è íàäåæíîñòè – ýòî äåÿòåëüíîñòü åå áåññìåííîãî ëèäåðà Èñìàãèëà Êàëÿìîâè÷à Øàíãàðååâà.


Àëñó Çèãàíøèíà




Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
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Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
Ïîõîæèå íîâîñòè:
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ âñåõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà âëîæåíèÿ êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà

Ãîðîä
Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß Ñ×ÀÑÒÜß ÄËß ÂÑÅÕ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Áàõ÷èñàðàéñêèé «Ôîíòàí ñëåç» Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå ñèìâîëû Òàòàðñêîãî ìèðà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Áàõ÷èñàðàéñêèé «Ôîíòàí ñëåç»

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Ãëàâíîå
Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðû

Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðû

Ãîðîä
Ðóññêèé ÿçûê: ïðîñòðàíñòâî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî áèëèíãâèçìà

Ðóññêèé ÿçûê: ïðîñòðàíñòâî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî áèëèíãâèçìà

Ãëàâíîå
Âèêòîð Òóñèêîâ âîçãëàâèò îáúåäèíåííûé áèçíåñ ÂÒÁ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå

Âèêòîð Òóñèêîâ âîçãëàâèò îáúåäèíåííûé áèçíåñ ÂÒÁ â Êðàñíîäàðñêîì

Ãîðîä
ÔÁÊ îïóáëèêîâàë äàííûå î íåäâèæèìîñòè ãëàâû Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè

ÔÁÊ îïóáëèêîâàë äàííûå î íåäâèæèìîñòè ãëàâû Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè

Îáùåñòâî
Ðåâîëþöèþ â ñôåðå íåäâèæèìîñòè ïðîãíîçèðóþò ýêñïåðòû

Ðåâîëþöèþ â ñôåðå íåäâèæèìîñòè ïðîãíîçèðóþò ýêñïåðòû

Îáùåñòâî
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ñíèçÿòñÿ íàëîãè íà íåäâèæèìîñòü

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Ãîðîä
Ðîññèÿí îáëîæàò íîâûì íàëîãîì

Ðîññèÿí îáëîæàò íîâûì íàëîãîì

Ãëàâíîå
Âåðõîâíûé ñóä: â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ðèýëòîðàì ìîæíî íå ïëàòèòü

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Ãîðîä
Ðûíîê íåäâèæèìîñòè: ïðàâèëà èãðû ìåíÿþòñÿ ñ 1 èþëÿ

Ðûíîê íåäâèæèìîñòè: ïðàâèëà èãðû ìåíÿþòñÿ ñ 1 èþëÿ

Èíôðàñòðóêòóðà
Íà÷àëüíèêà ÓÃÈÁÄÄ ïîäâåë «Èìóùåñòâåííûé ñêëåðîç»

Íà÷àëüíèêà ÓÃÈÁÄÄ ïîäâåë «Èìóùåñòâåííûé ñêëåðîç»

Ãëàâíîå
Ó ðîññèÿí áóäóò çàáèðàòü åäèíñòâåííîå æèëü¸

Ó ðîññèÿí áóäóò çàáèðàòü åäèíñòâåííîå æèëü¸

Îáùåñòâî
×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðå

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Ãëàâíîå
Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðû

Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðû

Ñî÷è
Äîëæíèêîâ çà êîììóíàëêó íàâåñòÿò êîëëåêòîðû

Äîëæíèêîâ çà êîììóíàëêó íàâåñòÿò êîëëåêòîðû

Ãîðîä
«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!

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Ãëàâíîå
Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãà

Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãà

Ãëàâíîå
Íåäâèæèìîñòü áóäóò ñòðàõîâàòü îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî çàêîíó

Íåäâèæèìîñòü áóäóò ñòðàõîâàòü îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî çàêîíó

Èíôðàñòðóêòóðà
Ðîññèÿíå â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ñìîãóò íàñëåäîâàòü êâàðòèðû ðîäñòâåííèêîâ

Ðîññèÿíå â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ñìîãóò íàñëåäîâàòü êâàðòèðû ðîäñòâåííèêîâ

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Äåâóøêà âûæèëà, îïîçäàâ íà ñàìîëåò, ðàçáèâøèéñÿ â Ðîñòîâå

Äåâóøêà âûæèëà, îïîçäàâ íà ñàìîëåò, ðàçáèâøèéñÿ â Ðîñòîâå

Îáùåñòâî
Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ

Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ "Ìèäãàðä"

Ãîðîä
Ôîòî Âèêòîðèè Ëîïûðåâîé îáíàðóæåíû íà ñàéòå ýñêîðò-àãåíòñòâà

Ôîòî Âèêòîðèè Ëîïûðåâîé îáíàðóæåíû íà ñàéòå ýñêîðò-àãåíòñòâà

Ïðîèñøåñòâèÿ
Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ

Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ "Ìèäãàðä"

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Ìàòêàïèòàëó ïðèäóìàëè íîâîå ïðèìåíåíèå

Ìàòêàïèòàëó ïðèäóìàëè íîâîå ïðèìåíåíèå

Ãîðîä
Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%

Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%

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Áèçíåñ ñåìüè ýêñ-ãóáåðíàòîðà Êóáàíè Òêà÷åâà óâåëè÷èë âûðó÷êó â 33 ðàçà

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Áåñïëàòíóþ çåìëþ íà÷íóò ðàçäàâàòü â 2016 ãîäó

Áåñïëàòíóþ çåìëþ íà÷íóò ðàçäàâàòü â 2016 ãîäó

Ãîðîä
Â Ðîññèè ïîäîðîæàþò ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ

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Ïðîèñøåñòâèÿ
×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí ñ 1 èþíÿ

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Ãëàâíîå
Ìåäâåäåâ íàçâàë îòäûõ â Êðûìó äðåìó÷èì

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Êðèìèíàë
Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîãî îòúåìà çåìëè

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Â Ãîñäóìå ïðåäëîæèëè çàïðåòèòü ìåëêèé øðèôò â äîãîâîðàõ

Â Ãîñäóìå ïðåäëîæèëè çàïðåòèòü ìåëêèé øðèôò â äîãîâîðàõ

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