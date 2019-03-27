Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû
Êàâêàçñêèå òàòàðû – ýòíîíèì, êîòîðûé ïîñëå Êàâêàçñêîé âîéíû (1817-1964 ãã.) òðàíñôîðìèðîâàëñÿ â ðàçëè÷íûå íàöèîíàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, ñðåäè êîòîðûõ ãîðñêèå òàòàðû (êàðà÷àåâöû è áàëêàðöû), íîãàéñêèå òàòàðû (íîãàéöû), äàãåñòàíñêèå òàòàðû (êóìûêè), çàêàâêàçñêèå òàòàðû (íûíå àçåðáàéäæàíöû) è …Êàçàêè.
Â ìîçàèêå ýòíîãåíåçà Òàòàðñêîãî ìèðà ìíîãî òàêîãî, ÷òî äî ñèõ ïîð ñëîæíî îáúÿñíèòü, ò.ê. èñòîðèÿ çäåñü íå ïðîñòî «ëæåò êàê âñåãäà» (Áåðíàðä Øîó), íî ëæåò ïî-îñîáîìó, ïîä÷èíÿÿñü âîëè ìíîãî÷èñëåííîé àðìèè èñòîðèêîâ è ýòíîãðàôîâ, êîòîðûå íå ïî âåëåíèþ âëàñòü ïðåäåðæàùèõ, à ïî çîâó ñåðäöà, ãîòîâû ïåðåëèöîâûâàòü ïðîøåäøóþ ðåàëüíîñòü, ïîñêîëüêó îíè èñêðåííå âåðÿò, ÷òî ãëàâíîå ýòî ñîõðàíèòü ýòíè÷åñêóþ ÷èñòîòó, íå äîïóñòèòü òîãî, ÷òîáû ïðàâäà î òþðêñêèõ êîðíÿõ ìíîãèõ íàðîäîâ Ðîññèè, ñòàëà äîñòîÿíèåì îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ.
ß íå ñîáèðàþñü â ýòîé ñòàòüå îñâåùàòü ðàíåå íåèçâåñòíûå ôàêòû è ñîáûòèÿ, íî íàäåþñü àêêóìóëèðîâàòü óæå èçâåñòíîå òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû óøåäøàÿ â ïðîøëîå ðåàëüíîñòü, ïîìîãëà íàì ñåãîäíÿ ïîíÿòü, êòî ìû ñåãîäíÿ - «öâåòóùàÿ ñëîæíîñòü» íàðîäîâ Ðîññèè.
Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ Ãîðÿùàÿ ñòåïü. Ýïèçîä èç êàâêàçñêîé âîéíû. 1840 ã.
Çà äîëãèå ãîäû Êàâêàçñêîé âîéíû âñå êàáàðäèíñêèå ñåëåíèÿ, íàõîäèâøèåñÿ â ðàéîíå Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä è Ïÿòèãîðüÿ áûëè ïðàêòè÷åñêè ñòåðòû ñ ëèöà çåìëè, à íà «îñâîáîäèâøèõñÿ òåððèòîðèÿõ» áûëè ïîñòðîåíû íîâûå êðåïîñòè, â òîì ÷èñëå è óêðåïëåíèå Êîíñòàíòèíîãîðñêîå, êîòîðîå ïîçæå ñòàëî íàçûâàòüñÿ Ïÿòèãîðñêîì. Òî÷íî òàêæå çàäîëãî äî îêîí÷àíèÿ âîéíû, â 1801 ãîäó áûëà çàëîæåíà êðåïîñòü «Êèñëûå Âîäû», êîòîðàÿ ïîçæå ñòàëà íàçûâàòüñÿ Êèñëîâîäñêîì, êóäà óñòðåìëÿëèñü öåíèòåëè ìèíåðàëüíûõ âîä ñî âñåé Ðîññèéñêîé Èìïåðèè, â ïîèñêàõ èñöåëåíèÿ îò âñåõ íåäóãîâ áëàãîäàðÿ ëå÷åíèþ íàðçàíîì.
Ïîëÿ ñðàæåíèé ïîñòåïåííî ïðåâðàùàëèñü â ïîïóëÿðíûå êóðîðòû ñðåäè ðîññèéñêèõ ýëèò êóðîðòû. Êàâêàçñêî-òàòàðñêèå, èíãóøñêèå è îñåòèíñêèå ýòíè÷åñêèå ãðóïïû ïðèñÿãíóëè íà âåðíîñòü Ðîññèéñêîé èìïåðèè.
Ðàáîòàÿ íàä êíèãîé «Èñëàì è ìèð» (2017), ÿ áûë ïîðàæåí ïîäðîáíîñòÿìè ïðåáûâàíèÿ íà Êàâêàçå âåëèêîãî ðóññêîãî ïîýòà Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà. Äóìàþ, íå áóäåò ïðåóâåëè÷åíèåì ñêàçàòü, ÷òî ïîâåñòâîâàíèå îá èñòîðè÷åñêèõ ñóäüáàõ êàâêàçñêèõ òàòàð, äîëæíî áûòü íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ðîññèéñêèì ïðèñóòñòâèåì íà Êàâêàçå.
Ïî ìîåìó ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, îáîçíà÷èòü ýòî ïðèñóòñòâèå, ìîæíî îáðàòèâøèñü ê æèçíè è òâîð÷åñòâó îäíîãî èç ñàìûõ ÷åñòíûõ è ÿðêèõ ïîýòîâ Ðîññèè – Ìèõàèëó Þðüåâè÷ó Ëåðìîíòîâó.
Íà÷àëî Ïóòè Ëåðìîíòîâà íà Êàâêàçå, - ýòî ïîñåùåíèå 15 èþëÿ 1825 ãîäà Êóðáàí Áàéðàìà â àóëå Àäæè, íåïîäàëåêó îò Ïÿòèãîðñêà. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî îíî ñòàëî ïðîëîãîì ê åãî ïðîèçâåäåíèÿì íà êàâêàçñêèå òåìû, â êîòîðûõ ñ ïîðàçèòåëüíîé ãëóáèíîé îòðàçèëàñü èñòîðè÷åñêàÿ ñóäüáà Êàâêàçà. «×åðêåñû», «Êàâêàçñêèé ïëåííèê», â 1830–1831 ãã. ïîýìà «Êàëëû», â 1832 – «Èçìàèë-áåé», â 1834–1835 ãã. «Àóë Áàñòóíäæè», «Õàäæè Àáðåê» - ïî ñóòè, èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè, òåõ äàëåêèõ ñîáûòèé, êîòîðûå èçìåíèëè èñòîðè÷åñêèé îáëèê Êàâêàçà, íî íå ñìîãëè èçìåíèòü êóëüòóðíóþ ñîñòàâëÿþùóþ ýòîãî îñîáîãî ìèðà.Íàïðîòèâ, æèçíü è òðàäèöèè êàâêàçñêèõ òàòàð, ãëàâíûì îáðàçîìêàðà÷àåâöåâ è áàëêàðöåâ, âûçûâàëè îãðîìíûé èíòåðåñ â ðîññèéñêîì îáùåñòâå, ñòðåìèâøåãîñÿ íà çíàìåíèòûå «âîäû» íå òîëüêî â ïîèñêàõ îçäîðîâëåíèÿ, íî, è äëÿ íîâûõ âïå÷àòëåíèé îò ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ êóëüòóðíûìè òðàäèöèÿìè êàâêàçñêèõ òàòàð.
«Ïðèáëèæàÿñü ê Àäæèåâó àóëó, çà öåïüþ êàðåò, êîëÿñîê, íàïîìèíàþùèõ ãóëÿíüÿ â Åêàòåðèíãîôå, – ïèñàë ñîâðåìåííèê – ÿ íåâîëüíî áûë èçóìëåí êàðòèíîþ, ïðåäñòàâèâøåþñÿ ìîåìó âçîðó: ïðåëåñòíàÿ äîëèíà, ðàññòèëàþùàÿñÿ ïîä íàâåñîì ãðîçíîé Áåøòîâîé ãîðû, ïîêðûòà áûëà òîëïàìè ñàìûìè ïåñòðûìè. Ðóññêèå äàìû â íàðÿäàõ, äûøàùèõ Ïàðèæåì, ñòîÿëè âìåñòå ñ ÷åðêåøåíêàìè, ãðóïïû âîåííûõ îôèöåðîâ ñëèâàëèñü ñ ðàçíîîáðàçíûìè êîñòþìàìè ñòîëè÷íûõ è ïðîâèíöèàëüíûõ ùåãîëåé; òàì êàçàêè, ÷åðêåñû, íîãàéöû ðûñêàëè íà áîðçûõ êîíÿõ ñâîèõ; íàêîíåö òîëïà ïåñåëüíèêîâ è ìóçûêàíòîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî ñòîðîíàì ðàñêèíóòûõ ïàëàòîê – âñå âìåñòå ïðåäñòàâëÿëî âåñüìà çàíèìàòåëüíîå çðåëèùå».
Îïðåäåëÿÿ ýòî ïðîñòðàíñòâî êàê «ëåðìîíòîâêèå ìåñòà», ÿ äîïóñêàþ èçâåñòíóþ âîëüíîñòü, êîòîðàÿ îñíîâûâàåòñÿ íà ìîåì îñîáîì îòíîøåíèè ê òâîð÷åñòâó Ëåðìîíòîâà íà Êàâêàçå. Èçâåñòíî, ÷òî ïåðâîé òðåòèXIXâåêà íà Êàâêàçå ïîáûâàëè À. Ñ. Ïóøêèí, À. Ñ. Ãðèáîåäîâ,À. À. Áåñòóæåâ-Ìàðëèíñêèé, À. È. Ïîëåæàåâ è äð. Îäíàêî, ïîäëèííîå îòðàæåíèå îáùå÷åëîâå÷åñêîé ñóùíîñòè õàðàêòåðà êàâêàçñêèõ íàðîäîâ, ìû íàõîäèì ëèøü ó Ïóøêèíà, îò÷àñòè Ãðèáîåäîâà è, êîíå÷íî æå, Ëåðìîíòîâà.
Ñðàçó íàäî ñêàçàòü, ÷òî Ëåðìîíòîâ – ýòî îñîáàÿ èïîñòàñü â ðîññèéñêîé êóëüòóðå, âî ìíîãîì åùå íå ïîçíàííàÿ òåððèòîðèÿ òâîð÷åñêèõ èñêàíèé. Â îòëè÷èå îò ñâîèõ âåëèêèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, Ëåðìîíòîâ íå íàáëþäàòåëü ñî ñòîðîíû, æèâîïèñóþùèé æèçíü ãîðöåâ. Îí âíóòðè, â ñàìîé ñåðäöåâèíå èñòîðèè - áîðüáû è òðàãåäèè íàðîäîâ Êàâêàçà. È, ñòðàøíîé çàêîíîìåðíîñòüþ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî îí íàøåë óïîêîåíèå â êàâêàçñêîé çåìëå (ïðàâäà, âñåãî ñ 17 èþëÿ 1841 ã. ïî ÿíâàðü 1842 ã., êîãäà ïðàõ ïîýòà áûë ïåðåâåçåí èç Ïÿòèãîðñêà â åãî èìåíèå â Òàðõàíû).
Ïàìÿòíèê Ì.Þ. Ëåðìîíòîâó â Ïÿòèãîðñêå
Âïðî÷åì, ïîâèíóÿñü êàíâå ïîâåñòâîâàíèÿ, äóìàþ, íàäî âåðíóòüñÿ â ñ÷àñòëèâîå äëÿ Ëåðìîíòîâà ëåòî 1825 ãîäà, êîãäà îí íàõîäèëñÿ íà ëå÷åíèè «âîäàìè» â Ïÿòèãîðñêå, è èìåë âîçìîæíîñòü ïîñåòèòü ãëàâíûé ìóñóëüìàíñêèé ïðàçäíèê – Áîëüøîé Áàéðàì èëè Óðàçà-Áàéðàì.
Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî âñå ýòî äåéñòâî ïðîèñõîäèëî íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííûõ Êàðà÷àåâî-×åðêåññèè è Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè èñòîðè÷åñêè è ãåîãðàôè÷åñêè ñâÿçûâàåò ðàéîí Ïÿòèãîðüÿ èëè Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä. Àâòîõòîííûì íàñåëåíèåì îáåèõ ðåñïóáëèê è Êàâêàçñêèõ ìèíåðàëüíûõ âîä ÿâëÿþòñÿ êàâêàçñêèå òàòàðû - êàðà÷àåâöû è áàëêàðöû.
ß áû ñåãîäíÿ íå ïîáîÿëñÿ óòâåðæäàòü, ÷òî, íàõîäÿñü â ìóñóëüìàíñêîé ñðåäå, â îòëè÷èå îò äðóãèõ ãîñòåé, Ëåðìîíòîâ ïðèîáðåë è óñâîèë áåñöåííûé îïûò ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ êóëüòóðîé êàâêàçñêèõ òàòàð, èõ îáû÷àÿìè è òðàäèöèÿìè. Õî÷ó ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ñêàçàííîå ìíîé íå ïðîñòî ïðåäïîëîæåíèå. Îá ýòîì ãîâîðÿò åãî áåññìåðòíûå ïðîèçâåäåíèÿ è, ïðåæäå âñåãî, ïîýìà«Èçìàèë-Áåé», ãäå âû íàéäåòå îòðàæåíèå, òåõ âïå÷àòëåíèé, ÷òî áûëè ïîëó÷åíû âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèÿ Óðàçà-Áàéðàìà â Àäæè.
Ìíîãèå èñòîðèêè ëèòåðàòóðû, èññëåäîâàòåëè æèçíè è òâîð÷åñòâà Ëåðìîíòîâà, îòìå÷àëè, ÷òî óæå â îòðî÷åñêèå ãîäû, îí îáëàäàë ôåíîìåíàëüíîé ïàìÿòüþ. Åñëè ãîâîðèòü î ìóñóëüìàíñêîì ïðàçäíèêå â àóëå Àäæè, òî îí çàïîìíèë âñå åãî ìåëü÷àéøèå äåòàëè: êàê â ýòîò äåíü ñîâåðøàëè ìîëèòâû, êàê ïðîõîäèëè êîííûå ñîñòÿçàíèÿ ñî ñòðåëüáîé, ñîïðîâîæäàåìûå «âåñåëüåì, ëèêîâàíüåì». Íî äëÿ íàñ âàæíî, ÷òî ñàìîå áîëüøîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåëî íà þíîãî Ëåðìîíòîâà òâîð÷åñòâî ïåâöà-àøèêà - ñòèõîñëîãàòåëÿ, àêêîìïàíèðîâàâøåãî ñåáå íà òð¸õñòðóííîì ñàçå.
Õî÷ó îáðàòèòü Âàøå âíèìàíèå, ÷òî àøèê – ñòèõîñëàãàòåëü,áûë èçâåñòíûé òàòàðñêèé ïîýò -Ñóëòàí Êåðèì-Ãèðåé.
Ñóëòàí Êåðèì-Ãèðåé
Òîãäà â Àäæè ìîëîäîé ïîýò ñ óïîåíèåì ñëóøàë ðåäêîé êðàñîòû ïåñíè. Íåò ñîìíåíèÿ, ÷òî ðÿäîì áûëè òå, êòî, ïåðåñêàçàë ïûòëèâîìó îòðîêó ñîäåðæàíèå ýòèõ ïåñåí, îäíó èç êîòîðûõ â 1832 ãîäó îí âêëþ÷èò â ñâîþ ïîýìó «Èçìàèë-Áåé» âìåñòå ñ ÿðêèì è äåòàëüíûì îïèñàíèåì ïðàçäíèêà Óðàçà Áàéðàì.
È ìîæíî áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ñêàçàòü, ÷òî òâîð÷åñêèé Ïóòü â ìèðå êàâêàçñêèõ òàòàð ïðîëåãàë äëÿ Ëåðìîíòîâà, ÷åðåç îñâîåíèå îñíîâ òàòàðñêîé êóëüòóðû, èçó÷åíèå òàòàðñêîãî ÿçûêà, îáû÷àåâ è òðàäèöèé, êîòîðûå íåâîçìîæíî îòäåëèòü îò èñëàìñêèõ.
Ññûëêà Ëåðìîíòîâà îêàçàëîñü äîðîãîé íà Âîñòîê, ãäå îí ïîãðóæàåòñÿ â ìèð êàâêàçñêèõ òàòàð:
È âèæó ÿ íåïîäàëåêó
Ó ðå÷êè, ñëåäóÿ Ïðîðîêó,
Ìèðíîé òàòàðèí ñâîé íàìàç
Òâîðèò, íå ïîäûìàÿ ãëàç;
À âîò êðóæêîì ñèäÿò äðóãèå.
Ëþáëþ ÿ öâåò èõ æåëòûõ ëèö,
Ïîäîáíûé öâåòó íîãîâèö,
Èõ øàïêè, ðóêàâà õóäûå,
Èõ òåìíûé è ëóêàâûé âçîð
È èõ ãîðòàííûé ðàçãîâîð.
Íî íå ñòîëüêî íàáëþäåíèå çà æèçíüþ êàâêàçñêèõ òàòàð, ñêîëüêî îòîæäåñòâëåíèå ñåáÿ ñ èõ ñóäüáîé, îòëè÷àåò Ëåðìîíòîâà, äàåò âîçìîæíîñòü ãîâîðèòü î òîì, ÷òî îí áûë èõ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ:
Ñóäüáå, êàê òóðîê èëü òàòàðèí,
Çà âñ¸ ÿ ðîâíî áëàãîäàðåí;
Ó Áîãà ñ÷àñòüÿ íå ïðîøó
È ìîë÷à çëî ïåðåíîøó.
Êàðà÷àåâöû è áàëêàðöû – ÿðêèå ïðåäñòàâèòåëè êàâêàçñêèõ òàòàð, áûëè õîçÿåâàìè íà òîì Óðàçà Áàéðàìå, ãäå Ëåðìîíòîâ âïåðâûå îêóíóëñÿ â äðåâíþþ êóëüòóðó ïðåäêîâ (ïî ìàòåðè åãî ðîä âîñõîäèë ê çíàìåíèòûì Ãèðåÿì, Ñì. ïîäðîáíåå Èñìàãèë Øàíãàðååâ, Íóðàëè Ëàòûïîâ. Èñëàì è ìèð: Âîñòîê ãëàçàìè êëàññèêîâ. - Ì: ÀÑÒ, 2017 https://mybook.ru/author/nurali-latypov/islam-i-mir-vostok-glazami-klassikov/read/ ).È ïîýòîìó ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå çàêîíîìåðíûì, ÷òî Ëåðìîíòîâ â îòëè÷èå îò ìíîãèõ ðóññêèõ ïèñàòåëåé è ïîýòîâ ïðîÿâëÿë ãëóáîêèé èíòåðåñ íå òîëüêî ê ìóñóëüìàíñêèì ïðàçäíèêàì êàâêàçñêèõ òàòàð, íî è ê òàòàðñêîìó ÿçûêó, ñòèõàì è ïåñíÿì òàòàðñêîãî íàðîäà.
Îòêðûâàþ ÷åòâåðòûé òîì ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ëåðìîíòîâà, íà ñòðàíèöå 113 ÷èòàåì: «Íà÷àë ó÷èòüñÿ ïî-òàòàðñêè, ÿçûê, êîòîðûé çäåñü, è âîîáùå â Àçèè, íåîáõîäèì êàê ôðàíöóçñêèé â Åâðîïå…». Ýòî ôðàãìåíò ïèñüìà, íàïèñàííîãî ðóêîé Ëåðìîíòîâà. Ïîýò íå òîëüêî îáðàùàëñÿ ê èñòîðèè, êóëüòóðå è òðàäèöèÿì òàòàðñêîãî íàðîäà, íî ê ñàìûì åãî êîðíÿì – òàòàðñêîìó ÿçûêó.
Ñðàâíèâàÿ òàòàðñêèé ÿçûê ñ ôðàíöóçñêèì, Ëåðìîíòîâ, èñõîäèë èç ðåàëüíîé ñèòóàöèè, ïîðîæäåííîé ìíîãî÷èñëåííîñòüþ è ðàçíîðîäíîñòüþ íàðå÷èé íà Êàâêàçå.Çíàíèå òàòàðñêîãî ÿçûêà, äàåò âîçìîæíîñòü îáùàòüñÿ ñî âñåìè íàðîäàìè ýòîãî êðàÿ áåç ïåðåâîä÷èêà, âåäü íå çðÿ òàòàðñêàÿ ïîñëîâèöà ãëàñèò: «Òàòàðãà òîëìà÷ êèðýê òóãåë» — «Òàòàðèíó òîëìà÷ íå íóæåí».
Áîëüøå òîãî, â ñâîåì î÷åðêå «Êàâêàçåö», Ëåðìîíòîâ îñîáî îòìå÷àë, ÷òî äàæå ðóññêèé êàâêàçåö «åñòü ñóùåñòâî ïîëóðóññêîå, ïîëóàçèàòñêîå. Îí ëåãêî ìàðàêóåò ïî-òàòàðñêè». Ãîâîðÿ «ðóññêèé êàâêàçåö» Ëåðìîíòîâ èìåë ââèäó ïðåæäå âñåãî êàçàêîâ.
Ëåâ Íèêîëàåâè÷ Òîëñòîé â ñâîåé ïîâåñòè «Êàçàêè», áîëåå ÷åòêî îòìå÷àë ýòó îñîáåííîñòü: «Ìîëîäåö êàçàê ùåãîëÿåò çíàíèåì òàòàðñêîãî ÿçûêà è, ðàçãóëÿâøèñü, äàæå ñ áðàòîì ãîâîðèò ïî-òàòàðñêè».À âîò ñâèäåòåëüñòâî çíàâøåãî Êàâêàç íå ïîíàñëûøêå À.À. Áåñòóæåâà-Ìàðëèíñêîãî, êîòîðûé â ñâîåé ïîâåñòè «Àììàëàò-áåê» ïèñàë: «Êàçàêè îòëè÷àþòñÿ îò ãîðöåâ òîëüêî íåáðèòîþ ãîëîâîþ... Ïî÷òè âñå îíè ãîâîðÿò ïî-òàòàðñêè».
Íî áîëåå áëèçîê ê èñòèíå áûë Àëåêñàíäð Äþìà, êîòîðîãî âî âðåìÿ åãî ïóòåøåñòâèÿ ïî Êàâêàçó èçáðàëè êàçàêîì. Â áëàãîäàðíîñòü ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü âåçäå îñîáî ïîä÷åðêèâàë, ÷òî åãî, êàê íîâîèçáðàííîãî êàçàêà, ïîðàçèëà âûñîêàÿ ÷åñòü è íðàâñòâåííîñòü… Òàòàð. Âû ñïðîñèòå ïðè÷åì òóò òàòàðû?
Â Áîëüøîé Ñîâåòñêîé Ýíöèêëîïåäèè ñêàçàíî: «Êàçàê, êîçàê (òþðê.– óäàëåö, âîëüíûé ÷åëîâåê)– ÷åëîâåê, ïîðâàâøèé ñî ñâîåé ñîöèàëüíîé ñðåäîé (XIV–XVIââ.), ñ êîíöàXVâ. êàçàêàìè ñòàëè íàçûâàòü âîëüíûõ ëþäåé îêðàèí Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà».
Èçâåñòíûé ñîâåòñêèé è ðîññèéñêèé ïèñàòåëü-ïóáëèöèñò Ìóðàä Àäæè, ÷üè êíèãè ìíîãî ëåò ðàçäðàæàþò âñåõ òåõ, äëÿ êîãî òþðêñêàÿ èñòîðèÿ äîëæíà áûòü íàïðî÷ü îòðåçàíà îò ñëàâÿíñêîé èñòîðèè, ïèñàë: «–Õî÷ó ñïðîñèòü, êàê çâàëè ñàìîãî ïåðâîãî êàçà÷üåãî àòàìàíà? Ñ êîãî â 1570 ãîäó âñå è íà÷àëîñü? Ñàðûê-Àçìàí! Îí îñíîâàë êàçà÷üå Âîéñêî Äîíñêîå. Îí êàçàê «íîìåð îäèí» â èñòîðèè Ðîññèè.È äðóãèå àòàìàíû, ñïîäâèæíèêè Ñàðûê-Àçìàíà, íîñèëè òþðêñêèå èìåíà: ×åðêàñ, Ëÿïóí, Øàäðà, Åðìàê, Òàòàðà…È ñëîâî «àòàìàí» òîæå òþðêñêîå – «ñòàðøèé», «âåðõîâîä» çíà÷èò… È «åñàóë», è «áóí÷óê», è «ìàéäàí», è «ñàïîã», è «áàøëûê», è «ñòåïü»… Âñå ñàìûå ñîêðîâåííûå êàçà÷üè ñëîâà».
Äàëåå ñòîèò îñòàíîâèòñÿ íà ìíåíèè Ìóðàä Àäæè î òîì, ÷òî íå êòî-íèáóäü, à Ïåòð 1 «ñòàë «ïåðåäåëûâàòü» ñòåïíÿêîâ â ñëàâÿí… Æåëàþùèì âîçðàçèòü, ïèøåò îí, - ñîâåòóþ çàäóìàòüñÿ: à íà êàêîì ÿçûêå ãîâîðèëè Ñòåïàí Ðàçèí è Åìåëüÿí Ïóãà÷åâ? Êàêèå êîìàíäû îòäàâàë àòàìàí Åðìàê Òèìîôååâè÷? Âñïîìíèòå èõ çíàìåíèòîå: «Ñàðûíü íà êè÷êó», âåðíåå, «Ñàðûí êúî÷÷àêú» (â ïåðåâîäå ñ òþðêñêîãî «ñëàâà õðàáðåöàì»). Âñïîìíèòå è îòâåòíûé êëè÷: «Ó-óðà-à» («áåé», «ðàçè»), ñ êîòîðûì ñòåïíÿêè áðîñàëèñü â àòàêó» (Èç êíèãè Ìóðàäà Àäæè. «Ïîëûííûé ìîé ïóòü»).
Êàçàêè îòëè÷àëèñü îñîáîé óäàëüþ è áåññòðàøèåì. Äàæå, êîãäà íà Êàâêàçå ïîñëå 1819 ãîäà, Àëåêñåé Åðìîëîâ óïðàçäíèë âûáîðíîñòü àòàìàíîâ è ïåðåâåë êàçà÷üè ôîðìèðîâàíèÿ íà ïîëêîâóþ ñèñòåìó, äîáèòüñÿ óâàæåíèÿ, à òåì áîëåå ïîä÷èíåíèÿ êàçàêîâ, ìîã íå êàæäûé.
Ñðåäè òåõ, êîãî êàçàêè áåçîãîâîðî÷íî ïðèçíàëè òàêîâûì, áûë Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ. Â îäíîì èç áîåâ â îêòÿáðå 1840 ãîäà áûë ðàíåí êîìàíäèð êàçà÷üåé ñîòíè, êîìàíäîâàíèå îòðÿäîì êîííûõ êàçàêîâ ïðèíÿë ïîðó÷èê Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ.
Â íàøè äíè ñóùåñòâóåò íå ìàëî âåðñèé, ïðîèñõîæäåíèÿ êàçà÷åñòâà. Ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî äâå èç íèõ çàñëóæèâàþò îñîáîãî âíèìàíèÿ ñïåöèàëèñòîâ: âåðñèÿ î òþðêñêîì ïðîèñõîæäåíèè êàçà÷åñòâà (Ì. Æ. Àáäèðîâ) è «êàâêàçñêàÿ» âåðñèÿ ïðîèñõîæäåíèÿ äîíñêîãî êàçà÷åñòâà (À. À. Ãîðäååâ).
Ñ ýòèìè âåðñèÿìè ìîæíî ñîãëàøàòüñÿ èëè íå ñîãëàøàòüñÿ, íî ìíîãèå êàçàêè – òþðêè, è ýòî èñòîðè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü, îò êîòîðîé òðóäíî îòìàõíóòüñÿ, êðèòèêóÿ, â ÷àñòíîñòè, À.À. Ãîðäååâà çà ïðèâåðæåííîñòü ê èäåÿì òþðêî-ñëàâÿíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ êàçàêîâ.
Èçâåñòíî, ÷òî â ïåðèîä Ãðàæäàíñêîé âîéíû áûë ââåäåí ñèíå-ìàëèíîâî-çåëåíûé ôëàã Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà, ãäå çåëåíûé öâåò îçíà÷àë, ÷òî ïîä ýòèì ôëàãîì ñðàæàþòñÿ — êàçàêè-ìóñóëüìàíå. Áîëüøå òîãî, äëÿ êàçàêîâ-ìóñóëüìàí, îòëè÷èâøèõñÿ â áîÿõ ïî çàùèòå Ðîññèè, áûë âûñî÷àéøå óòâåðæäåí àíàëîã âîåííîãî îðäåíà — Ãåîðãèåâñêîãî êðåñòà â âèäå îðäåíà ñ èçîáðàæåíèåì ïîëóìåñÿöà».
Êàâêàçñêèå êàçàêè, êàê è êàçàêè äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè îò÷àñòè ÿâëÿþòñÿ ñóáýòíîñîì Òàòàðñêîãî ìèðà. Èõ èñòîðèÿ è ìíîãîâåêîâîå äîìèíèðîâàíèå â òþðêî-ñëàâÿíñêîì ïîëå Ðîññèéñêîãî êàçà÷åñòâà, äîëæíî áûòü ïðåäìåòîì ñàìîãî òùàòåëüíîãî è áåñïðèñòðàñòíîãî èññëåäîâàíèÿ.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî â ýòíè÷åñêîé ìîçàèêå Òàòàðñêîãî ìèðà êàâêàçñêèå òàòàðû ýòî ïðåæäå âñåãî êàðà÷åâöû, áàëêàðöû, êóìûêè, íîãàè - êàê áûëè ãîðöàìè, òàê èìè è îñòàëèñü (õîòÿ ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íîãàè áëèæå ê êàçàíñêèì òàòàðàì).
Âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå íàðîäû ãîâîðÿò íàêèï÷àêñêîé ïîäãðóïïå òþðêñêîé ãðóïïû ÿçûêîâ, â êîòîðóþ âõîäÿò òàòàðû, áàøêèðû, êàçàõè, êèðãèçû, ò.å. èõ ÿçûê áëèæå ê òàòàðñêîìó, ÷åì ê òóðåöêîìó.Êàâêàçñêèå êàçàêè, êàê è êàçàêè âîîáùå, â áîëüøèíñòâå ñâîåì ïðåäñòàâëÿþò ñóáýòíîñ Òàòàðñêîãî ìèðà (ïî÷òè êàê òàòàðû- ìèøàðè, êîòîðûå ñî÷åòàþò â ñåáå è ÷èñòî òþðêñêîå íà÷àëî, è îò÷àñòè íà÷àëî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî ýòíîñà). À, âîò àçåðáàéäæàíöû ëèøü êîñâåííî îòíîñÿòñÿ ê Òàòàðñêîìó ìèðó.
Èçâåñòíî, ÷òî â Ðîññèéñêîé Èìïåðèè èõ íàçûâàëè "êàâêàñêèå òàòàðû", îäíàêî ñàìè ñåáÿ îíè íàçâàëè, èëè ïî íàçâàíèþ ïëåìåíè, íàïðèìåð, "êàäæàðû".Ïî îñíîâíîìó æå ïðîèñõîæäåíèþ àçåðáàéäæàíöû — òþðêè, òóðàíöû, êðîâíûå ðîäñòâåííèêè äðåâíèõ îãóçîâ, ñåëüäæóêîâ, ñîâðåìåííûõ òóðêîâ è êóðäîâ, òåì áîëåå, ÷òî îíè ãîâîðÿò íàîãóçñêîé ïîäãðóïïå òþðêñêèõ ÿçûêîâ, êóäà ïîìèìî íèõ âõîäÿò òóðêè, òóðêìåíû è èðàíñêèå òþðêè.
Ñîãëàñíî åæåãîäíèêó «Êàâêàçñêèé êàëåíäàðü íà 1904 ãîä» (Òèôëèñ, 1903), «…ïîëüçóÿñü ïîääåðæêîþ ïåðñèäñêèõ øàõîâ, òàòàðû óñïåëè óòâåðäèòüñÿ â þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè Çàêàâêàçüÿ. Ñàìàÿ ãóñòàÿ ìàññà îçíà÷åííûõ òàòàð íàõîäèòñÿ â òðåõ âîñòî÷íûõ çàêàâêàçñêèõ ãóáåðíèÿõ, à èìåííî: â Åëèñàâåòïîëüñêîé (îêîëî 550 òûñ. äóø), Áàêèíñêîé (îêîëî 609 òûñ. äóø), Ýðèâàíñêîé (îêîëî 373 òûñ. äóø), à òàêæå – â Òèôëèññêîé ãóáåðíèè (îêîëî 110 òûñ. äóø)».
Ëèøü ñ òðèäöàòûõ ãîäîâ XX ñòîëåòèÿ ýòà ãðóïïà «êàâêàçñêèõ òàòàð» çíà÷àòñÿ ïîä ýòíîíèìîì «àçåðáàéäæàíöû» è, â ñâîåì áîëüøèíñòâå, èñïîâåäóþò èñëàì øèèòñêîãî òîëêà.
Îäíî èç óíèêàëüíûõ ñîõðàíèâøååñÿ ôîòî Àëåêñàíäðîïîëüñêèõ òàòàð, æèâøèõ â Ýðèâàíñêîé ãóáåðíèè Ðîññèéñêîé Èìïåðèè, ïîçâîëÿåò âî îò÷óþ óâèäåòü êàêèìè áûëè àçåðáàéäæàíñêèå òàòàðû, çàäîëãî äî ïîÿâëåíèÿ Àçåðáàéäæàíà è àçåðáàéäæàíöåâ êàê íàöèè, êîòîðóþ ìîæíî, ñ ðÿäîì îãîâîðîê, îòíåñòè ê îäíîìó è ñóáýòíîñîâ Òàòàðñêîãî ìèðà.
«Ìóòíîå çåðêàëî ïðèðîäû» (Â. Õëåáíèêîâ) îòðàæàåò íàø ìèð òàêèì, êàêèì ìû ñïîñîáíû åãî óâèäåòü. Íåò, (äà ïðîñòèò ìåíÿ Áåðíàðä Øîó), èñòîðèÿ íå ëæåò. Ëãóò ëþäè, êîãäà ñòðåìÿòñÿ èçìåíèòü áûëûå ñîáûòèÿ, ïåðåïèñàòü ðîëè öåëûõ íàðîäîâ, íàïðèìåð, ëèøèòü êàçàêîâ èõ òþðêî-ñëàâÿíñêîé ñóùíîñòè, çàñòàâèòü çàáûòü ðîäíîé ãóòàð – ñìåøàííûé ïðåæíèé "òàòàðñêèé” ÿçûê ñî ñòàðûì âåëèêîðóññêèì íàðå÷èåì.
Êñòàòè, ëèòåðàòóðíûå ãåðîè ðîìàíà Ìèõàèëà Øîëîõîâà "Òèõèé Äîí”, ïðåäñòàâëÿþùèå äîíñêîå êàçà÷åñòâî, âñ¸ åù¸ ðàçãîâàðèâàþò íà ãóòîðå, õîòÿ óñèëèÿìè Ñîâåòñêîé âëàñòè îí äîëæåí áûë èñ÷åçíóòü êî âðåìåíè íàïèñàíèÿ ðîìàíà. Íî íåò ãðàíèö âî âðåìåíè äëÿ êóëüòóðû, äëÿ äèàëîãà íàðîäîâ, êîòîðûé èäåò ïîâåðõ ïîëèòè÷åñêèõ ðàñïðåé, âîéí, óïîðíîãî íåæåëàíèÿ ñëûøàòü îòäåëüíûõ íàðîäîâ ñëûøàòü è ïîíèìàòü äðóã äðóãà.
Ëåðìîíòîâ äóìàë èíà÷å. Êàâêàç îí âîñïðèíèìàë, êàê «ñëàäêóþ ïåñíü îò÷èçíû».
Õîòÿ ÿ ñóäüáîé íà çàðå ìîèõ äíåé,
Î þæíûå ãîðû, îòòîðãíóò îò âàñ,
×òîá âå÷íî èõ ïîìíèòü, òàì íàäî áûòü ðàç:
Êàê ñëàäêóþ ïåñíþ îò÷èçíû ìîåé,
Ëþáëþ ÿ Êàâêàç.
Ìîæåò èìåííî òàêîé âçãëÿä íà ìèð íàì ñåãîäíÿ íóæåí, ÷òîáû íå èñêàòü íàöèîíàëüíûå ïðîòèâîðå÷èÿ òàì, ãäå èõ íå äîëæíî áûòü, êàê òåïåðü ãîâîðÿò «ïî óìîë÷àíèþ». Âåäü âî âñåõ íàñ åùå æèâåò ìóäðîñòü íàøèõ ïðàùóðîâ, êîòîðûå îáëàäàëè ïîäëèííûì «îáùåàçèéñêèì ñîçíàíèåì» è «ìàòåðèêîâûì ìûøëåíèåì».
Èñìàãèë Øàíãàðååâ èÂëàäèìèð Çîðèí ×ëåíÏðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèïîìåæíàöèîíàëüíûìîòíîøåíèÿì.
Èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü – åäèíñòâåííîå íàøå ñïàñåíèå â ýïîõó ãëîáàëèçàöèè, îïîðà «öâåòóùåé ñëîæíîñòè» íàðîäîâ Ðîññèè.
Îá àâòîðå: Èñìàãèë Øàíãàðååâ – êóëüòóðîëîã, ïèñàòåëü-ïóáëèöèñò, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, ñîïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà êèíî- òåëåïðîèçâîäèòåëåé è òåëåâåùàòåëåé Åâðàçèè ïðè «Àññàìáëåå íàðîäîâ Åâðàçèè», ×ëåí Ïðåçèäèóìà Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî (ÅÀÒÐ).
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèåÎáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè ÄóáàÿÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðàÃîðîä
Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â ÄóáàåÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈßÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Áàõ÷èñàðàéñêèé «Ôîíòàí ñëåç»Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðàÃëàâíîå
Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðûÃîðîä
Ðóññêèé ÿçûê: ïðîñòðàíñòâî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî áèëèíãâèçìàÃëàâíîå
Ìèëëèîíàì ðîññèÿí ìîãóò çàïðåòèòü âûåçä çà ãðàíèöóÎáùåñòâî
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Ðîññèÿ âñå-òàêè ïðèìåò ó÷àñòèå â «Åâðîâèäåíèè» â ÓêðàèíåÑîáûòèÿ
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Â Ñî÷è çàïóñòèëè ÷àñû îáðàòíîãî îòñ÷åòà äî ×Ì-2018Ñî÷è
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Êóðîðòíûé ñáîð ââåäóò â Ðîññèè ïîñëå 2017 ãîäàÃîðîä
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