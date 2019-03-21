Ðåãèñòðàöèÿ
Âàæíûå òåìû
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Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

Â÷åðà, 19:49


Â èñòîðèè ìóñóëüìàíñêîé êóëüòóðû ìíîãî ìóäðûõ ôèëîñîôñêèõ ðåöåïòîâ êàê äîñòè÷ü óñïåõà, è ïðè ýòîì, áûòü äîñòîéíûì ÷åëîâåêîì, óâàæàåìûì â îáùåñòâå íå òîëüêî çà äîñòèæåíèÿ â äåëàõ, íî çà ìóäðîñòü è øèðîòó äóøè.


 

Àáó Àëè Èáí Ñèíà – âûäàþùèéñÿ ó÷åíûé ýíöèêëîïåäèñò ìóñóëüìàíñêîãî Âîñòîêà, íàïèñàë â äàëåêîì ÕIâåêå òðàêòàò «Ôåðóçíîìà», ñîäåðæàíèå êîòîðîãî ñâîäèòñÿ ê äèàëîãàì ñ ñàìèì ñîáîé èëè âîîáðàæàåìûì ñîáåñåäíèêîì, î òîì êàêèì äîëæåí áûòü äîñòîéíûé ÷åëîâåê, ïðèíàäëåæàùèé ê êóëüòóðå Àäàá (êóëüòóðà äîñòîéíîãî ïîâåäåíèÿ â èñëàìñêîì ìèðå).


 

Ðàçìûøëÿÿ î ôîðìóëå óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà, â ïåðâóþ î÷åðåäü íàäî ñêàçàòü îá àäðåñíîì ïëàíå - êóëüòóðíîé ñðåäå ÎÀÝ, êîòîðàÿ, íåñìîòðÿ íà òåõíîãåííóþ òðàíñôîðìàöèþ ïî ôîðìå, ïî ñóòè íåñåò â ñåáå òå æå ñàìûå èñëàìñêèå ñìûñëû ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà, ÷òî è 1000 ëåò íàçàä, êîãäà Àáó Àëè Èáí Ñèíà ïèñàë ñâîé òðàêòàò «Ôåðóçíîìà» â æàíðå Àäàá.Øàíãàðååâ – ãåðîé íàøåãî âðåìåíè, íî ñ ÷åðòàìè ÷åëîâåêà Ìóñóëüìàíñêîãî Ðåíåññàíñà, è ýòî ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î íåì ñ ïîçèöèè ìóäðîñòè íàøèõ âåëèêèõ ïðåäêîâ.


 


 

Èòàê, â òðàêòàòå «Ôåðóçíîìà» ñêàçàíî:


 

Ñïðîñèë: ×òî ëó÷øå âñåãî äåëàòü â ìîëîäîñòè, à ÷òî ïîä ñòàðîñòü?


 

– Ñêàçàë: Â ìîëîäîñòè ïðèîáðåòàòü çíàíèÿ, à â ñòàðîñòè èõ ïðèìåíÿòü.


 

Ñóùåñòâóåò ñòàòüè è ìíîãî÷èñëåííûå êîììåíòàðèè, â êîòîðûõ ëþäè ïûòàþòñÿ ïîíÿòü ôîðìóëó óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà. Òàê, â ÷àñòíîñòè, â èíòåðíåòå ìíîãî êîììåíòàðèåâ, ñðåäè êîòîðûõ åñòü è òàêèå, ãäå åãî óïðåêàþò, ìîë åñëè áû â Ðîññèè Øàíãàðååâ ïîñòðîèë ýôôåêòèâíûé áèçíåñ, ïîêàçàë ñâîþ ãðàæäàíñêóþ àêòèâíîñòü - ýòî äà, à â ÎÀÝ êàæäûé ìîæåò ñòàòü ìèëëèîíåðîì. Ýòî ïèøóò íàøè îòå÷åñòâåííûå «îáëîìîâû», êîòîðûå â ÎÀÝ íåäåëè áû íå ïðîäåðæàëèñü, íå òî, ÷òî çàðàáîòàëè õîòÿ áû îäèí äèðõàì.


 


 

Èñìàãèë Øàíãàðååâ è âûäàþùèéñÿ ðîññèéñêèé ïîýò Íèêîëàé Äîáðîíðàâîâ


 

Ó÷åíè÷åñòâî Èñìàãèëà Øàíãàðååâà – ýòî ïóòü, íà êîòîðîì îí âñòðå÷àë î÷åíü ìíîãî ÿðêèõ è ìóäðûõ ëþäåé.Ãîâîðÿò, ÷òî áåñåäà ñ èíûì ìóäðåöîì ñòîèò ìíîãèõ ëåò ó÷åáû â îêðóæåíèè ëþäåé ñðåäíèõ ñïîñîáíîñòåé.


 

Ãëàâíîé øêîëîé Èñìàãèëà Êàëÿìîâè÷à ñòàëî îáùåíèå ñ âûäàþùèìèñÿ ëþäüìè, ñðåäè êîòîðûõ ïîýò Äîáðîíðàâîâ, çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî, è êàê ñâåòëûé îòêðûòûé ÷åëîâåê, è êàê ïîýò, íåñóùèé â ñåáå ñîçâó÷èÿ ýïîõè.


 

Îãëÿíèñü, íåçíàêîìûé ïðîõîæèé,
Ìíå òâîé âçãëÿä íåïîäêóïíûé çíàêîì…
Ìîæåò, ÿ ýòî, – òîëüêî ìîëîæå,
Íå âñåãäà ìû ñåáÿ óçíà¸ì…

 

Íè÷òî íà Çåìëå íå ïðîõîäèò áåññëåäíî.
È þíîñòü óøåäøàÿ âñå æå áåññìåðòíà.
Êàê ìîëîäû ìû áûëè,
Êàê ìîëîäû ìû áûëè,
Êàê èñêðåííå ëþáèëè,
Êàê âåðèëè â ñåáÿ!


 

Ýòè ñëîâà áëèçêè äëÿ êàæäîãî, êòî, ðàñøèðÿÿ äîðîãó ñâîåé þíîñòè, øåë ïóòåì ïîçíàíèÿ ðàçíûõ íàóê è ðåìåñåë. Øàíãåðååâ ñ þíîñòè âåðèë â ñâîè ñèëû, áûë ëèäåðîì ñðåäè ñòóäåíòîâ, à ïîçæå îäíèì èç ñàìûõ çàìåòíûõ ëèäåðîâ â áèçíåñå.


 

Âîò, ÷òî ïèøåò î Øàíãàðååâå îäèí èç èçâåñòíûõ è óñïåøíûõ ëþäåé Ðîññèè Ìàðàò Êàáàåâ: «Èñìàãèë Êàëÿìîâè÷ èìååò òðè âûñøèõ îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ýêîíîìè÷åñêîå è êóëüòóðîëîãè÷åñêîå,îáëàäàåò ðåäêîé ñïîñîáíîñòüþ ñ íîâîé ñòîðîíû âçãëÿíóòü íà äàâíî èçâåñòíûå ôàêòû òàêèì îáðàçîì, ÷òî â ïðèâû÷íûõ âåùàõ, îòêðûâàåòñÿ óäèâèòåëüíàÿ êàðòèíà ñîáûòèé ïðîøëûõ âåêîâ, èñòîðèÿ îáðåòàåò íîâûå ëè÷íîñòíûå ÷åðòû, èç êîòîðûõ ñêëàäûâàþòñÿ ïîäëèííûå ëèêè âåëèêèõ èñêàòåëåé äóõîâíûõ èñòèí».


 

×åìó êîíêðåòíî ó÷èëñÿ â ìîëîäîñòè Èñìàãèë Øàíãàðååâ? - Ñïðîñèò êðèòè÷åñêè íàñòðîåííûé ÷èòàòåëü. Èçâîëüòå, âîò åãî ïîñëóæíîé ñïèñîê â äóõå Èáí Ñèíû, ïðåäïî÷èòàâøåãî ýíöèêëîïåäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñïåöèàëüíîìó, îãðàíè÷åííîìó ðàìêàìè îäíîé íàóêè:


 

·Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíæåíåðíî-ýêîíîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò (ñïåöèàëüíîñòü «Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå íà ïðåäïðèÿòèè (òóðèçì è ãîñòèíè÷íîå äåëî»), çàùèòèë ñòåïåíü ìàãèñòðà;


 

·Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò êóëüòóðû è èñêóññòâ (êâàëèôèêàöèÿ «Ðåæèññåð øîó-ïðîãðàìì ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ðåæèññóðà òåàòðàëèçîâàííûõ ïðåäñòàâëåíèé è ïðàçäíèêîâ»);


 

Êàçàíñêèé íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò (êâàëèôèêàöèÿ Ýêîíîìèñò-ìåíåäæåð ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå íà ïðåäïðèÿòèÿõ»).


 

Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî âñå ýòî íå ïðîñòî ïåðå÷åíü âûñøèõ îáðàçîâàíèé Èñìàãèëà Øàíãàðååâà, íî ðàñøèðåíèå òâîð÷åñêèõ íàçíà÷åíèé, êîòîðûå îí èñïîëüçîâàë â ïðàêòèêå æèçíè, ñèñòåìíî ïðèìåíÿÿ ïîëó÷åííûå çíàíèÿ.


 

Ñïðîñèë: Îò ÷åãî çàâèñèò óñïåõ â äåëàõ – îò óïîðñòâà íàøåãî èëè ïðåäîïðåäåëåíèÿ ñóäüáû?


 

– Ñêàçàë: Óïîðñòâî íàøå – åñòü íåîáõîäèìàÿ ÷àñòü ïðåäîïðåäåëåíèÿ.


 

Äà, äåéñòâèòåëüíî, íàì ñóæäåíî ñâåðøèòü â ýòîé æèçíè íå ìàëî äåë, íî áåç íàøèõ óñèëèé - ýòîò äàð ïðåäîïðåäåëåíüÿ, ïðèíÿòü ìîæåò òîëüêî òîò, êòî ñ ëþáîâüþ â ñåðäöå è áëàãîäàðíîñòüþ Âñåâûøíåìó, áóäåò óïîðíî òðóäèòñÿ, îòâåðãàÿ âñå ñîáëàçíû íà ñâîåì ïóòè.


 

«Åñòü òîëüêî îäèí ñïîñîá ïðîäåëàòü áîëüøóþ ðàáîòó – ïîëþáèòü åå! – ñêàçàë Ñòèâ Äæîáñ.


 

Îáðàçîâàíèå – âîò êîäîâîå ñëîâî, êîòîðîå äîñòàòî÷íî ïîëíî ïðåäîïðåäåëÿåò óñïåõ Èñìàãèëà Øàíãàðååâà. Äîáàâüòå ê ýòîìó íåóêðîòèìóþ ýíåðãèþ, ðåäêîå ëè÷íîå îáàÿíèå, òâåðäûå íðàâñòâåííûå óáåæäåíèÿ, çíàíèå îêîëî 10 ÿçûêîâ, â òîì ÷èñëå àðàáñêîãî, è ýòîò óñïåõ ïîêàæåòñÿ íå ñòîëü ñëó÷àéíûì.


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 209;„208;190;209;‚208;190;


 

Íà äåëîâûõ ïåðåãîâîðàõ ñ àðàáñêèìè áèçíåñìåíàìè Èñìàãèëó Øàíãàðååâó íå íóæåí ïåðåâîä÷èê.


 

Â ñâîåé ñòàòüå «Òîï-50 ãåðîåâ òàòàð: Ñîöèîêóëüòóðíûå ìåõàíèçìû ðàçâèòèÿ Òàòàðñêîãî ìèðà» Òèìóð Èñõàêîâ ïèñàë:«Êàê ýòî õîðîøî âèäíî íà ïðèìåðå òâîð÷åñòâà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà, æèâóùåãî è ðàáîòàþùåãî â ÎÀÝ, ðàññòîÿíèå òîëüêî óñèëèâàåò è ðàñøèðÿåò åãî ïîíèìàíèå ïðîèñõîäÿùåãî â êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîì ÿäðå òàòàðñêîãî ñîöèóìà – Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí. Ãëàâíîå â èííîâàöèè Øàíãàðååâà – óìåíèå âèçóàëèçèðîâàòü ïðîøëîå, è íà åãî îñíîâå ñòðîèòü êîíñòðóêöèè áóäóùåãî». Äàëåå Òèìóð Èñõàêîâ îáðàùàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ê òâîð÷åñòâó Èñìàãèëà Êàëÿìîâè÷à: «Íåäàâíî óçíàë, - ïèøåò îí, - ÷òî ãîòîâèòñÿ âòîðîå èçäàíèå êíèãè Èñìàãèëà Øàíãàðååâà è Íóðàëè Ëàòûïîâà «Èñëàì è ìèð», êîòîðàÿ â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ áèëèíãâèçìà âûéäåò íà òàòàðñêîì è ðóññêîì ÿçûêå. Äëÿ ìåíÿ ýòà êíèãà èíòåðåñíà êàê ÿðêèé ïðèìåð ñîþçà äâóõ çàìå÷àòåëüíûõ ïðåäñòàâèòåëåé òàòàðñêîãî íàðîäà, ÷üè òðóäû íåñóò â ñåáå ãëóáèííóþ èíôîðìàöèþ, ÷åñòíûå è ïðîäóìàííûå îòâåòû íà âûçîâû âðåìåíè».


 

2


 

Äàëåå ñ ïðèñóùåé åìó ïðÿìîòîé è æåñòêîñòüþ Òèìóð Èñõàêîâ ïèøåò: «õîòåëîñü áû ïîðåêîìåíäîâàòü ïîäõîäèòü ê îòáîðó ëþäåé, äîñòîéíûõ îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñ ïîçèöèé íàöèîíàëüíîé èñòîðèè, à íå ïîëèòèêè è ñèþìèíóòíûõ ïîëèòè÷åñêèõ àêöèé. Âû ñïðîñèòå, à ÷òî çíà÷èò ñ ïîçèöèé èñòîðèè? À ýòî çíà÷èò, ÷òî ïîëèòè÷åñêèå àêöèè çàáóäóò óæå çàâòðà, à êíèãó«Èñëàì è ìèð» áóäóò ÷èòàòü ìíîãèå ïîêîëåíèÿ, ïî-íîâîìó îòêðûâàÿ äëÿ ñåáÿ òâîð÷åñòâî Ïóøêèíà è Ëåðìîíòîâà, Òîëñòîãî è Áóíèíà, Äîñòîåâñêîãî è Âîëîøèíà, Ãåòå è Ìîíòåñêüå».


 

Ïðèçíàíèåì çàñëóã Èñìàãèëà Øàíãàðååâà â ñôåðå êóëüòóðû ñòàëî åãî èçáðàíèå â 2017 ãîäó àêàäåìèêîì Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî (ÅÀÒÐ) è âðó÷åíèå åìó âûñîêîé ìåæäóíàðîäíîé íàãðàäû - îðäåíà «Ñîãëàñèå».


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 209;„208;190;209;‚208;190;


 

Âëàäèìèð Âèøíåâñêèé, Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Âàëåðèé Ðóçèí íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ (Àäæìàí, 2017 ã.).


 

Ïîïàäàÿ â ìèð ÎÀÝ, âû ñëîâíî ïåðåìåùàåòåñü âî âðåìåíè. Ó ìíîãèõ, îñîáåííî áèçíåñìåíîâ-âûõîäöåâ èç ñòðàí ÑÍÃ, ýòî îùóùåíèå ïåðåìåùåíèÿ íå òîëüêî â èíîå ïðîñòðàíñòâî êóëüòóðû, íî è â èíîå ïðîñòðàíñòâî âðåìåíè äîìèíèðóåò íàä âñåìè äðóãèìè âïå÷àòëåíèÿìè.


 

Êîíêðåòíàÿ ñèòóàöèÿ ðàñïëûâàåòñÿ, âîçíèêàþò èëëþçèè, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ ïåðâîé è äîñòàòî÷íî ñåðüåçíîé ïðåãðàäîé ê óñïåõó.Çíàíèå, ÷òî íóæíî êàæäîé êîíêðåòíîé ñèòóàöèè â ÎÀÝ, äàåòñÿ áîëüøèíñòâó áèçíåñìåíîâ ãîðàçäî òðóäíåå, íåæåëè â ÑØÀ èëè Åâðîïå.

 

Âûñòðàèâàÿ ñâîé áèçíåñ â ÎÀÝ ñ ó÷åòîì ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèé â îáëàñòè ìàðêåòèíãà, íàõîäÿñü â ïîèñêå ïîçèöèîíèðîâàíèÿ ñâîèõRealEstateóñëóã,ÿ ïîëó÷èë â ýòîì ãîäó ïåðâûé ðåçóëüòàò.


 

Äæåê Òðàóò ïèñàë: «Ìàðêåòèíã - ýòî èãðà, ãäå ïðîñòàÿ èäåÿ ïîáåæäàåò ñëîæíóþ».


 

Â ñåòè-èíòåðíåò ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ðåéòèíãà Òîï-5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ Äóáàÿ. Êàê îòìå÷àåòñÿ â îò÷åòå ýêñïåðòíîé ãðóïïûïðè àíàëèçå ðåçóëüòàòîâ, ïî ìåíüøåé ìåðå, ïî äåñÿòêó êðèòåðèåâ, âêëþ÷àÿ êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ, ïîáåäèòåëåì â Òîï-5 ëó÷øèõRealEstateàãåíòñòâ ÄóáàÿñòàëîÄóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ).


 

Â ñâîåé ñòàòüå «Ïðàâèëà èãðû» Èñìàèë Êàëÿìîâè÷ ïèñàë: «Ñåãîäíÿ äëÿ íàñ ãëàâíîé ÿâëÿåòñÿ íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ, àêòèâíîå ïðîäâèæåíèå âïåðåä íà ïîëÿõ èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà, è ìû ê íèì ãîòîâû. Ãëàâíîå, ïîìíèòü ïðàâèëà èãðû, êîòîðûå ñôîðìóëèðîâàíû âåëè÷àéøèìè óìàìè ñîâðåìåííîñòè. Ïîìíèòü è ïðèìåíÿòü èõ íà ïðàêòèêå».


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;180;209;402;208;±208;°208;185;209;129;208;186;208;190;208;µ 208;°208;179;208;µ208;189;209;‚209;129;209;‚208;178;208;190; 208;189;208;µ208;180;208;178;208;184;208;¶208;184;208;188;208;190;209;129;209;‚208;184; 208;180;208;°208;189; 208;190;209;‚208;·209;‹208;178;209;‹


 

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: «Åñëè íå ìû, òî êòî?


 

Ñïðîñèë: ×òî ñîñòàâëÿåò îñíîâó ñêðîìíîñòè?


 

– Ñêàçàë: ×èñòîñåðäå÷íîñòü, óñòóïèòü ìåñòî ëþäÿì ìîëîæå ñåáÿ è ðîâåñíèêàì è îòêàçàòüñÿ îò ëèöåìåðèÿ.


 

Ñêðîìíîñòü – îäíî èç êà÷åñòâ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé Èñìàãèëà Øàíãàðååâà, è êàê îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ – Ñîïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ïðè Àññàìáëåå íàðîäîâ Åâðàçèè, è êàê ïèñàòåëÿ-ïóáëèöèñòà, àâòîðà áîëåå ñòà ïå÷àòíûõ ðàáîò, è êàê áèçíåñìåíà, ÷åé áèçíåñ ñåãîäíÿ îòìå÷àþò êàê Òîï – 1 íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ. Ïðè âñåì ýòîì Èñìàãèë Êàëÿìîâè÷ âñåãäà îòêðûò ê îáùåíèþ ñî ñâîèìè ñîîòå÷åñòâåííèêàìè, â ñâîåì ðåñòîðàíå «Êàçàíü», êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îñòðîâêîì Ðîññèè â ÎÀÝ, îí îáÿçàòåëüíî ïîäîéäåò ê êàæäîìó ïîñåòèòåëþ, óçíàåò, êàê îòäûõ, êàêèå òðóäíîñòè, ÷åì ïîìî÷ü? È ýòî íå ôîðìàëüíàÿ âåæëèâîñòü, à èñêðåííåå æåëàíèå áûòü ïîëåçíûì ëþäÿì, äàðèòü èì òåïëî ñâîåãî ñåðäöà.


 

«Óñòóïèòü ìåñòî ëþäÿì ìîëîæå ñåáÿ» îäèí èç ñàìûõ íåïðîñòûõ øàãîâ äëÿ ëþáîãî ðóêîâîäèòåëÿ, íî íå äëÿ Èñìàãèëà Êàëÿìîâè÷à, êîòîðûé áîëåå 10 ëåò ôîðìèðîâàë â ÎÀÝ (âêëàäûâàÿ íå ìàëûå ëè÷íûå ñðåäñòâà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé), Àññîöèàöèþ òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð. È, êîãäà íàñòàë ìîìåíò åå ìåæäóíàðîäíîé ïðåçåíòàöèè, îí ðåêîìåíäîâàë Ïðåäñåäàòåëåì Àññîöèàöèè ñâîåãî ñòàðøåãî ñûíà – Èñëàìà Èñìàãèëîâè÷à Øàíãàðååâà.


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;208;°209;129;209;710;208;184;209;€208;µ208;189;208;184;208;µ 208;179;209;€208;°208;189;208;184;209;† 209;‚208;°209;‚208;°209;€209;129;208;186;208;190;208;179;208;190; 208;188;208;184;209;€208;°: 208;144;209;129;209;129;208;190;209;†208;184;208;°209;†208;184;209;143;


 

Èñëàì Øàíãàðååâ – Ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð â ÎÀÝ è Ñâåòëàíà Ñìèðíîâà – Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè.


 

Ïî çàìûñëó Èñìàèëà Øàíãàðååâà, Àññîöèàöèÿ òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð, â îòëè÷èå îò ìíîãèõ ïîäîáíûõ ñòðóêòóð – îòêðûòàÿ ñèñòåìà, íàöåëåííàÿ íà îáúåäèíåíèå íàðîäîâ Ðîññèè âîêðóã çàäà÷ êóëüòóðíîãî åäèíñòâà, ñîäåéñòâèÿ ðàñøèðåíèþ è óãëóáëåíèþ ðîññèéñêî-àðàáñêîãî äèàëîãà, êîíñòðóêòèâíîé ðàáîòû åâðàçèéñêèõ è ðîññèéñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ÎÀÝ.


 

Çíàÿ î òîì, êàêóþ îãðîìíóþ ðàáîòó ïðîâîäèò Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ, è ñîçäàííîå èì Òîðãîâî ýêîíîìè÷åñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí â ÎÀÝ, Èñìàãèë Øàíãàðååâ ñîçäàë åùå îäíó îáùåñòâåííî- ïîëèòè÷åñêóþ ïëîùàäêó -Àññîöèàöèþ òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð â ÎÀÝ, ïðîêëàäûâàÿ òåì ñàìûì ïóòü îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ èíèöèàòèâ äëÿ âñåõ íàðîäîâ Ðîññèè â ïðîñòðàíñòâî êóëüòóðû Àðàáñêîãî ìèðà.


 

3.png


 

Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Èñìàãèë Øàíãàðååâ


 

Â ñâîåé ñòàòüå «Ñëóæó Ðîññèè» Èñìàãèë Êàëÿìîâè÷ ïèñàë:


 

«Â òå÷åíèè âñåõ ëåò, êîòîðûå ìíå Âñåâûøíèé äàðîâàë ïðîæèòü íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, ÿ íè íà ìèíóòó íå çàáûâàë, ÷òî ãëàâíîå – ýòî áûòü ïîëåçíûì è íóæíûì ñâîåé ñòðàíå. Òàê ÿ âîñïèòûâàþ äåòåé. Òàê ÿ ðàáîòàþ, ñòàâÿ ñâîé áèçíåñ íà ñëóæåíèå îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèì èíòåðåñàì Ðîññèè».


 

 

Ëåíàðèÿ Ìóñëþìîâà – Ïîñîë Âcåìèðíîãî ôîðóìà òàòàðñêîé ìîëîäåæè â ÎÀÝ




Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
Âàø êîììåíòàðèé:
Ïîëóæèðíûé Íàêëîííûé òåêñò Ïîä÷¸ðêíóòûé òåêñò Çà÷¸ðêíóòûé òåêñò | Âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ Ïî öåíòðó Âûðàâíèâàíèå ïî ïðàâîìó êðàþ | Âñòàâêà ñìàéëèêîâ Âûáîð öâåòà | Ñêðûòûé òåêñò Âñòàâêà öèòàòû Ïðåîáðàçîâàòü âûáðàííûé òåêñò èç òðàíñëèòåðàöèè â êèðèëëèöó Âñòàâêà ñïîéëåðà
Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
Ïîõîæèå íîâîñòè:
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝ

---
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì äðóãèì ïóòåì»

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì Àâèöåííû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì Àâèöåííû

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðû

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ èíâåñòîðîâ â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Îáùåñòâî
Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà è íàäåæíîñòè

Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà

Îáùåñòâî
Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû

Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû

Îáùåñòâî
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå

Îáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ âñåõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà âëîæåíèÿ êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà

Ãîðîä
Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß Ñ×ÀÑÒÜß ÄËß ÂÑÅÕ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Áàõ÷èñàðàéñêèé «Ôîíòàí ñëåç» Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå ñèìâîëû Òàòàðñêîãî ìèðà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Áàõ÷èñàðàéñêèé «Ôîíòàí ñëåç»

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Ãëàâíîå
Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðû

Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðû

Ãîðîä
Ðóññêèé ÿçûê: ïðîñòðàíñòâî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî áèëèíãâèçìà

Ðóññêèé ÿçûê: ïðîñòðàíñòâî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî áèëèíãâèçìà

Ãëàâíîå
Ïóòèí ðàññêàçàë î ïîêóøåíèÿõ íà ñåáÿ

Ïóòèí ðàññêàçàë î ïîêóøåíèÿõ íà ñåáÿ

Ãëàâíîå
Ëåîíàðäî Äè Êàïðèî ïðèãëàñÿò â Ñî÷è íà ôåñòèâàëü ìîëîäåæè

Ëåîíàðäî Äè Êàïðèî ïðèãëàñÿò â Ñî÷è íà ôåñòèâàëü ìîëîäåæè

Ñî÷è
Ïî÷åìó Òðàìïó äàëè ïîáåäèòü

Ïî÷åìó Òðàìïó äàëè ïîáåäèòü

Îáùåñòâî
Ïåíòàãîí ñîçäàåò «òåðìèíàòîðîâ», ÷òîáû íå îòñòàòü îò Ðîññèè è Êèòàÿ

Ïåíòàãîí ñîçäàåò «òåðìèíàòîðîâ», ÷òîáû íå îòñòàòü îò Ðîññèè è Êèòàÿ

Ñîáûòèÿ
Äåïóòàòû ïðåäëîæèëè çàïðåòèòü â ñòðàíå âûïóñêíûå áàëû

Äåïóòàòû ïðåäëîæèëè çàïðåòèòü â ñòðàíå âûïóñêíûå áàëû

Ñîáûòèÿ
Â íîâûõ ó÷åáíèêàõ èñòîðèè ðåâîëþöèé è òàòàðî-ìîíãîëüñêîãî èãà íåò

Â íîâûõ ó÷åáíèêàõ èñòîðèè ðåâîëþöèé è òàòàðî-ìîíãîëüñêîãî èãà íåò

Ãîðîä
×åëîâå÷åñòâó íåîáõîäèìà 4-õ äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ

×åëîâå÷åñòâó íåîáõîäèìà 4-õ äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ

Ãîðîä
Êóäà ïîñòóïèòü ïîñëå òåõíèêóìà èëè êîëëåäæà?

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Ñòðàíû ñåâåðà Åâðîïû äîãîâîðèëèñü î âîåííîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïðîòèâ Ðîññèè

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Ïîðîøåíêî ïðåäëîæèë Ïóòèíó çàáðàòü Äîíáàññ

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Ðîññèÿ ïî-ïðåæíåìó ãîòîâà ê äèàëîãó ñ ÍÀÒÎ

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Ðàñøèðÿò ñïèñîê áîëåçíåé, ñ êîòîðûìè äîñðî÷íî âûïóñòÿò èç òþðüìû

Ðàñøèðÿò ñïèñîê áîëåçíåé, ñ êîòîðûìè äîñðî÷íî âûïóñòÿò èç òþðüìû

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