Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà
Â èñòîðèè ìóñóëüìàíñêîé êóëüòóðû ìíîãî ìóäðûõ ôèëîñîôñêèõ ðåöåïòîâ êàê äîñòè÷ü óñïåõà, è ïðè ýòîì, áûòü äîñòîéíûì ÷åëîâåêîì, óâàæàåìûì â îáùåñòâå íå òîëüêî çà äîñòèæåíèÿ â äåëàõ, íî çà ìóäðîñòü è øèðîòó äóøè.
Àáó Àëè Èáí Ñèíà – âûäàþùèéñÿ ó÷åíûé ýíöèêëîïåäèñò ìóñóëüìàíñêîãî Âîñòîêà, íàïèñàë â äàëåêîì ÕIâåêå òðàêòàò «Ôåðóçíîìà», ñîäåðæàíèå êîòîðîãî ñâîäèòñÿ ê äèàëîãàì ñ ñàìèì ñîáîé èëè âîîáðàæàåìûì ñîáåñåäíèêîì, î òîì êàêèì äîëæåí áûòü äîñòîéíûé ÷åëîâåê, ïðèíàäëåæàùèé ê êóëüòóðå Àäàá (êóëüòóðà äîñòîéíîãî ïîâåäåíèÿ â èñëàìñêîì ìèðå).
Ðàçìûøëÿÿ î ôîðìóëå óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà, â ïåðâóþ î÷åðåäü íàäî ñêàçàòü îá àäðåñíîì ïëàíå - êóëüòóðíîé ñðåäå ÎÀÝ, êîòîðàÿ, íåñìîòðÿ íà òåõíîãåííóþ òðàíñôîðìàöèþ ïî ôîðìå, ïî ñóòè íåñåò â ñåáå òå æå ñàìûå èñëàìñêèå ñìûñëû ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà, ÷òî è 1000 ëåò íàçàä, êîãäà Àáó Àëè Èáí Ñèíà ïèñàë ñâîé òðàêòàò «Ôåðóçíîìà» â æàíðå Àäàá.Øàíãàðååâ – ãåðîé íàøåãî âðåìåíè, íî ñ ÷åðòàìè ÷åëîâåêà Ìóñóëüìàíñêîãî Ðåíåññàíñà, è ýòî ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î íåì ñ ïîçèöèè ìóäðîñòè íàøèõ âåëèêèõ ïðåäêîâ.
Èòàê, â òðàêòàòå «Ôåðóçíîìà» ñêàçàíî:
Ñïðîñèë: ×òî ëó÷øå âñåãî äåëàòü â ìîëîäîñòè, à ÷òî ïîä ñòàðîñòü?
– Ñêàçàë: Â ìîëîäîñòè ïðèîáðåòàòü çíàíèÿ, à â ñòàðîñòè èõ ïðèìåíÿòü.
Ñóùåñòâóåò ñòàòüè è ìíîãî÷èñëåííûå êîììåíòàðèè, â êîòîðûõ ëþäè ïûòàþòñÿ ïîíÿòü ôîðìóëó óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà. Òàê, â ÷àñòíîñòè, â èíòåðíåòå ìíîãî êîììåíòàðèåâ, ñðåäè êîòîðûõ åñòü è òàêèå, ãäå åãî óïðåêàþò, ìîë åñëè áû â Ðîññèè Øàíãàðååâ ïîñòðîèë ýôôåêòèâíûé áèçíåñ, ïîêàçàë ñâîþ ãðàæäàíñêóþ àêòèâíîñòü - ýòî äà, à â ÎÀÝ êàæäûé ìîæåò ñòàòü ìèëëèîíåðîì. Ýòî ïèøóò íàøè îòå÷åñòâåííûå «îáëîìîâû», êîòîðûå â ÎÀÝ íåäåëè áû íå ïðîäåðæàëèñü, íå òî, ÷òî çàðàáîòàëè õîòÿ áû îäèí äèðõàì.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ è âûäàþùèéñÿ ðîññèéñêèé ïîýò Íèêîëàé Äîáðîíðàâîâ
Ó÷åíè÷åñòâî Èñìàãèëà Øàíãàðååâà – ýòî ïóòü, íà êîòîðîì îí âñòðå÷àë î÷åíü ìíîãî ÿðêèõ è ìóäðûõ ëþäåé.Ãîâîðÿò, ÷òî áåñåäà ñ èíûì ìóäðåöîì ñòîèò ìíîãèõ ëåò ó÷åáû â îêðóæåíèè ëþäåé ñðåäíèõ ñïîñîáíîñòåé.
Ãëàâíîé øêîëîé Èñìàãèëà Êàëÿìîâè÷à ñòàëî îáùåíèå ñ âûäàþùèìèñÿ ëþäüìè, ñðåäè êîòîðûõ ïîýò Äîáðîíðàâîâ, çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî, è êàê ñâåòëûé îòêðûòûé ÷åëîâåê, è êàê ïîýò, íåñóùèé â ñåáå ñîçâó÷èÿ ýïîõè.
Îãëÿíèñü, íåçíàêîìûé ïðîõîæèé,
Ìíå òâîé âçãëÿä íåïîäêóïíûé çíàêîì…
Ìîæåò, ÿ ýòî, – òîëüêî ìîëîæå,
Íå âñåãäà ìû ñåáÿ óçíà¸ì…
Íè÷òî íà Çåìëå íå ïðîõîäèò áåññëåäíî.
È þíîñòü óøåäøàÿ âñå æå áåññìåðòíà.
Êàê ìîëîäû ìû áûëè,
Êàê ìîëîäû ìû áûëè,
Êàê èñêðåííå ëþáèëè,
Êàê âåðèëè â ñåáÿ!
Ýòè ñëîâà áëèçêè äëÿ êàæäîãî, êòî, ðàñøèðÿÿ äîðîãó ñâîåé þíîñòè, øåë ïóòåì ïîçíàíèÿ ðàçíûõ íàóê è ðåìåñåë. Øàíãåðååâ ñ þíîñòè âåðèë â ñâîè ñèëû, áûë ëèäåðîì ñðåäè ñòóäåíòîâ, à ïîçæå îäíèì èç ñàìûõ çàìåòíûõ ëèäåðîâ â áèçíåñå.
Âîò, ÷òî ïèøåò î Øàíãàðååâå îäèí èç èçâåñòíûõ è óñïåøíûõ ëþäåé Ðîññèè Ìàðàò Êàáàåâ: «Èñìàãèë Êàëÿìîâè÷ èìååò òðè âûñøèõ îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ýêîíîìè÷åñêîå è êóëüòóðîëîãè÷åñêîå,îáëàäàåò ðåäêîé ñïîñîáíîñòüþ ñ íîâîé ñòîðîíû âçãëÿíóòü íà äàâíî èçâåñòíûå ôàêòû òàêèì îáðàçîì, ÷òî â ïðèâû÷íûõ âåùàõ, îòêðûâàåòñÿ óäèâèòåëüíàÿ êàðòèíà ñîáûòèé ïðîøëûõ âåêîâ, èñòîðèÿ îáðåòàåò íîâûå ëè÷íîñòíûå ÷åðòû, èç êîòîðûõ ñêëàäûâàþòñÿ ïîäëèííûå ëèêè âåëèêèõ èñêàòåëåé äóõîâíûõ èñòèí».
×åìó êîíêðåòíî ó÷èëñÿ â ìîëîäîñòè Èñìàãèë Øàíãàðååâ? - Ñïðîñèò êðèòè÷åñêè íàñòðîåííûé ÷èòàòåëü. Èçâîëüòå, âîò åãî ïîñëóæíîé ñïèñîê â äóõå Èáí Ñèíû, ïðåäïî÷èòàâøåãî ýíöèêëîïåäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñïåöèàëüíîìó, îãðàíè÷åííîìó ðàìêàìè îäíîé íàóêè:
·Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíæåíåðíî-ýêîíîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò (ñïåöèàëüíîñòü «Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå íà ïðåäïðèÿòèè (òóðèçì è ãîñòèíè÷íîå äåëî»), çàùèòèë ñòåïåíü ìàãèñòðà;
·Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò êóëüòóðû è èñêóññòâ (êâàëèôèêàöèÿ «Ðåæèññåð øîó-ïðîãðàìì ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ðåæèññóðà òåàòðàëèçîâàííûõ ïðåäñòàâëåíèé è ïðàçäíèêîâ»);
Êàçàíñêèé íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò (êâàëèôèêàöèÿ Ýêîíîìèñò-ìåíåäæåð ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå íà ïðåäïðèÿòèÿõ»).
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî âñå ýòî íå ïðîñòî ïåðå÷åíü âûñøèõ îáðàçîâàíèé Èñìàãèëà Øàíãàðååâà, íî ðàñøèðåíèå òâîð÷åñêèõ íàçíà÷åíèé, êîòîðûå îí èñïîëüçîâàë â ïðàêòèêå æèçíè, ñèñòåìíî ïðèìåíÿÿ ïîëó÷åííûå çíàíèÿ.
Ñïðîñèë: Îò ÷åãî çàâèñèò óñïåõ â äåëàõ – îò óïîðñòâà íàøåãî èëè ïðåäîïðåäåëåíèÿ ñóäüáû?
– Ñêàçàë: Óïîðñòâî íàøå – åñòü íåîáõîäèìàÿ ÷àñòü ïðåäîïðåäåëåíèÿ.
Äà, äåéñòâèòåëüíî, íàì ñóæäåíî ñâåðøèòü â ýòîé æèçíè íå ìàëî äåë, íî áåç íàøèõ óñèëèé - ýòîò äàð ïðåäîïðåäåëåíüÿ, ïðèíÿòü ìîæåò òîëüêî òîò, êòî ñ ëþáîâüþ â ñåðäöå è áëàãîäàðíîñòüþ Âñåâûøíåìó, áóäåò óïîðíî òðóäèòñÿ, îòâåðãàÿ âñå ñîáëàçíû íà ñâîåì ïóòè.
«Åñòü òîëüêî îäèí ñïîñîá ïðîäåëàòü áîëüøóþ ðàáîòó – ïîëþáèòü åå! – ñêàçàë Ñòèâ Äæîáñ.
Îáðàçîâàíèå – âîò êîäîâîå ñëîâî, êîòîðîå äîñòàòî÷íî ïîëíî ïðåäîïðåäåëÿåò óñïåõ Èñìàãèëà Øàíãàðååâà. Äîáàâüòå ê ýòîìó íåóêðîòèìóþ ýíåðãèþ, ðåäêîå ëè÷íîå îáàÿíèå, òâåðäûå íðàâñòâåííûå óáåæäåíèÿ, çíàíèå îêîëî 10 ÿçûêîâ, â òîì ÷èñëå àðàáñêîãî, è ýòîò óñïåõ ïîêàæåòñÿ íå ñòîëü ñëó÷àéíûì.
Íà äåëîâûõ ïåðåãîâîðàõ ñ àðàáñêèìè áèçíåñìåíàìè Èñìàãèëó Øàíãàðååâó íå íóæåí ïåðåâîä÷èê.
Â ñâîåé ñòàòüå «Òîï-50 ãåðîåâ òàòàð: Ñîöèîêóëüòóðíûå ìåõàíèçìû ðàçâèòèÿ Òàòàðñêîãî ìèðà» Òèìóð Èñõàêîâ ïèñàë:«Êàê ýòî õîðîøî âèäíî íà ïðèìåðå òâîð÷åñòâà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà, æèâóùåãî è ðàáîòàþùåãî â ÎÀÝ, ðàññòîÿíèå òîëüêî óñèëèâàåò è ðàñøèðÿåò åãî ïîíèìàíèå ïðîèñõîäÿùåãî â êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîì ÿäðå òàòàðñêîãî ñîöèóìà – Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí. Ãëàâíîå â èííîâàöèè Øàíãàðååâà – óìåíèå âèçóàëèçèðîâàòü ïðîøëîå, è íà åãî îñíîâå ñòðîèòü êîíñòðóêöèè áóäóùåãî». Äàëåå Òèìóð Èñõàêîâ îáðàùàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ê òâîð÷åñòâó Èñìàãèëà Êàëÿìîâè÷à: «Íåäàâíî óçíàë, - ïèøåò îí, - ÷òî ãîòîâèòñÿ âòîðîå èçäàíèå êíèãè Èñìàãèëà Øàíãàðååâà è Íóðàëè Ëàòûïîâà «Èñëàì è ìèð», êîòîðàÿ â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ áèëèíãâèçìà âûéäåò íà òàòàðñêîì è ðóññêîì ÿçûêå. Äëÿ ìåíÿ ýòà êíèãà èíòåðåñíà êàê ÿðêèé ïðèìåð ñîþçà äâóõ çàìå÷àòåëüíûõ ïðåäñòàâèòåëåé òàòàðñêîãî íàðîäà, ÷üè òðóäû íåñóò â ñåáå ãëóáèííóþ èíôîðìàöèþ, ÷åñòíûå è ïðîäóìàííûå îòâåòû íà âûçîâû âðåìåíè».
Äàëåå ñ ïðèñóùåé åìó ïðÿìîòîé è æåñòêîñòüþ Òèìóð Èñõàêîâ ïèøåò: «õîòåëîñü áû ïîðåêîìåíäîâàòü ïîäõîäèòü ê îòáîðó ëþäåé, äîñòîéíûõ îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñ ïîçèöèé íàöèîíàëüíîé èñòîðèè, à íå ïîëèòèêè è ñèþìèíóòíûõ ïîëèòè÷åñêèõ àêöèé. Âû ñïðîñèòå, à ÷òî çíà÷èò ñ ïîçèöèé èñòîðèè? À ýòî çíà÷èò, ÷òî ïîëèòè÷åñêèå àêöèè çàáóäóò óæå çàâòðà, à êíèãó«Èñëàì è ìèð» áóäóò ÷èòàòü ìíîãèå ïîêîëåíèÿ, ïî-íîâîìó îòêðûâàÿ äëÿ ñåáÿ òâîð÷åñòâî Ïóøêèíà è Ëåðìîíòîâà, Òîëñòîãî è Áóíèíà, Äîñòîåâñêîãî è Âîëîøèíà, Ãåòå è Ìîíòåñêüå».
Ïðèçíàíèåì çàñëóã Èñìàãèëà Øàíãàðååâà â ñôåðå êóëüòóðû ñòàëî åãî èçáðàíèå â 2017 ãîäó àêàäåìèêîì Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî (ÅÀÒÐ) è âðó÷åíèå åìó âûñîêîé ìåæäóíàðîäíîé íàãðàäû - îðäåíà «Ñîãëàñèå».
Âëàäèìèð Âèøíåâñêèé, Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Âàëåðèé Ðóçèí íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ (Àäæìàí, 2017 ã.).
Ïîïàäàÿ â ìèð ÎÀÝ, âû ñëîâíî ïåðåìåùàåòåñü âî âðåìåíè. Ó ìíîãèõ, îñîáåííî áèçíåñìåíîâ-âûõîäöåâ èç ñòðàí ÑÍÃ, ýòî îùóùåíèå ïåðåìåùåíèÿ íå òîëüêî â èíîå ïðîñòðàíñòâî êóëüòóðû, íî è â èíîå ïðîñòðàíñòâî âðåìåíè äîìèíèðóåò íàä âñåìè äðóãèìè âïå÷àòëåíèÿìè.
Êîíêðåòíàÿ ñèòóàöèÿ ðàñïëûâàåòñÿ, âîçíèêàþò èëëþçèè, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ ïåðâîé è äîñòàòî÷íî ñåðüåçíîé ïðåãðàäîé ê óñïåõó.Çíàíèå, ÷òî íóæíî êàæäîé êîíêðåòíîé ñèòóàöèè â ÎÀÝ, äàåòñÿ áîëüøèíñòâó áèçíåñìåíîâ ãîðàçäî òðóäíåå, íåæåëè â ÑØÀ èëè Åâðîïå.
Âûñòðàèâàÿ ñâîé áèçíåñ â ÎÀÝ ñ ó÷åòîì ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèé â îáëàñòè ìàðêåòèíãà, íàõîäÿñü â ïîèñêå ïîçèöèîíèðîâàíèÿ ñâîèõRealEstateóñëóã,ÿ ïîëó÷èë â ýòîì ãîäó ïåðâûé ðåçóëüòàò.
Äæåê Òðàóò ïèñàë: «Ìàðêåòèíã - ýòî èãðà, ãäå ïðîñòàÿ èäåÿ ïîáåæäàåò ñëîæíóþ».
Â ñåòè-èíòåðíåò ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ðåéòèíãà Òîï-5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ Äóáàÿ. Êàê îòìå÷àåòñÿ â îò÷åòå ýêñïåðòíîé ãðóïïûïðè àíàëèçå ðåçóëüòàòîâ, ïî ìåíüøåé ìåðå, ïî äåñÿòêó êðèòåðèåâ, âêëþ÷àÿ êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ, ïîáåäèòåëåì â Òîï-5 ëó÷øèõRealEstateàãåíòñòâ ÄóáàÿñòàëîÄóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ).
Â ñâîåé ñòàòüå «Ïðàâèëà èãðû» Èñìàèë Êàëÿìîâè÷ ïèñàë: «Ñåãîäíÿ äëÿ íàñ ãëàâíîé ÿâëÿåòñÿ íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ, àêòèâíîå ïðîäâèæåíèå âïåðåä íà ïîëÿõ èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà, è ìû ê íèì ãîòîâû. Ãëàâíîå, ïîìíèòü ïðàâèëà èãðû, êîòîðûå ñôîðìóëèðîâàíû âåëè÷àéøèìè óìàìè ñîâðåìåííîñòè. Ïîìíèòü è ïðèìåíÿòü èõ íà ïðàêòèêå».
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: «Åñëè íå ìû, òî êòî?
- Ñïðîñèë: ×òî ñîñòàâëÿåò îñíîâó ñêðîìíîñòè?
– Ñêàçàë: ×èñòîñåðäå÷íîñòü, óñòóïèòü ìåñòî ëþäÿì ìîëîæå ñåáÿ è ðîâåñíèêàì è îòêàçàòüñÿ îò ëèöåìåðèÿ.
Ñêðîìíîñòü – îäíî èç êà÷åñòâ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé Èñìàãèëà Øàíãàðååâà, è êàê îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ – Ñîïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ïðè Àññàìáëåå íàðîäîâ Åâðàçèè, è êàê ïèñàòåëÿ-ïóáëèöèñòà, àâòîðà áîëåå ñòà ïå÷àòíûõ ðàáîò, è êàê áèçíåñìåíà, ÷åé áèçíåñ ñåãîäíÿ îòìå÷àþò êàê Òîï – 1 íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ. Ïðè âñåì ýòîì Èñìàãèë Êàëÿìîâè÷ âñåãäà îòêðûò ê îáùåíèþ ñî ñâîèìè ñîîòå÷åñòâåííèêàìè, â ñâîåì ðåñòîðàíå «Êàçàíü», êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îñòðîâêîì Ðîññèè â ÎÀÝ, îí îáÿçàòåëüíî ïîäîéäåò ê êàæäîìó ïîñåòèòåëþ, óçíàåò, êàê îòäûõ, êàêèå òðóäíîñòè, ÷åì ïîìî÷ü? È ýòî íå ôîðìàëüíàÿ âåæëèâîñòü, à èñêðåííåå æåëàíèå áûòü ïîëåçíûì ëþäÿì, äàðèòü èì òåïëî ñâîåãî ñåðäöà.
«Óñòóïèòü ìåñòî ëþäÿì ìîëîæå ñåáÿ» îäèí èç ñàìûõ íåïðîñòûõ øàãîâ äëÿ ëþáîãî ðóêîâîäèòåëÿ, íî íå äëÿ Èñìàãèëà Êàëÿìîâè÷à, êîòîðûé áîëåå 10 ëåò ôîðìèðîâàë â ÎÀÝ (âêëàäûâàÿ íå ìàëûå ëè÷íûå ñðåäñòâà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé), Àññîöèàöèþ òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð. È, êîãäà íàñòàë ìîìåíò åå ìåæäóíàðîäíîé ïðåçåíòàöèè, îí ðåêîìåíäîâàë Ïðåäñåäàòåëåì Àññîöèàöèè ñâîåãî ñòàðøåãî ñûíà – Èñëàìà Èñìàãèëîâè÷à Øàíãàðååâà.
Èñëàì Øàíãàðååâ – Ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð â ÎÀÝ è Ñâåòëàíà Ñìèðíîâà – Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè.
Ïî çàìûñëó Èñìàèëà Øàíãàðååâà, Àññîöèàöèÿ òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð, â îòëè÷èå îò ìíîãèõ ïîäîáíûõ ñòðóêòóð – îòêðûòàÿ ñèñòåìà, íàöåëåííàÿ íà îáúåäèíåíèå íàðîäîâ Ðîññèè âîêðóã çàäà÷ êóëüòóðíîãî åäèíñòâà, ñîäåéñòâèÿ ðàñøèðåíèþ è óãëóáëåíèþ ðîññèéñêî-àðàáñêîãî äèàëîãà, êîíñòðóêòèâíîé ðàáîòû åâðàçèéñêèõ è ðîññèéñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ÎÀÝ.
Çíàÿ î òîì, êàêóþ îãðîìíóþ ðàáîòó ïðîâîäèò Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ, è ñîçäàííîå èì Òîðãîâî ýêîíîìè÷åñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí â ÎÀÝ, Èñìàãèë Øàíãàðååâ ñîçäàë åùå îäíó îáùåñòâåííî- ïîëèòè÷åñêóþ ïëîùàäêó -Àññîöèàöèþ òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð â ÎÀÝ, ïðîêëàäûâàÿ òåì ñàìûì ïóòü îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ èíèöèàòèâ äëÿ âñåõ íàðîäîâ Ðîññèè â ïðîñòðàíñòâî êóëüòóðû Àðàáñêîãî ìèðà.
Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Èñìàãèë Øàíãàðååâ
Â ñâîåé ñòàòüå «Ñëóæó Ðîññèè» Èñìàãèë Êàëÿìîâè÷ ïèñàë:
«Â òå÷åíèè âñåõ ëåò, êîòîðûå ìíå Âñåâûøíèé äàðîâàë ïðîæèòü íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, ÿ íè íà ìèíóòó íå çàáûâàë, ÷òî ãëàâíîå – ýòî áûòü ïîëåçíûì è íóæíûì ñâîåé ñòðàíå. Òàê ÿ âîñïèòûâàþ äåòåé. Òàê ÿ ðàáîòàþ, ñòàâÿ ñâîé áèçíåñ íà ñëóæåíèå îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèì èíòåðåñàì Ðîññèè».
Ëåíàðèÿ Ìóñëþìîâà – Ïîñîë Âcåìèðíîãî ôîðóìà òàòàðñêîé ìîëîäåæè â ÎÀÝ
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝ---
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-ÕàéìóÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ ÝìèðàòàõÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåìÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì ÀâèöåííûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ ÀðàáñêèõÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó ÐîññèèÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòüÎáùåñòâî
Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝÎáùåñòâî
Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõàÎáùåñòâî
Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðûÎáùåñòâî
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèåÎáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè ÄóáàÿÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðàÃîðîä
Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â ÄóáàåÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈßÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Áàõ÷èñàðàéñêèé «Ôîíòàí ñëåç»Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðàÃëàâíîå
Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðûÃîðîä
Ðóññêèé ÿçûê: ïðîñòðàíñòâî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî áèëèíãâèçìàÃëàâíîå
Ïóòèí ðàññêàçàë î ïîêóøåíèÿõ íà ñåáÿÃëàâíîå
Ëåîíàðäî Äè Êàïðèî ïðèãëàñÿò â Ñî÷è íà ôåñòèâàëü ìîëîäåæèÑî÷è
Ïî÷åìó Òðàìïó äàëè ïîáåäèòüÎáùåñòâî
Ïåíòàãîí ñîçäàåò «òåðìèíàòîðîâ», ÷òîáû íå îòñòàòü îò Ðîññèè è ÊèòàÿÑîáûòèÿ
Äåïóòàòû ïðåäëîæèëè çàïðåòèòü â ñòðàíå âûïóñêíûå áàëûÑîáûòèÿ
Â íîâûõ ó÷åáíèêàõ èñòîðèè ðåâîëþöèé è òàòàðî-ìîíãîëüñêîãî èãà íåòÃîðîä
×åëîâå÷åñòâó íåîáõîäèìà 4-õ äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿÃîðîä
Êóäà ïîñòóïèòü ïîñëå òåõíèêóìà èëè êîëëåäæà?Ãîðîä
Ñòðàíû ñåâåðà Åâðîïû äîãîâîðèëèñü î âîåííîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïðîòèâÃëàâíîå
Ïîðîøåíêî ïðåäëîæèë Ïóòèíó çàáðàòü ÄîíáàññÃëàâíîå
Ðîññèÿ ïî-ïðåæíåìó ãîòîâà ê äèàëîãó ñ ÍÀÒÎÏðîèñøåñòâèÿ
Ðàñøèðÿò ñïèñîê áîëåçíåé, ñ êîòîðûìè äîñðî÷íî âûïóñòÿò èç òþðüìûÊðèìèíàë