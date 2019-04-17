Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì äðóãèì ïóòåì»
Â ìèðå ñóùåñòâóþò ìíîãî ñòðàòåãèé ïîçâîëÿþùèõ ïðåóñïåòü â áèçíåñå è ïðåæäå ÷åì, ÿ ïîäåëþñü ìîèì âèäåíüåì ïðîáëåìû ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, õîòåë áû íàïîìíèòü ÷èòàòåëþ, î òîì, ÷òî áëàãîäàðÿ èññëåäîâàíèÿì çíàìåíèòîãî ìàðêåòîëîãà Äæåêà Òðàóòà, â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè óêîðåíèëèñü ÷åòûðå ñòðàòåãèè, ñðåäè êîòîðûõ ìíå íàèáîëåå èìïîíèðóåò – «íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ».
Íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ Òðàóòîì, ÷òî «Îáîðîíèòåëüíàÿ è íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèè ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé. Îäíî íåâîçìîæíî áåç äðóãîãî». Íî ïðèìåíèòåëüíî ê ìîåìó áèçíåñó íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ, ïîäîáíàÿ äâîéñòâåííîñòü íå èìååò ñìûñëà, òàê êàê ÿ ïîìåíÿë âñå âåêòîðû êîíêóðåíòíîé áîðüáû, òðåáóþùèå îáû÷íûõ ëîáîâûõ íàñòóïëåíèé.
Òåõíîëîãèè âûæèâàíèÿ íà ðûíêå ìåíÿþòñÿ, è ÿ ñòàðàþñü óéòè îò ñòàðûõ ïðèíöèïîâ â ñòèëå «Àêóëû» Äîäñîíà èç ïîâåñòè Î. Ãåíðè «Äîðîãè, êîòîðûå ìû âûáèðàåì». Ìíå íå íóæåí Áîëèâàð, ÷òîáû «âûíåñòè ìåíÿ è ìîþ êîìàíäó» è äîáèòüñÿ óñïåõà. ß è ìîÿ êîìàíäà èäåì ïóòåì ñîçäàíèÿ âèðòóàëüíûõ òåððèòîðèé, ãäå áîëüøèíñòâî ìîèõ êîíêóðåíòîâ íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ ïðèñóòñòâóþò â èíòåëëåêòóàëüíîé áåñïîìîùíîñòè.
Âìåñòå ñ òåì, íàäî âñåãäà ïîìíèòü, ÷òî èíòåðíåò íå öåëü, à èíñòðóìåíò. Öåëü ýòî ñîöèàëèçàöèÿ áèçíåñà, åãî ñëèÿíèå ñ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèìè çàäà÷àìè. Ýòîò âûâîä ïîäòâåðæäàåòñÿ ðåçóëüòàòàìè ðåéòèíãà Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ, ïðîâåäåííûé â íà÷àëå 2019 ã.IndependentExpertGroup(UAE).
«Óðîâåíü îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ ê ÄÀÍ è åå ðóêîâîäèòåëþ, - ãîâîðèòñÿ â àíàëèòè÷åñêîé ñòàòüå Independent Expert Group, - íàøà ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà ïîñòàâèëà íà ïåðâîå ìåñòî ïðè îöåíêå íàäåæíîñòè».
Â ýòîé ñâÿçè íåëüçÿ íå âñïîìíèòü ðåêîìåíäàöèè ëåãåíäû ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Øîõèíà, êîòîðûé îñîáî óêàçûâàë íà ýôôåêòèâíîñòü ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Â ýòîé ñâÿçè, íåëüçÿ íå îòìåòèòü, ÷òî îí áûë óäîñòîåí Ëàóðåàòà ïðåìèè «Èìïóëüñ äîáðà» â 2016 ãîäó çà ïîääåðæêó ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ðîññèè.
Â ñîâðåìåííîé Ðîññèè ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êà÷åñòâåííî íîâîå ÿâëåíèå, âîçíèêøåå íà ñòûêå ñîöèàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåì ñòðàíû, ïðèçâàííîå ðàçðåøèòü äèëåììó: êàê ñîâìåñòèòü äåÿòåëüíîñòü ðàäè îáùåñòâåííîãî áëàãîïîëó÷èÿ ñ äåÿòåëüíîñòüþ ðàäè ïðèáûëè? Â ÎÀÝ, ÿðàçðåøèë ýòó äèëåììó ïî-ñâîåìó, èñïîëüçóÿ ôåíîìåí ñèíåðãèçìà áèçíåñà è îáùåñòâå-ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Àëåêñàíäð Øîõèí è Èñìàãèë Øàíãàðååâ
Îáùàÿñü ñÀëåêñàíäðîì Íèêîëàåâè÷åì, ÿ ïîíÿë, ÷òî ìíîãèå ïðîðûâíûå òî÷êè êàê â ìàêðîýêîíîìèêå, òàê, è â áèçíåñå ñðåäíèõ ìàñøòàáîâ, â íàøè äíè ïåðåìåñòèëèñü â ñôåðó èíòåðíåò ïðîñòðàíñòâà.
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ óáåæäåí, ÷òî «Äîëæåí ïîÿâèòüñÿ ñïðîñ íà èííîâàöèè», íî ïîêà, êàê ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ áèçíåñ ñëèøêîì óâëå÷åí áèçíåñîì «ïî ñòàðèíêå». ×òî ýòî çíà÷èò?
Äëÿ íàñòóïàòåëüíûõ ñòðàòåãèé «ïî ñòàðèíêå», õàðàêòåðíî ïðèíÿòèå àêòèâíûõ ðåøåíèé, êîòîðûå ìîáèëèçóþò êîíêóðåíòíóþ áîðüáó. Èõ êîíåê ñîçäàíèå ïðåèìóùåñòâà â èçáðàííîì ñåãìåíòå ðûíêà ïóòåì èçó÷åíèÿ ñëàáûõ è ñèëüíûõ ñòîðîí ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà, îïðåäåëåíèå íàïðàâëåíèÿ àòàêè íà êîíêóðåíòîâ, äàþùèå âîçìîæíîñòü äîáèòüñÿ ïðåâîñõîäñòâà â êîíêðåòíûõ ìåñòàõ.
ß îáúÿâèë ñâîåé áèçíåñ-êîìàíäå, ÷òî êîíêóðåíöèÿ íå âñåãäà áîðüáà, íàñòóïëåíèå, òîëêàíèå ëîêòÿìè ñâîèõ êîíêóðåíòîâ. Êàê óòâåðæäàë Áèëë Ãåéòñ: «Íîâûé ôóíäàìåíòàëüíûé çàêîí áèçíåñà íà ðóáåæå äâàäöàòü ïåðâîãî âåêà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî Èíòåðíåò ìåíÿåò âñå».
Âîò ãäå êðàåóãîëüíûé êàìåíü óñïåõà â ëþáîì áèçíåñå, âîò ãäå ïîëå äëÿ ñðàæåíèé. Íî, ñðàæåíèé èíòåëëåêòóàëüíûõ, ïîñêîëüêó ðå÷ü èäåò î ïîëå âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè. Áëàãîäàðÿ èíòåðíåòó áèçíåñ âñå áîëüøå ñòàíîâèòñÿ ñòîëêíîâåíèåì èíòåëëåêòîâ è, â ýòîì ñóòü ìîåé íàñòóïàòåëüíîé ñòðàòåãèè.
Ìû íàñòóïàåì. Ìû íå ïðîñòî ïðèñóòñòâèåì â èíòåðíåòå, íî ïîñðåäñòâîì èíòåðíåòà ñîçäàåì â îáùåñòâåííîì áåññîçíàòåëüíîì ñâîþ èñòîðèþ, ñâîèõ ëèäåðîâ, ñâîè ïðàâèëà èãðû. Êàê ýòî ïðîèñõîäèò? Çäåñü, ïîæàëóé, ÿ íå áóäó îòðûâàòü âñåõ ñåêðåòîâ, íî ñêàæó îäíî, ìû íàñòóïàåì òàì, ãäå íàñ íèêòî íå æäåò êàê êîíêóðåíòîâ.
Êàæäàÿ êîìïàíèÿ ñåãîäíÿ âíå çàâèñèìîñòè îò ïðåñòèæíîãî îôèñà è ïðî÷èõ âíåøíèõ àòðèáóòîâ, áëàãîäàðÿ èíòåðíåòó ìîæåò íà ðàâíûõ êîíêóðèðîâàòü ñ ñàìèìè êðóïíûìè «àêóëàìè áèçíåñà».
Äóìàþ, íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî äîñòàòî÷íî çàíÿòü êëþ÷åâûå ïîçèöèè â ñèñòåìå ñïðîñà, è êëèåíòñêàÿ áàçà íà÷èíàåò óâåëè÷èâàòüñÿ, ê ïðèìåðó, ïî êîäàì:
·èíâåñòèöèè â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ;
·íåäâèæèìîñòü â Äóáàå îò çàñòðîéùèêà;
·íåäâèæèìîñòü â Àäæìàíå îò çàñòðîéùèêà;
·íåäâèæèìîñòü â Ðàñ àëü-Õàéìå îò çàñòðîéùèêà;
·íåäâèæèìîñòü â Äóáàå öåíû â ðóáëÿõ;
·íåäâèæèìîñòü â Äóáàå íåäîðîãî;
·êâàðòèðû â Äóáàå êóïèòü íåäîðîãî â ðóáëÿõ;
·ïîêóïêà êâàðòèðû â Äóáàå;
·ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â Äóáàå.
Òåïåðü â èíòåðíåòå èäåò ñòîëêíîâåíèå èíòåðåñîâ, è òåïåðü èìåííî èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëü ðåøàåò êîìó îòäàòü ïàëüìó ïåðâåíñòâà.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: èíòåðíåò - ñðåäñòâî íàñòóïàòåëüíîé ñòðàòåãèè â áèçíåñå.
Îäíàêî, åñëè êòî-òî ðåøèë, ÷òî äîñòàòî÷íî ââåñòè êîäû è «äåëî â øëÿïå», îí ïîëó÷èò íóëåâîé ðåçóëüòàò. Ïîâåðüòå, âñå ãîðàçäî ñëîæíåå, ôîðìóëà óñïåõà, íà ñàìîì äåëå íîñèò ñèñòåìíûé õàðàêòåð: îò ñîöèàëèçàöèè áèçíåñà äî îñâîåíèÿ òåððèòîðèé â ñîöèàëüíîé ñåòè.
Âàæíî ïîìíèòü îäíî: íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ – ýòî ñòðàòåãèÿ ñèñòåìíîãî ïðîäâèæåíèÿ íà ðûíêå, êîòîðûé ñåãîäíÿ âñå áîëüøå ñîöèàëèçèðóåòñÿ è ïîãðóæàåòñÿ â ãëîáàëüíóþ öèôðîâóþ ýêîíîìèêó.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).
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Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ìîãóò îòìåíèòü íàëîã íà íåäâèæèìîñòüÃîðîä
Ðîññèÿíàì ðàññêàçàëè êàê îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà ñ íîâûì íàëîãîì íàÎáùåñòâî
Ïóòèí ïîäïèñàë óêàç ïðîòèâ àíîíèìíîñòè â èíòåðíåòåÈíôðàñòðóêòóðà
Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðûÑî÷è
«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!Ãëàâíîå
Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãàÃëàâíîå
Ðîññèÿíå â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ñìîãóò íàñëåäîâàòü êâàðòèðû ðîäñòâåííèêîâÃîðîä
Äåâóøêà âûæèëà, îïîçäàâ íà ñàìîëåò, ðàçáèâøèéñÿ â ÐîñòîâåÎáùåñòâî
Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ "Ìèäãàðä"Ãîðîä
Ïóòèí ïîòðåáîâàë îòêàçàòüñÿ îò âàëþòûÃëàâíîå
Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ "Ìèäãàðä"Ãîðîä
Êóáàíü ñòàâèò íîâûå ðåêîðäû ïî ðîæäàåìîñòèÃîðîä
Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%Ãîðîä
Áèçíåñ ñåìüè ýêñ-ãóáåðíàòîðà Êóáàíè Òêà÷åâà óâåëè÷èë âûðó÷êó â 33Ãëàâíîå
Çàêîí î ïåðåíîñå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãðàæäàí âñòóïèò â ñèëó ñ 1Ãîðîä
Ñòðàíû ñåâåðà Åâðîïû äîãîâîðèëèñü î âîåííîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïðîòèâÃëàâíîå
Öåíû íà 50 ëåêàðñòâ çàùèòèëè îò êîëåáàíèé âàëþòûÇäîðîâüå
Ïðèâàòèçèðîâàííûå êâàðòèðû ðàçðåøàò âîçâðàùàòü ãîñóäàðñòâóÃîðîä