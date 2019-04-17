Ðåãèñòðàöèÿ
Âàæíûå òåìû
» » Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì äðóãèì ïóòåì»


Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì äðóãèì ïóòåì»

17-04-2019, 13:46


Â ìèðå ñóùåñòâóþò ìíîãî ñòðàòåãèé ïîçâîëÿþùèõ ïðåóñïåòü â áèçíåñå è ïðåæäå ÷åì, ÿ ïîäåëþñü ìîèì âèäåíüåì ïðîáëåìû ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, õîòåë áû íàïîìíèòü ÷èòàòåëþ, î òîì, ÷òî áëàãîäàðÿ èññëåäîâàíèÿì çíàìåíèòîãî ìàðêåòîëîãà Äæåêà Òðàóòà, â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè óêîðåíèëèñü ÷åòûðå ñòðàòåãèè, ñðåäè êîòîðûõ ìíå íàèáîëåå èìïîíèðóåò – «íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ».


Íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ Òðàóòîì, ÷òî «Îáîðîíèòåëüíàÿ è íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèè ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé. Îäíî íåâîçìîæíî áåç äðóãîãî». Íî ïðèìåíèòåëüíî ê ìîåìó áèçíåñó íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ, ïîäîáíàÿ äâîéñòâåííîñòü íå èìååò ñìûñëà, òàê êàê ÿ ïîìåíÿë âñå âåêòîðû êîíêóðåíòíîé áîðüáû, òðåáóþùèå îáû÷íûõ ëîáîâûõ íàñòóïëåíèé.


Òåõíîëîãèè âûæèâàíèÿ íà ðûíêå ìåíÿþòñÿ, è ÿ ñòàðàþñü óéòè îò ñòàðûõ ïðèíöèïîâ â ñòèëå «Àêóëû» Äîäñîíà èç ïîâåñòè Î. Ãåíðè «Äîðîãè, êîòîðûå ìû âûáèðàåì». Ìíå íå íóæåí Áîëèâàð, ÷òîáû «âûíåñòè ìåíÿ è ìîþ êîìàíäó» è äîáèòüñÿ óñïåõà. ß è ìîÿ êîìàíäà èäåì ïóòåì ñîçäàíèÿ âèðòóàëüíûõ òåððèòîðèé, ãäå áîëüøèíñòâî ìîèõ êîíêóðåíòîâ íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ ïðèñóòñòâóþò â èíòåëëåêòóàëüíîé áåñïîìîùíîñòè.


Âìåñòå ñ òåì, íàäî âñåãäà ïîìíèòü, ÷òî èíòåðíåò íå öåëü, à èíñòðóìåíò. Öåëü ýòî ñîöèàëèçàöèÿ áèçíåñà, åãî ñëèÿíèå ñ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèìè çàäà÷àìè. Ýòîò âûâîä ïîäòâåðæäàåòñÿ ðåçóëüòàòàìè ðåéòèíãà Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ, ïðîâåäåííûé â íà÷àëå 2019 ã.IndependentExpertGroup(UAE).


«Óðîâåíü îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ ê ÄÀÍ è åå ðóêîâîäèòåëþ, - ãîâîðèòñÿ â àíàëèòè÷åñêîé ñòàòüå Independent Expert Group, - íàøà ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà ïîñòàâèëà íà ïåðâîå ìåñòî ïðè îöåíêå íàäåæíîñòè».


Â ýòîé ñâÿçè íåëüçÿ íå âñïîìíèòü ðåêîìåíäàöèè ëåãåíäû ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Øîõèíà, êîòîðûé îñîáî óêàçûâàë íà ýôôåêòèâíîñòü ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Â ýòîé ñâÿçè, íåëüçÿ íå îòìåòèòü, ÷òî îí áûë óäîñòîåí Ëàóðåàòà ïðåìèè «Èìïóëüñ äîáðà» â 2016 ãîäó çà ïîääåðæêó ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ðîññèè.


Â ñîâðåìåííîé Ðîññèè ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êà÷åñòâåííî íîâîå ÿâëåíèå, âîçíèêøåå íà ñòûêå ñîöèàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåì ñòðàíû, ïðèçâàííîå ðàçðåøèòü äèëåììó: êàê ñîâìåñòèòü äåÿòåëüíîñòü ðàäè îáùåñòâåííîãî áëàãîïîëó÷èÿ ñ äåÿòåëüíîñòüþ ðàäè ïðèáûëè? Â ÎÀÝ, ÿðàçðåøèë ýòó äèëåììó ïî-ñâîåìó, èñïîëüçóÿ ôåíîìåí ñèíåðãèçìà áèçíåñà è îáùåñòâå-ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.



Àëåêñàíäð Øîõèí è Èñìàãèë Øàíãàðååâ


Îáùàÿñü ñÀëåêñàíäðîì Íèêîëàåâè÷åì, ÿ ïîíÿë, ÷òî ìíîãèå ïðîðûâíûå òî÷êè êàê â ìàêðîýêîíîìèêå, òàê, è â áèçíåñå ñðåäíèõ ìàñøòàáîâ, â íàøè äíè ïåðåìåñòèëèñü â ñôåðó èíòåðíåò ïðîñòðàíñòâà.


Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ óáåæäåí, ÷òî «Äîëæåí ïîÿâèòüñÿ ñïðîñ íà èííîâàöèè», íî ïîêà, êàê ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ áèçíåñ ñëèøêîì óâëå÷åí áèçíåñîì «ïî ñòàðèíêå». ×òî ýòî çíà÷èò?


Äëÿ íàñòóïàòåëüíûõ ñòðàòåãèé «ïî ñòàðèíêå», õàðàêòåðíî ïðèíÿòèå àêòèâíûõ ðåøåíèé, êîòîðûå ìîáèëèçóþò êîíêóðåíòíóþ áîðüáó. Èõ êîíåê ñîçäàíèå ïðåèìóùåñòâà â èçáðàííîì ñåãìåíòå ðûíêà ïóòåì èçó÷åíèÿ ñëàáûõ è ñèëüíûõ ñòîðîí ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà, îïðåäåëåíèå íàïðàâëåíèÿ àòàêè íà êîíêóðåíòîâ, äàþùèå âîçìîæíîñòü äîáèòüñÿ ïðåâîñõîäñòâà â êîíêðåòíûõ ìåñòàõ.


ß îáúÿâèë ñâîåé áèçíåñ-êîìàíäå, ÷òî êîíêóðåíöèÿ íå âñåãäà áîðüáà, íàñòóïëåíèå, òîëêàíèå ëîêòÿìè ñâîèõ êîíêóðåíòîâ. Êàê óòâåðæäàë Áèëë Ãåéòñ: «Íîâûé ôóíäàìåíòàëüíûé çàêîí áèçíåñà íà ðóáåæå äâàäöàòü ïåðâîãî âåêà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî Èíòåðíåò ìåíÿåò âñå».

Âîò ãäå êðàåóãîëüíûé êàìåíü óñïåõà â ëþáîì áèçíåñå, âîò ãäå ïîëå äëÿ ñðàæåíèé. Íî, ñðàæåíèé èíòåëëåêòóàëüíûõ, ïîñêîëüêó ðå÷ü èäåò î ïîëå âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè. Áëàãîäàðÿ èíòåðíåòó áèçíåñ âñå áîëüøå ñòàíîâèòñÿ ñòîëêíîâåíèåì èíòåëëåêòîâ è, â ýòîì ñóòü ìîåé íàñòóïàòåëüíîé ñòðàòåãèè.


Ìû íàñòóïàåì. Ìû íå ïðîñòî ïðèñóòñòâèåì â èíòåðíåòå, íî ïîñðåäñòâîì èíòåðíåòà ñîçäàåì â îáùåñòâåííîì áåññîçíàòåëüíîì ñâîþ èñòîðèþ, ñâîèõ ëèäåðîâ, ñâîè ïðàâèëà èãðû. Êàê ýòî ïðîèñõîäèò? Çäåñü, ïîæàëóé, ÿ íå áóäó îòðûâàòü âñåõ ñåêðåòîâ, íî ñêàæó îäíî, ìû íàñòóïàåì òàì, ãäå íàñ íèêòî íå æäåò êàê êîíêóðåíòîâ.


Êàæäàÿ êîìïàíèÿ ñåãîäíÿ âíå çàâèñèìîñòè îò ïðåñòèæíîãî îôèñà è ïðî÷èõ âíåøíèõ àòðèáóòîâ, áëàãîäàðÿ èíòåðíåòó ìîæåò íà ðàâíûõ êîíêóðèðîâàòü ñ ñàìèìè êðóïíûìè «àêóëàìè áèçíåñà».


Äóìàþ, íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî äîñòàòî÷íî çàíÿòü êëþ÷åâûå ïîçèöèè â ñèñòåìå ñïðîñà, è êëèåíòñêàÿ áàçà íà÷èíàåò óâåëè÷èâàòüñÿ, ê ïðèìåðó, ïî êîäàì:


·èíâåñòèöèè â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ;

·íåäâèæèìîñòü â Äóáàå îò çàñòðîéùèêà;

·íåäâèæèìîñòü â Àäæìàíå îò çàñòðîéùèêà;

·íåäâèæèìîñòü â Ðàñ àëü-Õàéìå îò çàñòðîéùèêà;

·íåäâèæèìîñòü â Äóáàå öåíû â ðóáëÿõ;

·íåäâèæèìîñòü â Äóáàå íåäîðîãî;

·êâàðòèðû â Äóáàå êóïèòü íåäîðîãî â ðóáëÿõ;

·ïîêóïêà êâàðòèðû â Äóáàå;

·ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â Äóáàå.


Òåïåðü â èíòåðíåòå èäåò ñòîëêíîâåíèå èíòåðåñîâ, è òåïåðü èìåííî èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëü ðåøàåò êîìó îòäàòü ïàëüìó ïåðâåíñòâà.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178;


Èñìàãèë Øàíãàðååâ: èíòåðíåò - ñðåäñòâî íàñòóïàòåëüíîé ñòðàòåãèè â áèçíåñå.


Îäíàêî, åñëè êòî-òî ðåøèë, ÷òî äîñòàòî÷íî ââåñòè êîäû è «äåëî â øëÿïå», îí ïîëó÷èò íóëåâîé ðåçóëüòàò. Ïîâåðüòå, âñå ãîðàçäî ñëîæíåå, ôîðìóëà óñïåõà, íà ñàìîì äåëå íîñèò ñèñòåìíûé õàðàêòåð: îò ñîöèàëèçàöèè áèçíåñà äî îñâîåíèÿ òåððèòîðèé â ñîöèàëüíîé ñåòè.


Âàæíî ïîìíèòü îäíî: íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ – ýòî ñòðàòåãèÿ ñèñòåìíîãî ïðîäâèæåíèÿ íà ðûíêå, êîòîðûé ñåãîäíÿ âñå áîëüøå ñîöèàëèçèðóåòñÿ è ïîãðóæàåòñÿ â ãëîáàëüíóþ öèôðîâóþ ýêîíîìèêó.


Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;161;208;µ208;188;208;µ208;185;208;189;209;‹208;185; 208;±208;184;208;·208;189;208;µ209;129; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;»208;° 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178;208;°




Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
Âàø êîììåíòàðèé:
Ïîëóæèðíûé Íàêëîííûé òåêñò Ïîä÷¸ðêíóòûé òåêñò Çà÷¸ðêíóòûé òåêñò | Âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ Ïî öåíòðó Âûðàâíèâàíèå ïî ïðàâîìó êðàþ | Âñòàâêà ñìàéëèêîâ Âûáîð öâåòà | Ñêðûòûé òåêñò Âñòàâêà öèòàòû Ïðåîáðàçîâàòü âûáðàííûé òåêñò èç òðàíñëèòåðàöèè â êèðèëëèöó Âñòàâêà ñïîéëåðà
Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
Ïîõîæèå íîâîñòè:
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì Àâèöåííû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì Àâèöåííû

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðû

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ èíâåñòîðîâ â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Îáùåñòâî
Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà è íàäåæíîñòè

Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà

Îáùåñòâî
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå

Îáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ âñåõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà âëîæåíèÿ êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà

Ãîðîä
Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß Ñ×ÀÑÒÜß ÄËß ÂÑÅÕ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Ãëàâíîå
Âèêòîð Òóñèêîâ âîçãëàâèò îáúåäèíåííûé áèçíåñ ÂÒÁ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå

Âèêòîð Òóñèêîâ âîçãëàâèò îáúåäèíåííûé áèçíåñ ÂÒÁ â Êðàñíîäàðñêîì

Ãîðîä
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ñíèçÿòñÿ íàëîãè íà íåäâèæèìîñòü

Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ñíèçÿòñÿ íàëîãè íà íåäâèæèìîñòü

Ãîðîä
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ìîãóò îòìåíèòü íàëîã íà íåäâèæèìîñòü

Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ìîãóò îòìåíèòü íàëîã íà íåäâèæèìîñòü

Ãîðîä
Ðîññèÿíàì ðàññêàçàëè êàê îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà ñ íîâûì íàëîãîì íà íåäâèæèìîñòü

Ðîññèÿíàì ðàññêàçàëè êàê îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà ñ íîâûì íàëîãîì íà

Îáùåñòâî
Ïóòèí ïîäïèñàë óêàç ïðîòèâ àíîíèìíîñòè â èíòåðíåòå

Ïóòèí ïîäïèñàë óêàç ïðîòèâ àíîíèìíîñòè â èíòåðíåòå

Èíôðàñòðóêòóðà
Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðû

Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðû

Ñî÷è
«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!

«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!

Ãëàâíîå
Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãà

Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãà

Ãëàâíîå
Ðîññèÿíå â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ñìîãóò íàñëåäîâàòü êâàðòèðû ðîäñòâåííèêîâ

Ðîññèÿíå â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ñìîãóò íàñëåäîâàòü êâàðòèðû ðîäñòâåííèêîâ

Ãîðîä
Äåâóøêà âûæèëà, îïîçäàâ íà ñàìîëåò, ðàçáèâøèéñÿ â Ðîñòîâå

Äåâóøêà âûæèëà, îïîçäàâ íà ñàìîëåò, ðàçáèâøèéñÿ â Ðîñòîâå

Îáùåñòâî
Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ

Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ "Ìèäãàðä"

Ãîðîä
Ïóòèí ïîòðåáîâàë îòêàçàòüñÿ îò âàëþòû

Ïóòèí ïîòðåáîâàë îòêàçàòüñÿ îò âàëþòû

Ãëàâíîå
Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ

Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ "Ìèäãàðä"

Ãîðîä
Êóáàíü ñòàâèò íîâûå ðåêîðäû ïî ðîæäàåìîñòè

Êóáàíü ñòàâèò íîâûå ðåêîðäû ïî ðîæäàåìîñòè

Ãîðîä
Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%

Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%

Ãîðîä
Áèçíåñ ñåìüè ýêñ-ãóáåðíàòîðà Êóáàíè Òêà÷åâà óâåëè÷èë âûðó÷êó â 33 ðàçà

Áèçíåñ ñåìüè ýêñ-ãóáåðíàòîðà Êóáàíè Òêà÷åâà óâåëè÷èë âûðó÷êó â 33

Ãëàâíîå
Çàêîí î ïåðåíîñå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãðàæäàí âñòóïèò â ñèëó ñ 1 ñåíòÿáðÿ

Çàêîí î ïåðåíîñå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãðàæäàí âñòóïèò â ñèëó ñ 1

Ãîðîä
Ñòðàíû ñåâåðà Åâðîïû äîãîâîðèëèñü î âîåííîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïðîòèâ Ðîññèè

Ñòðàíû ñåâåðà Åâðîïû äîãîâîðèëèñü î âîåííîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïðîòèâ

Ãëàâíîå
Öåíû íà 50 ëåêàðñòâ çàùèòèëè îò êîëåáàíèé âàëþòû

Öåíû íà 50 ëåêàðñòâ çàùèòèëè îò êîëåáàíèé âàëþòû

Çäîðîâüå
Ïðèâàòèçèðîâàííûå êâàðòèðû ðàçðåøàò âîçâðàùàòü ãîñóäàðñòâó

Ïðèâàòèçèðîâàííûå êâàðòèðû ðàçðåøàò âîçâðàùàòü ãîñóäàðñòâó

Ãîðîä
Î ïðîåêòå

Kranodar-today.ru — Òâîé äåíü íà÷èíàåòñÿ ñ ìåíÿ! Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â æèçíè Êðàñíîäàðà è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Âû ìîæåòå íàéòè íà ñòðàíèöàõ íàøåãî ñàéòà Ìû ñòàðàåìñÿ èíôîðìèðîâàòü ÷èòàòåëåé î ñàìûõ âàæíûõ è èíòåðåñíûõ ñîáûòèÿõ.



E-mail: russiya-today@mail.ru
Ïðè ïåðåïå÷àòêå è èñïîëüçîâàíèè ëþáûõ ìàòåðèàëîâ ãèïåðññûëêà íà Krasnodar-Today.ru îáÿçàòåëüíà. 18+