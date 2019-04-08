В первые дни весны, 9 марта ушел из жизни великий актер, яркий талант которого создал целый мир сценических образов, достаточно сказать, что 73 года он играл на сцене знаменитого театра имени Вахтангова. Но особенно его актерское дарование проявилось в пространстве, которое создал Леонид Гайдай. «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию» - фильмы, которые заставляли нас иначе воспринимать советскую реальность, формировали в коллективном бессознательном позитивные архетипы реальности, раздвигая идеологические рамки «Что там можно, что нельзя».





В молодости я смотрел эти фильмы по нескольку раз, и образы, созданные Владимиром Этушем, восхищали меня своей органичностью, естественностью. Они несли в себе энергии социальной иронии, так необходимой нам в эпоху героев социалистического быта, особенно яркой, в этом плане является роль товарища Саахова в «Кавказской пленнице».





Я не мог написать эту статью раньше, понадобилось две недели, чтобы осознать, что в моей жизни больше нет такого редкого и чуткого человека, как Владимир Этуш. Каждый раз, когда он приезжал ко мне в гости в арабские эмираты – это был настоящий праздник для меня и моей семьи. В своей статье, посвященной памяти Владимира Этуша, Виктор Шендерович писал: «Почти всю жизнь ониграл демагогов инегодяев сначальственным уклоном. Ибыл человеком диаметрально противоположным своим персонажам. Строгий, дажежесткий, малоулыбчивый. Принципиальный» (https://echo.msk.ru/blog/statya/2385641-echo/).





Мой опыт общения с Владимиром Абрамовичем, позволяет не во всем согласится с такой оценкой его личности. Да, его герои, и он сам диаметрально противоположны, но какое-то непередаваемое словами обаяние его личности, все же присутствовало во всех его персонажах. Да строгий, но не жесткий. Напротив, притягивающий какой-то особой мягкостью, интеллигентностью, незащищенностью доброй и по детски открытой души. Да, принципиальный, но очень ироничный и улыбчивый.





Думаю, то, что наши с Шендеровичем впечатления от личности Владимира Этуша не во всем совпадают, отражая особенности обстановки, в которой нам с ним приходилось общаться.В прессе писали, и Владимир Абрамович мне рассказывал, чтоу него есть традиция – каждый год к своему дню рождения делать подарок для зрителей, и все в театре знали, что будет обязательно пьеса, которая будет поставлена в плане спектаклей к маю месяцу – специально «на Этуша».





В последние годы, Владимир Абрамовичрепетировал главную роль впьесе Виктора Шендеровича «Потерпевший Гольдинер», где ониграет эмигранта с нескрываемым азартом. Раскрывая образ своего героя он не без иронии проявляет закомплексованность советского человека.









Владимир Этуш в пьесе Виктора Шендеровича «Потерпевший Гольдинер».





«На кой черт мне сдалась ваша Америка, – говорит он, передвигаясь по дому на инвалидной коляске. – Сема Липскер проел мне плешь своими замечаниями: «Вот ты тут сидишь, а жизнь проходит мимо! Посреди Манхэттена стоит голый ковбой в одной шляпе. Ты обязан это увидеть!» Нет, я спрашиваю: зачем мне было на это смотреть? Мало я видал идиотов в шляпе? Он мне говорит: «Ты удивишься». А я вот этими глазами видел Маленкова с Кагановичем! Я видел пятилетку в четыре года – что меня еще может удивить?».





Работать на пределе сил, когда тебе уже за 90 лет – это ли не характеристика человека, который прошел войну и прожил жизнь отдавая всего себя творчеству.





Виктор Шендерович писал, что «Ковременам «Гольдинера» он был уже очень стар, но его харизма продолжала работать безотказно: Этуш выходил на сцену ― под овации. Ауйти споклонов и вовсе не удавалось: зал просто не расходился».





Я встречал его в мире, где Персидский залив и пустыня объединяют свои ветра, где, начиная сXVIв., строили свои форты испанские и португальские пираты, где оживают сказки Шахерезады, воплощенные в новый техногенный мир мусульманской культуры.





Владимиру Абрамовичу нравился этот мир, мы подолгу беседовали на самые разные темы (мне довелось закончить Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств) и для меня каждое его слово о театре было близко и понятно.









Хотя, скажу честно, говорили мы больше о жизни, о том, как открыть бизнесе в ОАЭ. Он с удовольствием обсуждал темы о том, как купить квартиру в Дубае, как русскоязычному человеку купить недвижимость в ОАЭ недорого,и радовался, что такое возможно. Ему было 95 лет, и он смело строил планы на будущее. Эта особенность культуры ума Владимира Абрамовича, его способность не ограничивать время будущих дел календарем, возрастом, удивляла Виктора Шендеровича, который вспоминал, что однажды: «Этуш сообщил мне, что собирается приступить к репетициям моей пьесы, но не сейчас, а в будущем году. Видимо, в моем глазу мелькнул какой-то счетчик: человек на 91 году размеренно планировал свою жизнь на пару лет вперед».





Так в эмиратах, он живо интересовался всем, что обычно занимает тех, кто хочет купить жилье в ОАЭ, найти на берегу Персидского залива свой дом в стиле «Старик и море», с рыбалкой, и даже охотой на акул. Он мечтал, и время отступало перед его мечтами. Ему нравился ветер аравийской пустыни, ее небо, наполненное вечностью и светом звезд.





Недавно, я остановил машину посреди аравийской пустыни, заглушил мотор и молча стоял, слушая ветер. Так я прощался с Владимиром Абрамовичем Этушем.









Светлая память.





Исмагил Шангареев



