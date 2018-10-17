Где мои деньги? Исповедь пенсионера о «пирамиде» всероссийского масштаба

В редакциюPrivet-Rostov.ruпришло письмо от пенсионера из Ростовской области, столкнувшегося с несправедливостью и бездействием со стороны государства. Публикуем без купюр. Орфография и пунктуация автора сохранены:

«Сумма всех натуральных чисел – пирамида?





Если Вы верите государству на слово, то эта важная информация именно для Вас.





Вот и Пенсионный фонд РФ создал свою чудо математическую модель накопительной части пенсионных взносов, возможно ли её назвать пирамидой?





Итак, в 2008 году была организованна (в соответствии с Федеральным Законом №56 ФЗ от 30.04.2008г.) программа софинансирования пенсий для граждан РФ, рассчитанная на 5 лет, согласно которой при уплате взносов в пределах от 2000 до 12000 рублей в календарном году вы можете получить удвоенную сумму в виде единовременной выплаты, по окончанию программы. Началась активная агитация по вступлению в эту программу: на предприятиях, по телевидению, рассылка писем по почте и интернету и т.д., и т.п. …





Вот и я, человек предпенсионного возраста, просто поверил на слово сотрудникам пенсионного фонда. Это все-таки, государственная структура, я был уверен, что уж тут-то не обманут и стал участником такой программы! Добросовестно, аккуратно в срок, как от меня и требовали сотрудники пенсионного фонда, вносил все обязательные платежи. Но, прошло 5 лет! Ииииии …





За это время ПФР собрал с населения очень приличные суммы, а для простых пенсионеров просто баснословные суммы, раздул штат, построил красивые дворцы, повысил заработную плату своим сотрудникам, часть денег «заморозил» и, возможно, подумав, что же делать, когда люди начнут массово писать заявления о единовременной выплате, а денег как всегда нет, но надо держаться, предварительно, всё посчитав, решил:





Еще 28.12.2013г., т.е. в последний рабочий день 2013 года, был принят новый закон №424 ФЗ «О накопительной пенсии» от 28.12.2013г., где вводят 5% барьер. Т.е. накопленные средства вы можете получить в виде единовременной выплаты если размер накопительной пенсии составляет 5 и менее процентов по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости и продлевают эту программу ещё на 5 лет.





А тем временем сотрудники пенсионного фонда всем, кто обратился за единовременной выплатой, объясняют: «заявление надо написать в конце года (где-то с ноября), но выплату получите не раньше мая следующего года.Если вам срочно не нужны деньги, то можете ещё внести 12 000 рублей, за этот текущий год, и тогда летом следующего года ВЫ получите сумму на 24 000 рублей больше!





Какая щедрость, ну кто ж на это не согласиться? Всё продумали! Вот и я тоже поверил, что именно так оно и будет, последовал этому предложению, а о 5% барьере никто, ни слова не обронил. О том, что я могу ничего не получить, в связи с этими новеллами в законе, ни намёка. Только вперёд к своему счастью, вноси дополнительные платежи и жди!





А когда на следующий год, летом (как и было ранее рекомендовано), я написал заявление в территориальный ПФ на единовременную выплату пенсионных накоплений, это было 22.06.2018г.,а 13.07.2018г. мне почтой прислали ответ, вот такого содержания дословно:

«ПФРФ рассмотрел заявление застрахованного лица ФИО о единовременной выплате средств пенсионных накоплений, учтённых в специальной части его индивидуального лицевого счета, и принял решение об отказе в назначении единовременной выплаты средств пенсионных накоплений по следующей причине: Размер выплаты СПН больше 5%».





И ВСЁ! Это что?





Может быть это пирамида? Да нет, это не пирамида, это пенсионный фонд РФ. А что это за непонятные расчеты, непонятные слова и барьеры к словам о безусловной выплате накопленной суммы, по первому заявлению участника программы?





За всё время участия в программе на моем лицевом счёте скопилась приличная сумма. В пенсионном фонде мне заявляют, что это моя собственность, но я не могу ею пользоваться, не могу её снять и обналичить.





Получается, что государство безвозмездно пользуется моими накоплениями, а на просьбу: «Объясните, почему?», масса отписок, из которых можно сделать «выжимку», и получается следующий ответ:





«Считайте, что вам не повезло. Жаловаться бесполезно. Куда бы вы не пожаловались, вам будут отказывать, пальцем показывать на закон и разводить руками».





Что же делать? Ну думаю все … абзац, но остается только … суд. Сейчас я обратился в суд с исковым заявлением о защите своего права.





О ходе и результатах судебного разбирательства буду информировать Вас дополнительно. Продолжение следует.





Владимир Иванович Р.».

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Источник:Privet-Rostov.ru