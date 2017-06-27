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Бывший десантник спас из пожара парализованную женщину

27-06-2017, 22:55

История произошла в Тихорецке еще 14 июня.

 

Бывший десантник спас из пожара парализованную женщину


«Живая Кубань» связалась с племянником спасенной Веры Ханиной, которая из-за болезни оказалась прикована к инвалидному креслу. 

- 14 июня в доме моей тети произошел пожар.  Я сам был на работе, мне звонит жена и говорит: «Коля, у тети Веры пожар». Я у жены спрашиваю, что случилось, что с тетей, - вспоминает племянник Веры Ханиной Николай Пивоваров.  

Когда Николай прибежал с работы, его жена рассказала, что как только начался пожар, с соседней улицы прибежал мужчина. Он спросил, «есть, кто в доме?» Ему ответили, что в пылающем здании находится парализованная женщина. Мужчина сразу разбил окно и залез в горящий дом.

- Моя тетя — тяжелая женщина, грузная. Он забрался в дом, дотянул ее до окна и кричит ребятам: «Принимайте женщину». Помог вытащить тетю Веру и ушел, - рассказывает Николай.

Героем оказался сосед Александр Удальцов, бывший ВДВшник.

- Сашка (Александр Удальцов — прим. редакции) спас мою тетю и просто ушел. Сказал, мол, человека спас, а что мне там еще делать, поэтому и ушел, - рассказывает Николай. - Я как услышал это, разу побежал к Саше благодарить его.

Стоит отметить, что у парализованной Веры Ханиной не было шансов самостоятельно выбраться из пожара. Александр спас жизнь человеку, рискуя жизнью. Вытащил женщину из горящего дома и просто ушел. В данный момент Вера чувствует себя хорошо, она не пострадала во время пожара.

 

Источник: www.livekuban.ru



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