Бывший десантник спас из пожара парализованную женщину
История произошла в Тихорецке еще 14 июня.
«Живая Кубань» связалась с племянником спасенной Веры Ханиной, которая из-за болезни оказалась прикована к инвалидному креслу.
- 14 июня в доме моей тети произошел пожар. Я сам был на работе, мне звонит жена и говорит: «Коля, у тети Веры пожар». Я у жены спрашиваю, что случилось, что с тетей, - вспоминает племянник Веры Ханиной Николай Пивоваров.
Когда Николай прибежал с работы, его жена рассказала, что как только начался пожар, с соседней улицы прибежал мужчина. Он спросил, «есть, кто в доме?» Ему ответили, что в пылающем здании находится парализованная женщина. Мужчина сразу разбил окно и залез в горящий дом.
- Моя тетя — тяжелая женщина, грузная. Он забрался в дом, дотянул ее до окна и кричит ребятам: «Принимайте женщину». Помог вытащить тетю Веру и ушел, - рассказывает Николай.
Героем оказался сосед Александр Удальцов, бывший ВДВшник.
- Сашка (Александр Удальцов — прим. редакции) спас мою тетю и просто ушел. Сказал, мол, человека спас, а что мне там еще делать, поэтому и ушел, - рассказывает Николай. - Я как услышал это, разу побежал к Саше благодарить его.
Стоит отметить, что у парализованной Веры Ханиной не было шансов самостоятельно выбраться из пожара. Александр спас жизнь человеку, рискуя жизнью. Вытащил женщину из горящего дома и просто ушел. В данный момент Вера чувствует себя хорошо, она не пострадала во время пожара.
Источник: www.livekuban.ru
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