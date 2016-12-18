Стала известна личность полицейского, спасшего ребенка из ледяной воды в Краснодаре
Напомним, инцидент случился 20 декабря.
Как ранее сообщала «Живая Кубань», в районе ТЭЦ школьник провалился под лед и едва не погиб в холодной воде. На помощь тонувшему девятилетнему ребенку поспешили случайные очевидцы. Один из мужчин, пытаясь вытащить мальчика из воды, тоже провалился под лед, но спас тонущего мальчика. Только сегодня стало известно о том, что жизнь школьнику спас старший инспектор ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю капитан полиции Валерий Старцев. Мужчина не стал распространяться о своем поступке.
Выяснилось, что 33-летнему госавтоинспектору тоже понадобилась помощь. Ему был поставлен диагноз «острый бронхит» и множественные порезы.
- В настоящее время руководством УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассматривается вопрос о поощрении Валерия Старцева, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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