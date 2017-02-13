Бабушка и внук погибли при пожаре в Краснодаре

Еще четверо пострадавших были госпитализированы.



Ранее «Живая Кубань» сообщала, что в садоводческом товариществе "Автомобилист 2" на улице Абрикосовой в районе Восточного обхода Краснодара произошло возгорание частного дома. Площадь пожара составила 98 квадратных метров. При тушении огня в доме было обнаружено тело пенсионерки, а также тело маленького мальчика. Еще четверо жильцов были госпитализированы. Выяснилось, что в сгоревшем доме ранее проживали супруги с двумя детьми, сестра женщины со своим сыном, а также ее мать.



Перед возгоранием в доме раздался хлопок, по данным следствия, это мог быть взрыв газового баллона.



- В ходе осмотра места происшествия следствием с участием специалиста получены данные, что возможной причиной возникновения пожара мог явиться взрыв одного из газовых баллонов, расположенных в помещении кухни, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - По данному факту проводится доследственная проверка.

Источник: www.livekuban.ru