Бабушка и внук погибли при пожаре в Краснодаре
Еще четверо пострадавших были госпитализированы.
Ранее «Живая Кубань» сообщала, что в садоводческом товариществе "Автомобилист 2" на улице Абрикосовой в районе Восточного обхода Краснодара произошло возгорание частного дома. Площадь пожара составила 98 квадратных метров. При тушении огня в доме было обнаружено тело пенсионерки, а также тело маленького мальчика. Еще четверо жильцов были госпитализированы. Выяснилось, что в сгоревшем доме ранее проживали супруги с двумя детьми, сестра женщины со своим сыном, а также ее мать.
Перед возгоранием в доме раздался хлопок, по данным следствия, это мог быть взрыв газового баллона.
- В ходе осмотра места происшествия следствием с участием специалиста получены данные, что возможной причиной возникновения пожара мог явиться взрыв одного из газовых баллонов, расположенных в помещении кухни, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - По данному факту проводится доследственная проверка.
Источник: www.livekuban.ru
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