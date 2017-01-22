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Россиянин бросился в горящий дом, чтобы спасти кошку и собаку

22-01-2017, 22:03

Пермяк Янис Шкапарс голыми руками вытащил из горящего дома своих кота и собаку. Пожарные отказались помочь, утверждает мужчина.

 

 

Питомцы были в квартире одни, когда она загорелась. Где в этот момент был сам Янис, неизвестно. По его прибытии людей из здания уже эвакуировали, и хозяин попросил пожарных вытащить животных, но ему отказали. Тогда пермяк сам бросился в дом.

Из-за дыма в квартире не было ничего видно. С помощью фонарика на телефоне мужчине удалось найти питомцев — они лежали на полу у телевизора. Той-терьер Мартин шевелился, а кот уже не подавал признаков жизни, пишет Лайф.

Внизу Янис сделал животным непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Спустя некоторое время Мартин очнулся.

Сейчас пёс почти оправился после шока. Кота, к сожалению, спасти не удалось.

 



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