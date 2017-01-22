Россиянин бросился в горящий дом, чтобы спасти кошку и собаку
Пермяк Янис Шкапарс голыми руками вытащил из горящего дома своих кота и собаку. Пожарные отказались помочь, утверждает мужчина.
Питомцы были в квартире одни, когда она загорелась. Где в этот момент был сам Янис, неизвестно. По его прибытии людей из здания уже эвакуировали, и хозяин попросил пожарных вытащить животных, но ему отказали. Тогда пермяк сам бросился в дом.
Из-за дыма в квартире не было ничего видно. С помощью фонарика на телефоне мужчине удалось найти питомцев — они лежали на полу у телевизора. Той-терьер Мартин шевелился, а кот уже не подавал признаков жизни, пишет Лайф.
Внизу Янис сделал животным непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Спустя некоторое время Мартин очнулся.
Сейчас пёс почти оправился после шока. Кота, к сожалению, спасти не удалось.
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