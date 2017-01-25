Полицейский спас ребенка, тонущего в строительном котловане

Леван Мебония из Горячего Ключа, не задумываясь, бросился спасать мальчика.



Идя на работу заместитель командира постовой службы услышал крики о помощи из-за высокого забора стройки. К правоохранителю подбежали дети и рассказали, что их приятель тонет в котловане. Не раздумывая, полицейский пролез через отверстие в заборе и бросился в ледяную воду котлована вырытого вокруг строящегося объекта.



- Спасенного мальчика полицейский донес до ближайшего отдела полиции, здесь школьника отогрели и переодели, а прибывшая скорая оказала необходимую помощь, после чего мальчик был передан родителям. Руководством Отдела МВД России по городу Горячий Ключ рассматривается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника. – рассказали «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник: www.livekuban.ru