Пьяный «Человек-паук» на одной руке карабкался с 15-го на 16-й этаж. ВИДЕО

Пьяный мужчина карабкался по стене на 15-ый этаж с 16-го, пишет Privet-Rostov.ru.

Все случилось 25 июня в Северном жилом массиве Батайска Ростовской области.



Очевидцы рассказывают, что мужчина неоднократно спускался и поднимался, пока не влез в квартиру. Когда он снова забирался домой, его кто-то выталкивал вниз.



Свидетели происшествия позвонили в спасательное ведомство и им ответили, что помощь скоро подоспеет.



Местные жители рассказывают, что после нескольких попыток мужчины всё же разбил окно у себя в квартире и спустился на этаж ниже, правда порезался о стекло, сообщает Privet-Rostov.ru.

Подъехавшие врачи перебинтовали его и увезли в больницу.

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