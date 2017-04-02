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Директора автошколы и всю ее семью убили в Новороссийске

2-04-2017, 22:40

Дом, в котором были жертвы, подожгли.

 

Директора автошколы и всю ее семью убили в Новороссийске

 

Как сообщили «Живой Кубани» источники, жуткие события разворачивались в двухэтажном частном доме по улице Вишневая. По предварительной информации, рано утром 31 марта в дом к 53-летней Елене Х. ворвались неизвестные. Хозяйку дома, ее дочь, зятя и еще одного мужчину расстреляли. Далее, преступники подожгли здание и скрылись. Прибывшие спасатели после тушения пожара обнаружили на пепелище четыре трупа. 

Как выяснила «Живая Кубань», погибшей хозяйкой дома оказалась директор одной из местных новороссийских автошкол. Также известно, что женщина некоторое время назад руководила профучилищем. В настоящее время подробности преступления устанавливаются.

Источник: www.livekuban.ru



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