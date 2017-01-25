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Мертвую женщину нашли в многоквартирном доме в Краснодаре

Сегодня, 13:17

Тело обнаружили жильцы дома и вызвали полицию.

 

Мертвую женщину нашли в многоквартирном доме в Краснодаре


Инцидент произошел в одном из домов на улице Онежской 29 января. Жильцы двухэтажного дома обнаружили в подъезде тело женщины, рядом с ней лежала пустая банка из-под пива. Вероятно, женщина зашла в подъезд погреться и выпила.  

Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

- Назначено проведение судмедэкспертизы, устанавливается личность женщины, - сообщил "Живой Кубани"  следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Мурат Гучетль. - По данному факту проводится доследственная проверка.

 

Источник: www.livekuban.ru



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