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Ядовитый паук одним укусом отправил россиянина на больничную койку

Вчера, 09:53

Ростовчанка, чей брат пострадал от укуса ядовитого паука, описала в сети жуткую историю.

 

 

Обычный пикник закончился посещением больницы. По рассказу девушки, парня укусил за палец паук. Насекомое подлезло к парню и тот, не задумываясь, раздавил его. Паучок в свою очередь успел укусить своего обидчика. Спустя некоторое время у молодого человека появилась сильная боль в руке. Было решено обратиться за помощью к медикам, сообщает Privet-Rostov.ru.

«Он обратился в БСМП, там ему ставят капельницы и колют уколы. Будьте внимательны на природе, этот укус произошёл недалеко от Рассвета», - написала Лада В.

С собой пострадавший предусмотрительно взял труп агрессивного насекомого. Как выяснилось, укус паука действительно был очень опасен, т.к. на парня «напал» Желтый паук Сак, являющийся одним из самых ядовитых в мире.

«Маленькое насекомое, до 1 см длиной, медово-золотистого окраса представляет собой ярого хищника. Стоит только разозлить паучка, как он тут же бросится в атаку. Не думайте, что от его укуса вы получите только небольшой чешущийся прыщик. Мелкие зубки желтого паука Сака оставляют болезненные некротические раны», - пишет hsl.guru.

Отметим, что некоторые из интернет-пользователей написали в комментариях, что видели таких пауков в окрестностях Ростова и посоветовали к ним «не приставать», потому что первыми насекомые не нападают, а проблем после общения с ними может быть достаточно много, пишет Privet-Rostov.ru.

«Кара от паука моментальная! Зачем было ловить, не ужели они такие интересные, ну полз паучок, пусть бы и полз себе», - Александр С.

При этом многие написали, что эти пауки встречаются в последнее время все чаще:

«Пару дней назад на меня такой упал с крыши, я его струхнул и стал рассматривать, он кидался на меня, я его банкой накрыл и выкинул в кусты», - Витя Н.

«На прошлой неделе дочь, 3 года, вытрясла такого из сандалии. Благо заметила, иначе бы было не айс. Поймала я его в банку, он даже позволил себя сфотографировать. Отпустила. Почитала, поняла, что крупно нам повезло, что не укусил. Вечером того же дня он заполз на мою ногу. Прибила на фиг», - Мария К.



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