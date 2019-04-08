Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝ
Îäíî èç ñàìûõ ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé ìîåãî äåòñòâà – Èõòèàíäð èç ôèëüìà «×åëîâåê Àìôèáèÿ» (1961). Ýòîò îáðàç áûë íàñòîëüêî ÿðêèì, íàñòîëüêî íåïîõîæèì íà âñå, ÷òî ìû â ñîâåòñêèõ 60-õ ãîäàõ áûëè èì áóêâàëüíî î÷àðîâàíû. Ïîðîé, äåòñêèå ìå÷òû íå ïîêèäàþò íàñ âñþ æèçíü, à èíîãäà îíè ñáûâàþòñÿ.
Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî ñïóñòÿ ïî÷òè 60 ëåò ÿ ñìîã ïîæàòü ðóêó Èõòèàíäðó, ïðèíèìàòü åãî ó ñåáÿ â äîìå, âèäåòü â åãî ãëàçàõ òîò æå ïîðàçèòåëüíûé ñâåò, êîòîðûé êîãäà-òî çàïàë ìíå â ñåðäöå. Ìû îáùàëèñü íåñêîëüêî äíåé, è ÿ îòêðûë äëÿ ñåáå óäèâèòåëüíî ãëóáîêîãî ÷åëîâåêà, â êîòîðîì òîò äàëåêèé îáðàç Èõòèàíäðà, îðãàíè÷íî ñëèâàëñÿ ñ ëè÷íîñòüþ àêòåðà Âëàäèìèðà Êîðåíåâà.
Âëàäèìèð Êîðåíåâ â ðîëè Èõòèàíäðà
Íåðåäêî âñòðå÷à ñ àêòåðîì, ñîçäàâøèì òîò èëè èíîé ÿðêèé îáðàç çàêàí÷èâàåòñÿ ðàçî÷àðîâàíèåì, ïðåæäå âñåãî, èç-çà íåñîïîñòàâèìîãî ìàñøòàáà ëè÷íîñòè ãåðîÿ è òîãî, êòî åãî èãðàåò. Ñ Âëàäèìèðîì Êîðåíåâûì, íàïðîòèâ, êàæåòñÿ, ÷òî Èíõòèàíäð, ýòî îí ñàì â ìîëîäîñòè, ÷òî ãåðîþ äî àêòåðà íàäî åùå ðàñòè, íàáèðàòüñÿ æèçíåííîãî îïûòà.
Ìû ìíîãî áåñåäîâàëè íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà. Ìíå ïî÷åìó-òî âñïîìíèëèñü êíèãè Àëåêñàíäðà Áåëÿåâà, åãîóâëåêàòåëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ â æàíðå ôàíòàñòèêè: «Îñòðîâ ïîãèáøèõ êîðàáëåé», «Ïîñëåäíèé ÷åëîâåê èç Àòëàíòèäû», «Áîðüáà â ýôèðå», «×åëîâåê-àìôèáèÿ» è «Ãîëîâà ïðîôåññîðà Äîóýëÿ».
Â èñòîðèè ëèòåðàòóðû î Áåëÿåâå ïèñàëè, ÷òî îí áûë îòå÷åñòâåííûì Æþëåì Âåðíîì, íî, íà ìîé âçãëÿä, îí áûë Áåëÿåâûì è òîëüêî Áåëÿåâûì, íåïîâòîðèìûì ñîçäàòåëåì îáðàçîâ ìå÷òû, îáðàçîâ ñâîáîäû. Òàêèõ êàê Èõòèàíäð íàâñåãäà óøåäøèé â ìîðñêèå ãëóáèíû, èëè Àðèàýëü óëåòåâøèé â íåáåñíûå äàëè.«Íå èùè ìîèõ ñëåäîâ íà ýòîé çåìëå. ß æäó òåáÿ íà íåáåñàõ. Òâîé Àðèýëü» - íàïèñàë æåíå çàïèñêó, óìèðàþùèé Áåëÿåâ.
Âíóòðåííÿÿ ñâîáîäà äóõà – âîò, ïîæàëóé, ãëàâíîå, ÷òî ïîðàçèëî ìåíÿ âî Âëàäèìèðå Êîðåíåâå. Èìåííî âíóòðåííÿÿ ñâîáîäà, êàê ÿ òåïåðü ïîíèìàþ, äàëà îáðàçó Èõòèàíäðà òàêóþ ïðèòÿãàòåëüíóþ ñèëó â ñòðàíå òîòàëüíîé íåñâîáîäû.
Âñòðå÷à â ÎÀÝ: Èõòèàíäð è äåëüôèíû
Äëÿ ìåíÿ áûëî áîëüøîé ðàäîñòüþ ïîêàçàòü Âëàäèìèðó Êîðåíåâó ôàíòàñòè÷åñêèé ìèð Äóáàÿ, ãäå îæèâàþò ñàìûå ñêàçî÷íûå ñþæåòû. Åìó áûëî âñå èíòåðåñíî è íàäçåìíîå ìåòðî, è ïîþùèå ôîíòàíû, è äîìà, ñëîâíî ñîøåäøèå ñ ïîëîòåí Ñàëüâàäîðà Äàëè. Íî áîëüøå âñåãî åãî èíòåðåñîâàëè ëþäè è ìîðå.
ß ðàññêàçûâàë åìó î ñâîåé ðàáîòå â ÎÀÝ, î ñâîåé ãîðäîñòè - Äóáàéñêîì àãåíòñòâå íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), î ëþäÿõ ñî âñåãî áûâøåãî Ñîþçà, êîòîðûå ðàáîòàëè ñî ìíîé â ñôåðå òóðèçìà è íåäâèæèìîñòè. Åìó áûëî èíòåðåñíî êàê îòêðûòü áèçíåñ â ÎÀÝ, êóïèòü êâàðòèðó â Äóáàå èëè Ðàñ àëü-Õàéìå.
Íî ãëàâíûå íàøè ðàçãîâîðû áûëè î ìîðå, î ôèëüìå, êîòîðûé ñòàë äëÿ Âëàäèìèðà Êîðåíåâà áóêâàëüíî ïîãðóæåíèåì â ìîðñêóþ ïó÷èíó. Äëÿ òîãî, ÷òîáû â ïîëíîé ìåðå îòðàçèòü òî, êàê ñîçäàâàëñÿ ôèëüì «×åëîâåê àìôèáèÿ», ïîçâîëþ ñåáå ïðîöèòèðîâàòü ãëàâíîãî ãåðîÿ ýòîãî ôèëüìà, òàê êàê ëó÷øå åãî ìíå ýòè ïîäðîáíîñòè íå ïåðåäàòü. Òàê, â ÷àñòíîñòè, îí ïèøåò:«Ìíå ñäåëàëè ñïåöèàëüíûå ëàñòû èç ôîðìîïëàñòà ñî ñòàëüíûìè ïðóæèíàìè âíóòðè — î÷åíü òÿæåëûå. Íîãè óñòàâàëè, èêðû ñâîäèëî ñóäîðîãîé. Ìíîãèå ñöåíû ñíèìàëè íà áîëüøîé ãëóáèíå. Ñàìûì ñòðàøíûì ñòàë ìîìåíò, êîãäà ìåíÿ, ïðèâÿçàííîãî ê ÿêîðþ, âûáðîñèëè â ìîðå ñî øõóíû.
Âíèçó äëÿ ìåíÿ áûë ïðèãîòîâëåí àêâàëàíã. Íî ïî÷åìó-òî åãî íå ïðîâåðèëè, è îí îêàçàëñÿ ïóñòîé. À ÿ æå ïðèâÿçàí, ïîêà ðàçâÿæóò — ÿ êîí÷óñü. Ê ñ÷àñòüþ, â ýòîé ñöåíå ìåíÿ ñòðàõîâàë òîò òðåíåð — Ðýì Ñòóêàëîâ, è îí ìíå ñâîé àêâàëàíã îòäàë, à ñàì ñòàë âûõîäèòü ñ áîëüøîé ãëóáèíû. Ñëàâà áîãó, îí îñòàëñÿ æèâ.
Ôðàãìåíò èç ôèëüìà «×åëîâåê Àìôèáèÿ»
Â äðóãîé ðàç ìåíÿ ñïàñ îïåðàòîð Ýäèê Ðîçîâñêèé. Ñíèìàëè ñöåíó, êîãäà ÿ, ïðèâÿçàííûé ê öåïè çà ïîÿñ, ëîâëþ æåì÷óã. Öåïü áûëà ìåòðîâ øåñòüäåñÿò è âåñèëà êèëîãðàììîâ ñîðîê. Åå ñâîáîäíûé êîíåö íàä âîäîé äåðæàë ìàòðîñ. Íî â îäèí èç ìîèõ ïðûæêîâ ñî ñêàëû îí ñëó÷àéíî öåïü îòïóñòèë. Ýòî áûëà êàòàñòðîôà. Öåïü ïîòàùèëà ìåíÿ íà äíî. Âñïëûòü ñ íåé — íåâîçìîæíî, îäèí ÿ áû åå íå ïîäíÿë. Íî Ýäèê óâèäåë âñå ÷åðåç ãëàçîê êàìåðû, áûñòðî ïîíÿë, ÷òî ïðîèçîøëî, è, áðîñèâ êàìåðó, ïîïëûë ëîâèòü öåïü».
Ïàðòíåðøåé Âëàäèìèðà Êîðåíåâà â ôèëüìå «×åëîâåê Àìôèáèÿ» áûëà Àíàñòàñèÿ Âåðòèíñêàÿ, ñîçäàâøàÿ äî ýòîãî óäèâèòåëüíûé îáðàç Àññîëü â ôèëüìå ïî ðîìàíó Àëåêñàíäðà Ãðèíà «Àëûå ïàðóñà». Â îáîèõ ôèëüìàõ ãëàâíûì êîíòåêñòîì ïîâåñòâîâàíèÿ áûëà ìîðñêàÿ ñòèõèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ âèäåòü ìèð ÷åðåç ïðèçìó êðàñîòû, ìå÷òû ëåòÿùåé íà êàê ïàðóñíèê íà âîëíàõ. Ñîçäàííîé Àíàñòàñèåé Âåðòèíñêîé îáðàçû ñëîâíî îòâå÷àëè ýòîé ñòèõèè ñâîåé ðåäêîé æåíñòâåííîñòüþ è ÷èñòîòîé.
Ìíå îñîáåííî çàïîìíèëèñü êàäðû ïðîùàíèÿ Èõòèàíðà è Ãóòòèýðå, êîãäà îí íàâñåãäà óõîäèò â ìîðñêóþ ïó÷èíó.
Ñöåíà ïðîùàíèÿ Èõòèàíäðà è Ãóòòèýðå.
Âñïîìèíàÿ ñâîþ ðàáîòó ñ Àíàñòàñèåé Âåðòèíñêîé, Âëàäèìèð Êîðåíåâ ïèñàë:«Êîíå÷íî, ó Íàñòè Âåðòèíñêîé áûëî ñîâñåì íå òàê ìíîãî ïîäâîäíûõ ñúåìîê, íî ñ òðóäíîñòÿìè ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ è åé. Îíà ìîëîäåö. Èçíà÷àëüíî ïëàâàòü âîîáùå íå óìåëà è íàó÷èëàñü ñïåöèàëüíî ê ôèëüìó. Ïðè ýòîì ñòðàøíî áîÿëàñü íûðÿòü, åå õîòåëè çàìåíèòü äóáëåðøåé, ïðîôåññèîíàëüíîé ïëîâ÷èõîé. Íî êîãäà Íàñòÿ óâèäåëà êðåïêî ñáèòóþ ôèãóðó âòîðîé Ãóòòèýðå, ñêàçàëà: «Âìåñòî ìåíÿ îíà ñíèìàòüñÿ íå áóäåò, ëó÷øå ÿ óòîíó!» — è íûðíóëà».
Ìû ëîâèëè ðûáó, è ÿ áûë î÷åíü ñ÷àñòëèâ, ÷òî âîïðåêè âðåìåíè, âîïðåêè ïðîñòðàíñòâó, ìîÿ ìå÷òà ñáûëàñü òàêèì íåîæèäàííûì îáðàçîì. Ðÿäîì ñî ìíîé ñòîÿë Èõòèàíäð.
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Ðîññèéñêèé òóðèñò âûæèë, ñóòêè äåðæàñü çà áóé â îòêðûòîì ìîðåÏðîèñøåñòâèÿ
Ïî÷åìó Òðàìïó äàëè ïîáåäèòüÎáùåñòâî
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Ôîòî ñàìûõ êóðüåçíûõ ìîìåíòîâ íà Îëèìïèàäå â ÐèîÎáùåñòâî
Õóäîæíèöà îòïå÷àòêàìè òåëà íàïèñàëà ñâàäåáíûé ïîðòðåò Ïóòèíà ñ íîâîéÃëàâíîå
Íå äîæäàâøèñü ïîæàðíûõ, ðîäèòåëè âûêèäûâàëè äåòåé ñ 5 ýòàæà ãîðÿùåãîÃëàâíîå
Âëàäèìèð Ïóòèí ñäåëàë çàÿâëåíèå î íîâîé ïåðâîé ëåäèÃëàâíîå
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Ñòàæåðêà ìàãàçèíà "Ìàãíèò" ðàññêàçàëà î "áåñïëàòíîé ðàáñèëå" èÃîðîä
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Ïîëèöåéñêîìó, ñïàñàâøåìó â íàâîäíåíèè â Êðûìñêå ëþäåé, íóæíû äåíüãèÃîðîä
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Îïûò íà êðûñàõ ïîêàçàë îïàñíîñòü ïèâà è äèâàíàÃîðîä
Íà Êóáàíè ôèçðóê ïðèâÿçûâàëà ïåðâîêëàøåê çà âîëîñû è çàïèðàëà âÏðîèñøåñòâèÿ
Ñîòðóäíèêè Ì×Ñ íà ðóêàõ âûíîñèëè èç çàòîïëåííûõ äîìîâ æåíùèí, äåòåé èÃîðîä