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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝ

8-04-2019, 12:08


 

Îäíî èç ñàìûõ ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé ìîåãî äåòñòâà – Èõòèàíäð èç ôèëüìà «×åëîâåê Àìôèáèÿ» (1961). Ýòîò îáðàç áûë íàñòîëüêî ÿðêèì, íàñòîëüêî íåïîõîæèì íà âñå, ÷òî ìû â ñîâåòñêèõ 60-õ ãîäàõ áûëè èì áóêâàëüíî î÷àðîâàíû. Ïîðîé, äåòñêèå ìå÷òû íå ïîêèäàþò íàñ âñþ æèçíü, à èíîãäà îíè ñáûâàþòñÿ.


Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî ñïóñòÿ ïî÷òè 60 ëåò ÿ ñìîã ïîæàòü ðóêó Èõòèàíäðó, ïðèíèìàòü åãî ó ñåáÿ â äîìå, âèäåòü â åãî ãëàçàõ òîò æå ïîðàçèòåëüíûé ñâåò, êîòîðûé êîãäà-òî çàïàë ìíå â ñåðäöå. Ìû îáùàëèñü íåñêîëüêî äíåé, è ÿ îòêðûë äëÿ ñåáå óäèâèòåëüíî ãëóáîêîãî ÷åëîâåêà, â êîòîðîì òîò äàëåêèé îáðàç Èõòèàíäðà, îðãàíè÷íî ñëèâàëñÿ ñ ëè÷íîñòüþ àêòåðà Âëàäèìèðà Êîðåíåâà.


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;’208;»208;°208;180;208;184;208;188;208;184;209;€ 208;353;208;190;209;€208;µ208;189;208;µ208;178; 208;178; 209;€208;190;208;»208;184; 208;184;209;…209;‚208;184;208;°208;189;208;180;209;€208;°


 

Âëàäèìèð Êîðåíåâ â ðîëè Èõòèàíäðà


 

Íåðåäêî âñòðå÷à ñ àêòåðîì, ñîçäàâøèì òîò èëè èíîé ÿðêèé îáðàç çàêàí÷èâàåòñÿ ðàçî÷àðîâàíèåì, ïðåæäå âñåãî, èç-çà íåñîïîñòàâèìîãî ìàñøòàáà ëè÷íîñòè ãåðîÿ è òîãî, êòî åãî èãðàåò. Ñ Âëàäèìèðîì Êîðåíåâûì, íàïðîòèâ, êàæåòñÿ, ÷òî Èíõòèàíäð, ýòî îí ñàì â ìîëîäîñòè, ÷òî ãåðîþ äî àêòåðà íàäî åùå ðàñòè, íàáèðàòüñÿ æèçíåííîãî îïûòà.


Ìû ìíîãî áåñåäîâàëè íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà. Ìíå ïî÷åìó-òî âñïîìíèëèñü êíèãè Àëåêñàíäðà Áåëÿåâà, åãîóâëåêàòåëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ â æàíðå ôàíòàñòèêè: «Îñòðîâ ïîãèáøèõ êîðàáëåé», «Ïîñëåäíèé ÷åëîâåê èç Àòëàíòèäû», «Áîðüáà â ýôèðå», «×åëîâåê-àìôèáèÿ» è «Ãîëîâà ïðîôåññîðà Äîóýëÿ».


Â èñòîðèè ëèòåðàòóðû î Áåëÿåâå ïèñàëè, ÷òî îí áûë îòå÷åñòâåííûì Æþëåì Âåðíîì, íî, íà ìîé âçãëÿä, îí áûë Áåëÿåâûì è òîëüêî Áåëÿåâûì, íåïîâòîðèìûì ñîçäàòåëåì îáðàçîâ ìå÷òû, îáðàçîâ ñâîáîäû. Òàêèõ êàê Èõòèàíäð íàâñåãäà óøåäøèé â ìîðñêèå ãëóáèíû, èëè Àðèàýëü óëåòåâøèé â íåáåñíûå äàëè.«Íå èùè ìîèõ ñëåäîâ íà ýòîé çåìëå. ß æäó òåáÿ íà íåáåñàõ. Òâîé Àðèýëü» - íàïèñàë æåíå çàïèñêó, óìèðàþùèé Áåëÿåâ.


Âíóòðåííÿÿ ñâîáîäà äóõà – âîò, ïîæàëóé, ãëàâíîå, ÷òî ïîðàçèëî ìåíÿ âî Âëàäèìèðå Êîðåíåâå. Èìåííî âíóòðåííÿÿ ñâîáîäà, êàê ÿ òåïåðü ïîíèìàþ, äàëà îáðàçó Èõòèàíäðà òàêóþ ïðèòÿãàòåëüíóþ ñèëó â ñòðàíå òîòàëüíîé íåñâîáîäû.


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;184;209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 209;710;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 209;129; 208;178;208;»208;°208;180;208;184;208;188;208;184;209;€208;190;208;188; 208;186;208;190;209;€208;µ208;189;208;µ208;178;209;‹208;188;


 

Âñòðå÷à â ÎÀÝ: Èõòèàíäð è äåëüôèíû


 

Äëÿ ìåíÿ áûëî áîëüøîé ðàäîñòüþ ïîêàçàòü Âëàäèìèðó Êîðåíåâó ôàíòàñòè÷åñêèé ìèð Äóáàÿ, ãäå îæèâàþò ñàìûå ñêàçî÷íûå ñþæåòû. Åìó áûëî âñå èíòåðåñíî è íàäçåìíîå ìåòðî, è ïîþùèå ôîíòàíû, è äîìà, ñëîâíî ñîøåäøèå ñ ïîëîòåí Ñàëüâàäîðà Äàëè. Íî áîëüøå âñåãî åãî èíòåðåñîâàëè ëþäè è ìîðå.


ß ðàññêàçûâàë åìó î ñâîåé ðàáîòå â ÎÀÝ, î ñâîåé ãîðäîñòè - Äóáàéñêîì àãåíòñòâå íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), î ëþäÿõ ñî âñåãî áûâøåãî Ñîþçà, êîòîðûå ðàáîòàëè ñî ìíîé â ñôåðå òóðèçìà è íåäâèæèìîñòè. Åìó áûëî èíòåðåñíî êàê îòêðûòü áèçíåñ â ÎÀÝêóïèòü êâàðòèðó â Äóáàå èëè Ðàñ àëü-Õàéìå.


Íî ãëàâíûå íàøè ðàçãîâîðû áûëè î ìîðå, î ôèëüìå, êîòîðûé ñòàë äëÿ Âëàäèìèðà Êîðåíåâà áóêâàëüíî ïîãðóæåíèåì â ìîðñêóþ ïó÷èíó. Äëÿ òîãî, ÷òîáû â ïîëíîé ìåðå îòðàçèòü òî, êàê ñîçäàâàëñÿ ôèëüì «×åëîâåê àìôèáèÿ», ïîçâîëþ ñåáå ïðîöèòèðîâàòü ãëàâíîãî ãåðîÿ ýòîãî ôèëüìà, òàê êàê ëó÷øå åãî ìíå ýòè ïîäðîáíîñòè íå ïåðåäàòü. Òàê, â ÷àñòíîñòè, îí ïèøåò:«Ìíå ñäåëàëè ñïåöèàëüíûå ëàñòû èç ôîðìîïëàñòà ñî ñòàëüíûìè ïðóæèíàìè âíóòðè — î÷åíü òÿæåëûå. Íîãè óñòàâàëè, èêðû ñâîäèëî ñóäîðîãîé. Ìíîãèå ñöåíû ñíèìàëè íà áîëüøîé ãëóáèíå. Ñàìûì ñòðàøíûì ñòàë ìîìåíò, êîãäà ìåíÿ, ïðèâÿçàííîãî ê ÿêîðþ, âûáðîñèëè â ìîðå ñî øõóíû.


Âíèçó äëÿ ìåíÿ áûë ïðèãîòîâëåí àêâàëàíã. Íî ïî÷åìó-òî åãî íå ïðîâåðèëè, è îí îêàçàëñÿ ïóñòîé. À ÿ æå ïðèâÿçàí, ïîêà ðàçâÿæóò — ÿ êîí÷óñü. Ê ñ÷àñòüþ, â ýòîé ñöåíå ìåíÿ ñòðàõîâàë òîò òðåíåð — Ðýì Ñòóêàëîâ, è îí ìíå ñâîé àêâàëàíã îòäàë, à ñàì ñòàë âûõîäèòü ñ áîëüøîé ãëóáèíû. Ñëàâà áîãó, îí îñòàëñÿ æèâ.


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 209;„208;184;208;»209;338;208;188; 209;‡208;µ208;»208;190;208;178;208;µ208;186; 208;°208;188;209;„208;184;208;±208;184;209;143; 1961


 

Ôðàãìåíò èç ôèëüìà «×åëîâåê Àìôèáèÿ»


 

Â äðóãîé ðàç ìåíÿ ñïàñ îïåðàòîð Ýäèê Ðîçîâñêèé. Ñíèìàëè ñöåíó, êîãäà ÿ, ïðèâÿçàííûé ê öåïè çà ïîÿñ, ëîâëþ æåì÷óã. Öåïü áûëà ìåòðîâ øåñòüäåñÿò è âåñèëà êèëîãðàììîâ ñîðîê. Åå ñâîáîäíûé êîíåö íàä âîäîé äåðæàë ìàòðîñ. Íî â îäèí èç ìîèõ ïðûæêîâ ñî ñêàëû îí ñëó÷àéíî öåïü îòïóñòèë. Ýòî áûëà êàòàñòðîôà. Öåïü ïîòàùèëà ìåíÿ íà äíî. Âñïëûòü ñ íåé — íåâîçìîæíî, îäèí ÿ áû åå íå ïîäíÿë. Íî Ýäèê óâèäåë âñå ÷åðåç ãëàçîê êàìåðû, áûñòðî ïîíÿë, ÷òî ïðîèçîøëî, è, áðîñèâ êàìåðó, ïîïëûë ëîâèòü öåïü».


 

Ïàðòíåðøåé Âëàäèìèðà Êîðåíåâà â ôèëüìå «×åëîâåê Àìôèáèÿ» áûëà Àíàñòàñèÿ Âåðòèíñêàÿ, ñîçäàâøàÿ äî ýòîãî óäèâèòåëüíûé îáðàç Àññîëü â ôèëüìå ïî ðîìàíó Àëåêñàíäðà Ãðèíà «Àëûå ïàðóñà». Â îáîèõ ôèëüìàõ ãëàâíûì êîíòåêñòîì ïîâåñòâîâàíèÿ áûëà ìîðñêàÿ ñòèõèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ âèäåòü ìèð ÷åðåç ïðèçìó êðàñîòû, ìå÷òû ëåòÿùåé íà êàê ïàðóñíèê íà âîëíàõ. Ñîçäàííîé Àíàñòàñèåé Âåðòèíñêîé îáðàçû ñëîâíî îòâå÷àëè ýòîé ñòèõèè ñâîåé ðåäêîé æåíñòâåííîñòüþ è ÷èñòîòîé.


 

Ìíå îñîáåííî çàïîìíèëèñü êàäðû ïðîùàíèÿ Èõòèàíðà è Ãóòòèýðå, êîãäà îí íàâñåãäà óõîäèò â ìîðñêóþ ïó÷èíó.


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 209;„208;184;208;»209;338;208;188; 209;‡208;µ208;»208;190;208;178;208;µ208;186; 208;°208;188;209;„208;184;208;±208;184;209;143; 1961


 

Ñöåíà ïðîùàíèÿ Èõòèàíäðà è Ãóòòèýðå.


 

Âñïîìèíàÿ ñâîþ ðàáîòó ñ Àíàñòàñèåé Âåðòèíñêîé, Âëàäèìèð Êîðåíåâ ïèñàë:«Êîíå÷íî, ó Íàñòè Âåðòèíñêîé áûëî ñîâñåì íå òàê ìíîãî ïîäâîäíûõ ñúåìîê, íî ñ òðóäíîñòÿìè ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ è åé. Îíà ìîëîäåö. Èçíà÷àëüíî ïëàâàòü âîîáùå íå óìåëà è íàó÷èëàñü ñïåöèàëüíî ê ôèëüìó. Ïðè ýòîì ñòðàøíî áîÿëàñü íûðÿòü, åå õîòåëè çàìåíèòü äóáëåðøåé, ïðîôåññèîíàëüíîé ïëîâ÷èõîé. Íî êîãäà Íàñòÿ óâèäåëà êðåïêî ñáèòóþ ôèãóðó âòîðîé Ãóòòèýðå, ñêàçàëà: «Âìåñòî ìåíÿ îíà ñíèìàòüñÿ íå áóäåò, ëó÷øå ÿ óòîíó!» — è íûðíóëà».


 

Ìû ëîâèëè ðûáó, è ÿ áûë î÷åíü ñ÷àñòëèâ, ÷òî âîïðåêè âðåìåíè, âîïðåêè ïðîñòðàíñòâó, ìîÿ ìå÷òà ñáûëàñü òàêèì íåîæèäàííûì îáðàçîì. Ðÿäîì ñî ìíîé ñòîÿë Èõòèàíäð.


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;184; 208;’208;»208;°208;180;208;184;208;188;208;184;209;€ 208;353;208;190;209;€208;µ208;189;208;µ208;178;


 

Ïåðñèäñêèé çàëèâ – îäíî èç ëó÷øèõ ìåñò äëÿ ðûáàëêè â êîìïàíèè ñ Âëàäèìèðîì Êîðåíåâûì


 

Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).




Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
Âàø êîììåíòàðèé:
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Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
Ïîõîæèå íîâîñòè:
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Îáùåñòâî
Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà è íàäåæíîñòè

Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà

Îáùåñòâî
Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû

Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû

Îáùåñòâî
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå

Îáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ âñåõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà âëîæåíèÿ êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà

Ãîðîä
Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß Ñ×ÀÑÒÜß ÄËß ÂÑÅÕ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Áàõ÷èñàðàéñêèé «Ôîíòàí ñëåç» Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå ñèìâîëû Òàòàðñêîãî ìèðà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Áàõ÷èñàðàéñêèé «Ôîíòàí ñëåç»

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Ãëàâíîå
Ðîññèÿíêà, îæèäàþùàÿ ñìåðòîé êàçíè âî Âüåòíàìå, íàïèñàëà ïðîùàëüíîå ïèñüìî ìàìå

Ðîññèÿíêà, îæèäàþùàÿ ñìåðòîé êàçíè âî Âüåòíàìå, íàïèñàëà ïðîùàëüíîå

Ãëàâíîå
ßäîâèòûé ïàóê îäíèì óêóñîì îòïðàâèë ðîññèÿíèíà íà áîëüíè÷íóþ êîéêó

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Ñîáûòèÿ
Ðîññèÿíèíà çàñòàâèëè õîðîíèòü îòöà â äâóõ ãðîáàõ

Ðîññèÿíèíà çàñòàâèëè õîðîíèòü îòöà â äâóõ ãðîáàõ

Îáùåñòâî
Ïóòèí ðàññêàçàë î ïîêóøåíèÿõ íà ñåáÿ

Ïóòèí ðàññêàçàë î ïîêóøåíèÿõ íà ñåáÿ

Ãëàâíîå
CNN ïîêàçàë ôèëüì î «ìîãóùåñòâå» Ïóòèíà

CNN ïîêàçàë ôèëüì î «ìîãóùåñòâå» Ïóòèíà

Ñîáûòèÿ
Ðîññèéñêèé òóðèñò âûæèë, ñóòêè äåðæàñü çà áóé â îòêðûòîì ìîðå

Ðîññèéñêèé òóðèñò âûæèë, ñóòêè äåðæàñü çà áóé â îòêðûòîì ìîðå

Ïðîèñøåñòâèÿ
Ïî÷åìó Òðàìïó äàëè ïîáåäèòü

Ïî÷åìó Òðàìïó äàëè ïîáåäèòü

Îáùåñòâî
Ðîëèê-ïðåäñêàçàíèå «î ñòðàøíîì áóäóùåì Ðîññèè» âçîðâàë èíòåðíåò. ÂÈÄÅÎ

Ðîëèê-ïðåäñêàçàíèå «î ñòðàøíîì áóäóùåì Ðîññèè» âçîðâàë èíòåðíåò. ÂÈÄÅÎ

Ñîáûòèÿ
Âåòåðàí âîéíû, çàìîðåííûé ãîëîäîì, ñêîí÷àëñÿ â áîëüíèöå

Âåòåðàí âîéíû, çàìîðåííûé ãîëîäîì, ñêîí÷àëñÿ â áîëüíèöå

Êðèìèíàë
Êîëëåêòîðû ðàññûëàþò â ñîöñåòÿõ ïîðíîôîòîãðàôèè äîëæíèêîâ

Êîëëåêòîðû ðàññûëàþò â ñîöñåòÿõ ïîðíîôîòîãðàôèè äîëæíèêîâ

Êðèìèíàë
Ôîòî ñàìûõ êóðüåçíûõ ìîìåíòîâ íà Îëèìïèàäå â Ðèî

Ôîòî ñàìûõ êóðüåçíûõ ìîìåíòîâ íà Îëèìïèàäå â Ðèî

Îáùåñòâî
Õóäîæíèöà îòïå÷àòêàìè òåëà íàïèñàëà ñâàäåáíûé ïîðòðåò Ïóòèíà ñ íîâîé æåíîé. Âèäåî

Õóäîæíèöà îòïå÷àòêàìè òåëà íàïèñàëà ñâàäåáíûé ïîðòðåò Ïóòèíà ñ íîâîé

Ãëàâíîå
Íå äîæäàâøèñü ïîæàðíûõ, ðîäèòåëè âûêèäûâàëè äåòåé ñ 5 ýòàæà ãîðÿùåãî äîìà. Âèäåî

Íå äîæäàâøèñü ïîæàðíûõ, ðîäèòåëè âûêèäûâàëè äåòåé ñ 5 ýòàæà ãîðÿùåãî

Ãëàâíîå
Âëàäèìèð Ïóòèí ñäåëàë çàÿâëåíèå î íîâîé ïåðâîé ëåäè

Âëàäèìèð Ïóòèí ñäåëàë çàÿâëåíèå î íîâîé ïåðâîé ëåäè

Ãëàâíîå
Âî âðåìÿ ðîäîâ ó ðîññèÿíêè ïðîïàëà äâîéíÿ: âðà÷è ññûëàþòñÿ íà ëîæíóþ áåðåìåííîñòü

Âî âðåìÿ ðîäîâ ó ðîññèÿíêè ïðîïàëà äâîéíÿ: âðà÷è ññûëàþòñÿ íà ëîæíóþ

Êðèìèíàë
Ãîëûé ñòóäåíò èç Êðàñíîäàðà íàìåðåí ñêðûâàòüñÿ îò ïîëèöèè

Ãîëûé ñòóäåíò èç Êðàñíîäàðà íàìåðåí ñêðûâàòüñÿ îò ïîëèöèè

Îáùåñòâî
Çàìó÷åííîãî íà ôåðìå äåëüôèíà âûïóñòÿò â ×åðíîå ìîðå

Çàìó÷åííîãî íà ôåðìå äåëüôèíà âûïóñòÿò â ×åðíîå ìîðå

Îáùåñòâî
Êàê Êðàñíîäàð ñòàë ñàìûì áëàãîóñòðîåííûì ãîðîäîì Ðîññèè - èíòåðâüþ ñ ãëàâîé ãîðîäà Åâëàíîâûì Âëàäèìèðîì Ëàçàðåâè÷åì

Êàê Êðàñíîäàð ñòàë ñàìûì áëàãîóñòðîåííûì ãîðîäîì Ðîññèè - èíòåðâüþ ñ

Ñîáûòèÿ
Âåäóùóþ «Ðåâèçîððî» åäâà íå óáèëè â æåñòîêîé äðàêå

Âåäóùóþ «Ðåâèçîððî» åäâà íå óáèëè â æåñòîêîé äðàêå

Êðèìèíàë
Ñòàæåðêà ìàãàçèíà

Ñòàæåðêà ìàãàçèíà "Ìàãíèò" ðàññêàçàëà î "áåñïëàòíîé ðàáñèëå" è

Ãîðîä
Âûæèâøàÿ â òåðàêòå ôðàíöóæåíêà ðàññêàçàëà, ÷òî ëåæàëà â ëóæå êðîâè è ïðèòâîðÿëàñü ìåðòâîé

Âûæèâøàÿ â òåðàêòå ôðàíöóæåíêà ðàññêàçàëà, ÷òî ëåæàëà â ëóæå êðîâè è

Ãëàâíîå
Ïîëèöåéñêîìó, ñïàñàâøåìó â íàâîäíåíèè â Êðûìñêå ëþäåé, íóæíû äåíüãè íà ëå÷åíèå

Ïîëèöåéñêîìó, ñïàñàâøåìó â íàâîäíåíèè â Êðûìñêå ëþäåé, íóæíû äåíüãè

Ãîðîä
Îêêóïàöèþ Åâðîïû ìèãðàíòàìè ñïîíñèðóþò èç ÑØÀ

Îêêóïàöèþ Åâðîïû ìèãðàíòàìè ñïîíñèðóþò èç ÑØÀ

Êðèìèíàë
Îïûò íà êðûñàõ ïîêàçàë îïàñíîñòü ïèâà è äèâàíà

Îïûò íà êðûñàõ ïîêàçàë îïàñíîñòü ïèâà è äèâàíà

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Íà Êóáàíè ôèçðóê ïðèâÿçûâàëà ïåðâîêëàøåê çà âîëîñû è çàïèðàëà â êîðçèíå äëÿ ìÿ÷åé

Íà Êóáàíè ôèçðóê ïðèâÿçûâàëà ïåðâîêëàøåê çà âîëîñû è çàïèðàëà â

Ïðîèñøåñòâèÿ
Ñîòðóäíèêè Ì×Ñ íà ðóêàõ âûíîñèëè èç çàòîïëåííûõ äîìîâ æåíùèí, äåòåé è æèâîòíûõ

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