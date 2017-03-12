CNN показал фильм о «могуществе» Путина
Ключевым моментом фильма под названием «Самый могущественный человек в мире» стало предполагаемое вмешательство России в выборы президента США.
Американский телеканал CNN показал документальный фильм Фарида Закарии о российском президенте Владимире Путине. Об этом сообщает Republic со ссылкой на информацию в твиттере телеканала.
Ключевым моментом фильма под названием «Самый могущественный человек в мире» стало предполагаемое вмешательство России в американские выборы президента, отмечает «Интерфакс».
Сотрудник телеканала Филлип Блэк заявил в фильме, что власть Путина в России стоит на трех столпах: «кибермощи», «военной мощи» и «культе личности».
В то же время, CNN признает, что российский президент пользуется такой поддержкой населения страны, как ни один другой мировой лидер, за счет того, что он сумел «возродить Россию» после того, как сменил на посту президента Бориса Ельцина.
Ранее пресс-секретарь российско президента Дмитрий Песков усомнился в том, что новый фильм СNN «может вырваться за рамки того истерического эмоционального фона», который сегодня превалирует в США по отношению к России.
«Фильм, судя по всему, уже сделан с таким критическим уклоном и в русле дальнейшей демонизации нашей страны и, возможно, нашего президента», – отметил он.
При этом Песков отдал должное создателям фильма в том, что они дали возможность российской стороне «поучаствовать» в фильме и изложить свою позицию по затрагиваемым темам, пишет yugopolis.ru.
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