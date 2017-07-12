Россиянина заставили хоронить отца в двух гробах

Разгневанный житель Таганрога Владимир К. написал письмо в редакцию Privet-Rostov.ru

«06.07.2017г. я обратился в государственно- муниципальную шарашкину контору МУП погребально-ритуальных услуг, по вопросу захоронения умершего отца (дата смерти 05.07.2017г). В этой конторе также оказывают услуги по всучению гробов, венков… вырыть яму (6 тыс. р), довезти покойника+кустарный крест с табличкой (9500 р.) итого 15 500 р. чтобы похоронить покойника! И это при условии, что гроб берешь в этой шарашке-обращаю внимание в муниципальной! Подходящий гроб я так и не увидел, т. к. качество и внешний вид не вдохновили.

Проводить отца в последний путь хотелось достойно! Посему, направился буквально в находящуюся через дорогу контору похоронных услуг (Кузнечная 1). Там глаза разбежались! И гробы, и венки шикарные! Цены более чем приемлемые и гораздо дешевле чем в МУП. Купив гроб и венки, возвращаюсь в МУП похоронку со свидетельством о смерти оформить погребение отца.

Дама ответственная за сие действо нагло заявила, что хоронить покойника не будут! т. к. Я купил гроб у конкурентов через дорогу! Реально, я был в шоке! Я стал унижаться и умолять оформить погребение, войти в мое положение, покойник раковый и держать дома в такую жару третий день нельзя! Дама с радостью вошла в положение, прониклась всей глубиной боли утраты и горя, и кинула мне в лицо визитку на бальзамирование ухмыляясь при этом! Напоминаю, муниципальное заведение!

Я продолжал унижаться и умолять эту... даму. Наконец растопив ее ледяное сердце, она заявила: берите второй гроб, похороним! В этом беспределе участвовали ВСЕ сотрудники МУП включая кассира-бухгалтера и только после вымогательных действий в приобретении второго гроба, сразу началось оформление погребения!

Таким образом, путем вопиющего факта вымогательства, по адресу к покойнику приехало два катафалка с двумя гробами! Не передать словами реакцию собравшихся 30 человек, собравшихся провести усопшего в последний путь, жены и родных усопшего. Увидев 2 гроба!!!

Во второй хотел лечь сам.... Чего добру простаивать... И людей шокировать», - написал Владимир, сообщает Privet-Rostov.ru.