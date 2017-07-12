Регистрация
Важные темы
» » Россиянина заставили хоронить отца в двух гробах


Россиянина заставили хоронить отца в двух гробах

12-07-2017, 22:50

Разгневанный житель Таганрога Владимир К. написал письмо в редакцию Privet-Rostov.ru

 

 

«06.07.2017г. я обратился в государственно- муниципальную шарашкину контору МУП погребально-ритуальных услуг, по вопросу захоронения умершего отца (дата смерти 05.07.2017г). В этой конторе также оказывают услуги по всучению гробов, венков… вырыть яму (6 тыс. р), довезти покойника+кустарный крест с табличкой (9500 р.) итого 15 500 р. чтобы похоронить покойника! И это при условии, что гроб берешь в этой шарашке-обращаю внимание в муниципальной! Подходящий гроб я так и не увидел, т. к. качество и внешний вид не вдохновили.

Проводить отца в последний путь хотелось достойно! Посему, направился буквально в находящуюся через дорогу контору похоронных услуг (Кузнечная 1). Там глаза разбежались! И гробы, и венки шикарные! Цены более чем приемлемые и гораздо дешевле чем в МУП. Купив гроб и венки, возвращаюсь в МУП похоронку со свидетельством о смерти оформить погребение отца.

Дама ответственная за сие действо нагло заявила, что хоронить покойника не будут! т. к. Я купил гроб у конкурентов через дорогу! Реально, я был в шоке! Я стал унижаться и умолять оформить погребение, войти в мое положение, покойник раковый и держать дома в такую жару третий день нельзя! Дама с радостью вошла в положение, прониклась всей глубиной боли утраты и горя, и кинула мне в лицо визитку на бальзамирование ухмыляясь при этом! Напоминаю, муниципальное заведение!

Я продолжал унижаться и умолять эту... даму. Наконец растопив ее ледяное сердце, она заявила: берите второй гроб, похороним!  В этом беспределе участвовали ВСЕ сотрудники МУП включая кассира-бухгалтера и только после вымогательных действий в приобретении второго гроба, сразу началось оформление погребения!

Таким образом, путем вопиющего факта вымогательства, по адресу к покойнику приехало два катафалка с двумя гробами! Не передать словами реакцию собравшихся 30 человек, собравшихся провести усопшего в последний путь, жены и родных усопшего. Увидев 2 гроба!!!
Во второй хотел лечь сам.... Чего добру простаивать... И людей шокировать», - написал Владимир, сообщает Privet-Rostov.ru.



Прочитали - 152
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
«Отрубленные» ноги и руки среди детских игрушек возмутили россиян

«Отрубленные» ноги и руки среди детских игрушек возмутили россиян

Происшествия
Молодой россиянин спас от неминуемой гибели водителей. Видео

Молодой россиянин спас от неминуемой гибели водителей. Видео

Транспорт
Россиянке пообещали дать положенное жильё через 595 лет

Россиянке пообещали дать положенное жильё через 595 лет

События
Россиянам рассказали как отстоять свои права с новым налогом на недвижимость

Россиянам рассказали как отстоять свои права с новым налогом на

Общество
Россияне могут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ

Россияне могут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ

Инфраструктура
Неизвестный мастурбировал перед девушкой в маршрутке

Неизвестный мастурбировал перед девушкой в маршрутке

Город
В России может появиться новый праздничный день

В России может появиться новый праздничный день

Главное
Водитель BMW намеренно сбил пешехода и провез его на капоте. Видео

Водитель BMW намеренно сбил пешехода и провез его на капоте. Видео

События
Вместо захоронения россиянка заморозила тело умершего ребенка

Вместо захоронения россиянка заморозила тело умершего ребенка

Криминал
Россияне могут дешевле оформить паспорт

Россияне могут дешевле оформить паспорт

Город
Полиция разбиралась с фаллоимитатором в заднем проходе у россиянина

Полиция разбиралась с фаллоимитатором в заднем проходе у россиянина

Главное
Шок! Подросток стал новой жертвой «групп смерти»

Шок! Подросток стал новой жертвой «групп смерти»

Главное
Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детей

Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детей

Происшествия
«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154, рухнувшего в море

«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154,

Главное
Россиянин после заявления чиновников о «переработке» предложил сократить рабочее время в РФ

Россиянин после заявления чиновников о «переработке» предложил

Город
Мужчина очнулся в морге после пьянки и попросил теплое одеяло

Мужчина очнулся в морге после пьянки и попросил теплое одеяло

Главное
О беспределе в рядах ВДВ Новороссийска рассказал бывший военный

О беспределе в рядах ВДВ Новороссийска рассказал бывший военный

Происшествия
Утопающую в грязи дорогу в Краснодаре отремонтируют до конца месяца

Утопающую в грязи дорогу в Краснодаре отремонтируют до конца месяца

Инфраструктура
Археологи вскрыли гробницу Иисуса Христа. Видео

Археологи вскрыли гробницу Иисуса Христа. Видео

События
Стала известна сумма маткапитала на 2017 год

Стала известна сумма маткапитала на 2017 год

Общество
Пенсионер случайно женился на своей внучке

Пенсионер случайно женился на своей внучке

События
Врачи «промариновали» ребенка с двумя переломами 7 часов

Врачи «промариновали» ребенка с двумя переломами 7 часов

Здоровье
Под Краснодаром девушка убила отца, защищая мать

Под Краснодаром девушка убила отца, защищая мать

Криминал
Число погибших в ДТП с сорвавшемся в Крыму автобусе выросло до семи

Число погибших в ДТП с сорвавшемся в Крыму автобусе выросло до семи

Происшествия
Россиянка вышла на прогулку с общипанной курицей на поводке. Фото. Видео

Россиянка вышла на прогулку с общипанной курицей на поводке. Фото.

Общество
Россиянам подарят новый мужской праздник

Россиянам подарят новый мужской праздник

События
Россиянин несколько лет не мог доказать, что он живой

Россиянин несколько лет не мог доказать, что он живой

Город
22-летнего парня заставили рыть себе могилу и заживо похоронили

22-летнего парня заставили рыть себе могилу и заживо похоронили

Главное
Мать жестоко избивала 2-летнего сына и снимала побои на видео

Мать жестоко избивала 2-летнего сына и снимала побои на видео

Происшествия
В Ейске появилось стихийное кладбище домашних животных

В Ейске появилось стихийное кладбище домашних животных

Город
Родители учат курить 2-х летнюю дочь. Фото

Родители учат курить 2-х летнюю дочь. Фото

Общество
Малыш подавившись макорониной умер на руках у врачей

Малыш подавившись макорониной умер на руках у врачей

Главное
В морге подменили тела умерших

В морге подменили тела умерших

Происшествия
Молодой отец пытался заживо сварить пятимесячного сына

Молодой отец пытался заживо сварить пятимесячного сына

Криминал
Кот трое суток пытался сообщить соседям, что хозяин умер

Кот трое суток пытался сообщить соседям, что хозяин умер

Происшествия
Строительство развязки на ул. Старокубанской в Краснодаре отложено на неопределенный срок

Строительство развязки на ул. Старокубанской в Краснодаре отложено на

Транспорт
Россиянам готовят антикризисное предложение - гроб напрокат

Россиянам готовят антикризисное предложение - гроб напрокат

Происшествия
Уже летом 2016 Крым и Кубань свяжет технический мост через Керченский пролив. Фоторепортаж

Уже летом 2016 Крым и Кубань свяжет технический мост через Керченский

Транспорт
Минстрой предлагает вторично использовать заброшенные могилы

Минстрой предлагает вторично использовать заброшенные могилы

Город
Покойников начнут перерабатывать в удобрения

Покойников начнут перерабатывать в удобрения

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+