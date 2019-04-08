Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ èíâåñòîðîâ â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ
Â íàøèõ ïðåäûäóùèõ ñòàòüÿõ, óäåëÿëîñü ìíîãî âíèìàíèÿ èíâåñòîðàì, æåëàþùèì ïðèîáðåñòè íåäâèæèìîñòü â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ, ñðåäè êîòîðûõ îòäàâàëîñü ïðåäïî÷òåíèå ðóññêîÿçû÷íîìó ñåêòîðó, âêëþ÷àþùåìó â ñåáÿ ïðåèìóùåñòâåííî ãðàæäàí ÐÔ. Ïîñëåäíèå ïîëèòè÷åñêèå ñîáûòèÿ è, ïðåæäå âñåãî, âèçèò Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí Øàâêàòà Ìèðçè¸åâà â Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû, ðàñøèðÿþò ýòîò ñåêòîð, ïîòåíöèàëüíî äîáàâëÿÿ òþðêîÿçû÷íûõ èíâåñòîðîâ, êîòîðûå, â áîëüøèíñòâå ñâîåì âëàäåÿ ðóññêèì ÿçûêîì, ïðåäïî÷òóò âåñòè äåëà òàêæå íà óçáåêñêîì ÿçûêå.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ïåðåä âûåçäîì â ÎÀÝ Øàâêàò Ìèðçè¸åâ ñâîèì Óêàçîì îò 18.03.2019 ã. «Î ìåðàõ ïî äàëüíåéøåìó óïðîùåíèþ ðåæèìà âúåçäà â Ðåñïóáëèêó Óçáåêèñòàí äëÿ ãðàæäàí Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòîâ», îòìåíèë âèçîâûé ðåæèì, çàðàíåå ïðîäåìîíñòðèðîâàâ äîáðóþ âîëþ è îòêðûòîñòü. Âñå êàê ïðèíÿòî ó òþðêîâ: ïðåæäå, ÷åì ïðèéòè â ÷óæîé äîì, îí ïðèãëàñèë õîçÿåâ â ñâîé, øèðîêî «îòêðûâ âîðîòà» äëÿ ãðàæäàí ÎÀÝ.
Ïðåçèäåíò ÐÓç Øàâêàò Ìèðçè¸åâ è Íàñëåäíûé ïðèíöÌóõàììàä áèí Çàèä Àëü Íàõàÿí.
Ïåðâàÿ îôèöèàëüíàÿ âñòðå÷à â âåðõàõ, ïðîøëà âî äâîðöå "Êàñð àëü-Âàòàí" â Àáó-Äàáè, íà êîòîðîé Ìóõàììàä áèí Çàèä Àëü Íàõàÿí âûñîêî îöåíèë ïðîâîäèìûå â Óçáåêèñòàíå ïðåîáðàçîâàíèÿ ïî ëèáåðàëèçàöèè ýêîíîìèêè, óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è óêðåïëåíèþ ìåæäóíàðîäíîãî àâòîðèòåòà ñòðàíû, à Øàâêàò Ìèðçè¸åâ, âûðàçèâ ïðèçíàòåëüíîñòü çà òåïëûé ïðèåì è ãîñòåïðèèìñòâî, îòìåòèë îáùíîñòü ðåëèãèîçíî-äóõîâíûõ öåííîñòåé äâóõ ñòðàí, ÷òî ñëóæèò îñíîâîé äëÿ ðàçâèòèÿ äâóñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà â äóõå âçàèìíîãî äîâåðèÿ è óâàæåíèÿ.
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí ïîä÷åðêíóë, ÷òî Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû çà êîðîòêèé ïî èñòîðè÷åñêèì ìåðêàì ñðîê - ïÿòüäåñÿò ëåò - ñîòâîðèëè "÷óäî" â ïóñòûíå, ïðåâðàòèâøèñü â îäèí èç ìèðîâûõ öåíòðîâ ýêîíîìèêè, èííîâàöèé, òîðãîâëè, ôèíàíñîâ è òóðèçìà, è îòìåòèë çàèíòåðåñîâàííîñòü Óçáåêèñòàíà â ñîòðóäíè÷åñòâå è îáìåíå îïûòîì â ýòèõ ñôåðàõ.
Ïî èòîãàì ïåðåãîâîðîâ â Àáó-Äàáè áûëî ïðèíÿòî ñîâìåñòíîå çàÿâëåíèå ìåæäó Ðåñïóáëèêîé Óçáåêèñòàí è ÎÀÝ. Ñòîðîíû îáìåíÿëèñü ïîäïèñàííûìè äîêóìåíòàìè î ñîòðóäíè÷åñòâå â îáëàñòè èíâåñòèöèé, ôèíàíñîâ, àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè, ïðîìûøëåííîãî è èíôðàñòðóêòóðíîãî ðàçâèòèÿ, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, òàìîæåííîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Â öåëîì ñòîðîíàìè äîñòèãíóòû ñîãëàøåíèÿ íà îáùóþ ñóììó áîëåå 10 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ.
Â ðàìêàõ îôèöèàëüíîãî âèçèòà Ïðåçèäåíòà ÐÓç Øàâêàòà Ìèðçè¸åâà â ÎÀÝ, 26 ìàðòà â Äóáàå ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ñ Âèöå-ïðåçèäåíòîì, Ïðåìüåð-ìèíèñòðîì ÎÀÝ, ýìèðîì Äóáàÿ Øåéõîì Ìóõàììàäîì áèí Ðàøèäîì Àëü Ìàêòóìîì.
Ïðåçèäåíò ÐÓç Øàâêàò Ìèðçè¸åâ è Âèöå-ïðåçèäåíò, Ïðåìüåð-ìèíèñòðÎÀÝ, ýìèð Äóáàÿ Øåéõ Ìóõàììàä áèí Ðàøèä Àëü Ìàêòóì.
Åãî Âûñî÷åñòâî Ìóõàììàä áèí Ðàøèä Àëü Ìàêòóì âûðàçèë óäîâëåòâîðåííîñòü äîñòèãíóòûìè íàêàíóíå íà ïåðåãîâîðàõ â Àáó-Äàáè äîãîâîðåííîñòÿìè ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè. Ïðàâèòåëü ýìèðàòà Äóáàé ïîä÷åðêíóë çàèíòåðåñîâàííîñòü â óêðåïëåíèè ìíîãîãðàííûõ ñâÿçåé ñ Óçáåêèñòàíîì, êîòîðûé âñòóïèë â íîâóþ ñòàäèþ ñâîåãî ðàçâèòèÿ.
Ïîñëå ïåðåãîâîðîâ ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ îáìåíà ïîäïèñàííûìè äîêóìåíòàìè. Â èõ ÷èñëå äîãîâîð î ñîçäàíèè ñîâìåñòíîé èíâåñòèöèîííîé êîìïàíèè, ñîãëàøåíèÿ î ìîäåðíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû â ãîðîäå Ñàìàðêàíäå è îðãàíèçàöèè ñîâðåìåííîãî àãðîêëàñòåðà, äâóñòîðîííèå äîêóìåíòû î ñîòðóäíè÷åñòâå â îáëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ëîãèñòèêè.
Õîòåëîñü áû îñîáî ñêàçàòü î Ñàìàðêàíäå, êîòîðûé â ðåçóëüòàòå ñîçäàíèÿ ñîâðåìåííîé èíôðàñòðóêòóðû, ìîæåò ñòàòü îäíèì èç öåíòðîâ ìèðîâîãî òóðèçìà, âîïëîòèâ ìå÷òó Àìèðà Òåìóðà îá ýòîì ãîðîäå, êàê îäíîé èç ñàìûõ ÿðêèõ êóëüòóðíûõ ñòîëèö ìèðà.
Â ýòîé ñâÿçè, âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ïðåäñòàâèòåëèòóðèñòè÷åñêèõàãåíòñòâ ÎÀÝ, ïîñëåäíèé ãîä àêòèâíî ó÷àñòâóþò â ïðîâîäèìûõ â Óçáåêèñòàíå îòðàñëåâûõ êîíôåðåíöèÿõ è ôîðóìàõ. Òàê, íàïðèìåð, âåäóùèå ýìèðàòñêèå òóðèñòè÷åñêèå àãåíòñòâà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïåðâîì Ìåæäóíàðîäíîì èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå ïî òóðèçìó â 2018 ãîäó â Òàøêåíòå, à òàêæå â ïåðâîì Ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå ïî çè¸ðàò-òóðèçìó â Áóõàðå â ôåâðàëå 2019 ãîäà. Ñòîèò ïîæåëàòü, ÷òîáû ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäèëèñü è äëÿ ïîïóëÿðèçàöèè ðûíêà íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ.
Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç òåõ íåìíîãèõ êîìïàíèé, ãäå ìîãóò ñâîáîäíî îáùàòüñÿ ñ êëèåíòàìè íå òîëüêî íà ðóññêîì ÿçûêå, íî è ñ òåìè, êòî ïðåäïî÷èòàåò îãîâàðèâàòü äåòàëè ñäåëêè íà óçáåêñêîì ÿçûêå, êàê, ñîáñòâåííî, íà ëþáîì èç òþðêñêèõ ÿçûêîâ êèï÷àòñêîé ãðóïïû.
Çíàÿ âêóñû è ïðåäïî÷òåíèÿ óçáåêñêèõ êëèåíòîâ íå ïîíàñëûøêå (10% ñîòðóäíèêîâ ÄÀÍ ýòíè÷åñêèå óçáåêè), ìû ãîòîâû ó÷èòûâàòü âñå îñîáåííîñòè æèëüÿ, êîòîðîå äîëæíî îòâå÷àòü íå òîëüêî ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì, íî, è óçáåêñêèì òðàäèöèÿì, ïðè îáîðóäîâàíèè êóõíè, âàííû è òóàëåòíûõ êîìíàò. Íàøà êîìïàíèÿ ìîæåò íå òîëüêî ïîäîáðàòü îòâå÷àþùåå òðåáîâàíèÿì óçáåêñêèõ êëèåíòîâ æèëüå, íî è îêàçàòü ñîäåéñòâèå â ïîäáîðå îáñòàíîâêè, îòâå÷àþùåé òðàäèöèÿì òþðêñêèõ íàðîäîâ.
Íàø ïðèíöèï – èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, ó÷èòûâàþùèé ïðåäïî÷òåíèÿ íå ïðîñòî ïðåäñòàâèòåëåé òîé èëè èíîé íàöèè, íî, è íåïîâòîðèìûå êóëüòóðíûå ïîòðåáíîñòè, êîòîðûå îòëè÷àþò ñàìàðêàíäöåâ îò áóõàðöåâ, òàøêåíòöåâ îò õèâèíöåâ. Ïðè ïîäáîðå îïòèìàëüíûõ âàðèàíòîâ æèëüÿ, ìû òàêæå ó÷èòûâàåì, ãäå ïðîæèâàåò íàø êëèåíò â ãîðîäå èëè êèøëàêå, â ïðåäãîðüÿõ èëè äîëèíå.
Íî ãëàâíîå – ýòî ìå÷òà, êîòîðàÿ ñ äðåâíèõ âðåìåí áûëà îäíîé èç ñàìûõ çàâåòíûõ äëÿ æèòåëåé Ñðåäíåé Àçèè: äîì ó ìîðÿ. Âåëèêèé ó÷åíûé ýíöèêëîïåäèñò ìóñóëüìàíñêîãî ìèðà Àáó Àëè Èáí Ñèíà ïèñàë:Ïðèìîðñêèå ïîñåëåíèÿ îòëè÷àåò ïðèðîäíîå ðàâíîâåñèå, êîãäà æàðà è õîëîä óìåðåííûå, òàê êàê âëàãà ìîðÿ íå äà¸ò âîçäóõó ñèëüíî ïðîãðåâàòüñÿ, ñîõðàíÿÿ â íåì ëåãêîñòü è ñâåæåñòü ìîðñêèõ âåòðîâ. Âîçäóõ çäåñü âëàæíûé è íåñåò â ñåáå öåëèòåëüíóþ ñèëó, îñîáåííî äëÿ ëþäåé ñ áîëüíûìè ëåãêèìè.(Àáó Àëè Èáí Ñèíà. Êàíîí âðà÷åáíîé íàóêè, Ò.I. – Ïåð. ïîä ðåäàêöèåé ïðîô. Â.È.Èñõàêîâà)
Ìû ìîæåì ïðåäëîæèòü øèðîêèé ñïåêòð âîçìîæíîñòåé ïðèîáðåòåíèÿ êâàðòèðû èëè äîìà (âèëëû) â ÎÀÝ, îïðåäåëèâ êëþ÷åâûå ïîòðåáíîñòè èíâåñòîðà â íåäâèæèìîñòü, è èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî âûçûâàåò êîíêðåòíûé èíòåðåñ ïîòåíöèàëüíûõ êëèåíòîâ:
·èíâåñòèöèè â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ;
·íåäâèæèìîñòü â Äóáàå îò çàñòðîéùèêà;
·íåäâèæèìîñòü â Àäæìàíå îò çàñòðîéùèêà;
·íåäâèæèìîñòü â Ðàñ àëü-Õàéìå îò çàñòðîéùèêà;
·íåäâèæèìîñòü â Äóáàå öåíû â ðóáëÿõ;
·íåäâèæèìîñòü â Äóáàå íåäîðîãî;
·êâàðòèðû â Äóáàå êóïèòü íåäîðîãî â ðóáëÿõ;
·ïîêóïêà êâàðòèðû â Äóáàå;
·ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â Äóáàå.
Èòîãîì áîëåå ÷åì 10-ëåòíåé ðàáîòû íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ñòàëà ïîáåäà Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) â ðåéòèíãå Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå (https://yaostrov.ru/world/74750-top-5-agentstv-nedvizhimosti-v-dubae.html). Ñîãëàñíî âûâîäàìIndependentExpertGroup (UAE), Äóáàéñêîå Àãåíòñòâî Íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) – Òîï-1 RealEstateàãåíòñòâî â Äóáàå(https://dandubai.ru/), èìåþùåå áîëåå ÷åì äåñÿòèëåòíèé îïûò ðàáîòû,îáëàäàþùåå îäíîé èç ñàìûõ îáúåìíûõ áàç ðûíêà íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ, êîòîðàÿ íå çàìûêàåòñÿ ýìèðàòîì Äóáàé, à îðèåíòèðîâàíà òàêæå íà ðûíêè íåäâèæèìîñòè Àäæìàíà è Ðàñ àëü-Õàéìû. Ïðè âñåì ýòîì, ãëàâíûé âûâîä ýêñïåðòîâ: «Óðîâåíü îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ ê ÄÀÍ è åå ðóêîâîäèòåëþ, íàøà ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà ïîñòàâèëà íà ïåðâîå ìåñòî ïðè îöåíêå íàäåæíîñòè».
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).
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Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõàÎáùåñòâî
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎÎáùåñòâî
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Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè ÄóáàÿÃîðîä
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×òî èçìåíèòñÿ â Ðîññèè â 2019 ãîäóÃîðîä
ÔÁÊ îïóáëèêîâàë äàííûå î íåäâèæèìîñòè ãëàâû Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐîññèèÎáùåñòâî
Ðåâîëþöèþ â ñôåðå íåäâèæèìîñòè ïðîãíîçèðóþò ýêñïåðòûÎáùåñòâî
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ñíèçÿòñÿ íàëîãè íà íåäâèæèìîñòüÃîðîä
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ìîãóò îòìåíèòü íàëîã íà íåäâèæèìîñòüÃîðîä
Ðîññèÿí îáëîæàò íîâûì íàëîãîìÃëàâíîå
Âåðõîâíûé ñóä: â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ðèýëòîðàì ìîæíî íå ïëàòèòüÃîðîä
Ðîññèÿíàì ðàññêàçàëè êàê îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà ñ íîâûì íàëîãîì íàÎáùåñòâî
Ðûíîê íåäâèæèìîñòè: ïðàâèëà èãðû ìåíÿþòñÿ ñ 1 èþëÿÈíôðàñòðóêòóðà
Íåäâèæèìîñòü æåíû íå ïóñêàåò Êàïóñòèíà ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöåÃëàâíîå
ÑÌÈ ðàñêðûëè òàéíó çàðïëàòû ÏóòèíàÎáùåñòâî
×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðåÃëàâíîå
Â Òàìàíè çàâèñëà ðåàëèçàöèÿ êðóïíîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòàÎáùåñòâî
Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðûÑî÷è
«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!Ãëàâíîå
Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãàÃëàâíîå
Íåäâèæèìîñòü áóäóò ñòðàõîâàòü îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî çàêîíóÈíôðàñòðóêòóðà
Ðîññèÿíå â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ñìîãóò íàñëåäîâàòü êâàðòèðû ðîäñòâåííèêîâÃîðîä
Äåâóøêà âûæèëà, îïîçäàâ íà ñàìîëåò, ðàçáèâøèéñÿ â ÐîñòîâåÎáùåñòâî
Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ "Ìèäãàðä"Ãîðîä
Ïóòèí ïîòðåáîâàë îòêàçàòüñÿ îò âàëþòûÃëàâíîå
Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%Ãîðîä
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