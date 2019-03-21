Исмагил Шангареев. Царица Савская выбрала Рас аль-Хайму





Жемчужина Объединенных Арабских Эмиратов – несравненная Рас аль-Хайма – в переводе на русский язык «Вершина шатра». Это поэтическое название, на самом деле имеет свою географическую подоплеку – Рас аль-Хайма выдвигается на подобие мыса в Ормузский пролив. Такое выгодное расположение не осталось без внимания тех, кто искал возможность контролировать судоходство в Персидском заливе.





Пираты, среди которых начиная сXIVвека были в основном португальцы, не просто часто заходили в знаменитый торговый порт Джульфар, но строили здесь свои форты, пытаясь закрепиться и контролировать прилегающую к морю территорию.





Исконными жителями этих мест считается свободолюбивое и гордое племя Аль-Зааб. Их поселение – рыбацкая деревня славилась тем, что здесь жили самые отчаянные добытчики жемчуга.





С началом владычества Великобритании на всех основных направлениях морских путей, португальцы были вынуждены отступить.Бурная история Рас аль-Хаймы не могла не заинтересовать ученых, и, прежде всего, моего друга и коллегу по Евразийской Академии Телевидения и Радио, профессора истории Владимира Исхакова, который планировал запустить проект, посвященный Морскому Шелковому пути от Рас аль-Хайма до Гонконга.





Проект предусматривал реконструкцию средневекового порта Джульфар и традиционной арабской лодки доу, на которой предполагалось совершить путешествие по картам известного исследователя морских путей древности и средневековья Тима Севирина, используя при этом также карты Марокко Поло.





Однако, подготовкой морского путешествия из Рас-аль Хаймы, исследования Исхакова не ограничивались. Наиболее интересным стала его работа по изучению развалин дворца царицы Савской. Сопоставив письменные источники, проведя полевые этнографические исследования, Исхаков нашел целый ряд подтверждений, что на территории Рас Аль-Хаймы, действительно был один из дворцов царицы Савской, которую местное население называет царица Билкис.





Согласно полевым исследования археологов из Гамбургского университета есть много свидетельств, что царица Савская была реальной правительницей Сабейского царства или государства Сабы, которое существовало приблизительно с конца II тыс. до н.э.по конец III в. н.э. на месте современного Йемена.Однако, археологические находки в Омане и Рас аль-Хайме дают основание полагать, что Сабейское царство было гораздо больше, и практически занимало весь юг Аравийского полуострова.









Профессор Владимир Исхаков на раскопках Дворца царицы Савской в Рас аль-Хайме (2015 г.)





Отмечая, что подобные гипотезы имеют несомненный научный интерес, хотел бы как руководитель компании «Шан-турс», обратить внимание на уникальный туристический ресурс раскопок дворца царицы Савской, который, увы до сих остается в запустении.

В ОАЭ очень часто используются различные инсталляции, голограммы. Так, почему бы обратившись к ученым, не реконструировать этот дворец во всем его великолепии, сделав одним из самых посещаемых туристами мест.





Идеалист и тонкий эстетКлод Лоррен,еще в 1648 году создал метафизический пейзаж под названием «Отплытие царицы Савской», в котором в духе своей эпохи попытался рассказать о мире легендарной царицы. Да, этот пейзаж бесконечно далек от оригинала, но для нас важна сама по себе попытка визуализации далекого прошлого, стремление рассказать о событиях, которые нашли отражение в Библии и Коране.









Клод Лоррен. Отплытие царицы Савской. 1648 г.





Выбор места для дворца царицы Савской на территории Рас аль-Хамы, вполне объясним. В наши дни в ОАЭ немного мест, где сходятся воедино горы, пустыня и океан. Все это создает уникальную экосистему, буквально наполненную ресурсами оздоровления. Достаточно сказать, что здесь находятся термальные источники, которые согласно археологическим раскопкам были популярны задолго до времен царицы Савской.





В наши дни вокруг источников сформирована современная инфраструктура лечебно-профилактических учреждений, уровень которых отвечает всем международным стандартам санаторно-курортного отдыха.









Воды Kатт Спрингс достигают глубины 90 метров с температурой близкой к 40 °C.





С точки зрения отдыха, целью которого является оздоровление, как это было в былые советские времена, Рас аль-Хайма безусловно Топ-1 не только среди эмиратов, но и вообще на побережье Персидского залива. В этой связи, позволю себе провести некоторую аналогию.





В начале 2019 года экспертыIndependentExpertGroup(UAE) выделили Дубайскоеагентство недвижимости (ДАН) как Топ – 1, абсолютного лидера по надежности и уровню общественного доверия среди Топ- 5Real Estateагентств Дубая, подчеркнув успешность его работы на рынке недвижимости Рас аль-Хаймы. И это не просто реклама.





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Царица Савская когда-то повелела построить себе дворец в Рас аль-Хаме, который стоял на высоком холме, и из его окон был хорошо виден Персидский залив во всем его непередаваемом словами великолепии.









Исмагил Шангареев: Мы живем в Рас аль-Хайме.





В прошлом году я выбрал Рас аль-Хайму среди всех эмиратов, как место проживания для своих детей и внуков. Здесь проходит их детство, здесь они получают образование, здесь я открываю для них мир легенд и сказок, наполненный радостью и светом мусульманского Востока.





Мы всегда ждем Вас в Рас аль-Хайме.





Добро пожаловать в сказку!





Исмагил Шангареев - Генеральный директор

Дубайского агентства недвижимости (ДАН-DAN Real Estate).



