Ðåãèñòðàöèÿ
Âàæíûå òåìû
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäè ñòðåìÿòñÿ êóïèòü íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ

27-05-2019, 16:33


Ðåíàò Èáðàãèìîâ – ëåãåíäà ýñòðàäû 70-90-õ ãîäîâ. ×åëîâåê, êîòîðûé ïîòðÿñàë ñâîèì óíèêàëüíûì ãîëîñîì ìèëëèîíû ëþäåé, åãî ïëàñòèíêè, à ïîçæå êàññåòû ðàñêóïàëèñü â ÑÑÑÐ, êàê ñàìûé áîëüøîé äåôèöèò. Äà ãîñïîäà, ìû æèëè â ñòðàíå äåôèöèòà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, íî áîëüøå òÿíóëèñü â ìóçûêå, ëèòåðàòóðå, òåàòðó, êîòîðûå òîæå áûëè â äåôèöèòå è, êîòîðûå ìû ïðåäïî÷èòàëè âñåìó íà ñâåòå.


Òå äåÿòåëè èñêóññòâ, êòî êàê Ðåíàò Èáðàãèìîâ îêàçûâàëèñü íà âåðøèíå ïîïóëÿðíîñòè áûëè ëþáèìû íàðîäîì, íàïåâàâøèì åãî èçâåñòíûå õèòû, ñðåäè êîòîðûõ ìíå çàïîìíèëèñü êîìïîçèöèè: «Ëàäà», «×òî òàê ñåðäöå ðàñòðåâîæåíî», «Â êðàþ ìàãíîëèé», «Ìíå õîðîøî ñ òîáîé», «Âëþáëåííàÿ âåñíà», «Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì» è «Øàãàåò ñîëíöå ïî áóëüâàðàì».


Óñïåõ Ðåíàòà Èáðàãèìîâà – ýòî óíèêàëüíûé òàëàíò, ïîìíîæåííûé íà îãðîìíûé òðóä. Ïðåæäå âñåãî – ýòî êîíñåðâàòîðñêîå îáðàçîâàíèå, êîòîðîå çàëîæèëî îñíîâû âûñîêîé êóëüòóðû èñïîëíåíèÿ, ðàñêðûëî âñþ ìíîãîãðàííîñòü äàðà Ðåíàòà Èáðàãèìîâà. Ñåãîäíÿ åãî ãîëîñ èòàëüÿíñêèå òåàòðàëüíûå êðèòèêè åäèíîäóøíî ñ÷èòàþò îäíèì èç ëó÷øèõ â ìèðå, à èòàëüÿíñêàÿ ïðåññà íàçâàëà åãî «Ðóññêèì Ïàâàðîòòè».


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;208;184;208;189;208;°209;‚ 208;˜208;±209;€208;°208;179;208;184;208;188;208;190;208;178; 208;184; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178;


Äëÿ ìåíÿ áûëî áîëüøîé ÷åñòüþ, êîãäà Ðåíàò îáðàòèëñÿ êî ìíå ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü ïðèîáðåñòè íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ çíàÿ, ÷òî ÿ âåäó ñâîé áèçíåñ íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ñ 2006 ãîäà. Íå áóäó ñêðûâàòü, ÷òî äîñòàòî÷íî ìíîãî èçâåñòíûõ ëþäåé èç Ðîññèè ÿâëÿþòñÿ ìîèìè êëèåíòàìè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ, íî îáðàùåíèå Ðåíàòà Èáðàãèìîâà, åùå ðàç ïîäòâåðäèëî ýôôåêòèâíîñòü ìîåãî ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.


Â íà÷àëå 2019 ãîäà ýêñïåðòû Independent Expert Group (UAE) âûäåëèëè ìîå Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) êàê Òîï – 1, àáñîëþòíîãî ëèäåðà ïî íàäåæíîñòè è óðîâíþ îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ ñðåäè Òîï- 5 Real Estate àãåíòñòâ Äóáàÿ, ïîä÷åðêíóâ óñïåøíîñòü åãî ðàáîòû íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè íå òîëüêî Äóáàÿ, íî Àäæìàíà è Ðàñ àëü-Õàéìû.


Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) ðàñïîëàãàåò øèðîêèì ñïåêòðîì ïðåäëîæåíèé ïî îñíîâíûì êîäàì ñïðîñà:

  • èíâåñòèöèè â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ;
  • íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ îò çàñòðîéùèêà;
  • íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ öåíû â ðóáëÿõ;
  • íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ íåäîðîãî;
  • êâàðòèðû â ÎÀÝ êóïèòü íåäîðîãî â ðóáëÿõ;
  • ïîêóïêà êâàðòèðû â ÎÀÝ;
  • ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ.

Ðåíàò Èáðàãèìîâ íå ñëó÷àéíî âûáðàë ÎÀÝ, êàê ìåñòî äëÿ æèçíè ñâîåé ñåìüè. Êàê îí ñàì äîñòàòî÷íî îòêðîâåííî ñêàçàë â îäíîì èç èíòåðâüþ: «Ïðîöåññ ïîçíàíèÿ âåðû âî Âñåâûøíåãî äëèòåëåí, è ó ìåíÿ îí ïðîèçîø¸ë íå ñðàçó, à ïîñòåïåííî: äåíü çà äí¸ì, ìåñÿö çà ìåñÿöåì, ãîä çà ãîäîì ïðîèñõîäèëè èçìåíåíèÿ â ìî¸ì ñîçíàíèè. È ñåé÷àñ, ñðàâíèâàÿ ñåáÿ ñ òåì Ðåíàòîì Èáðàãèìîâûì 70-õ, 80-õ, 90-õ ãîäîâ è âèäÿ îãðîìíóþ ðàçíèöó ñ ñîáîé íûíåøíèì, ÿ áëàãîäàðþ Âñåâûøíåãî çà òî, ÷òî Îí äàðîâàë ìíå îãðîìíóþ ðàäîñòü èñòèííîãî ïîçíàíèÿ ìèðà. È ïîñòåïåííî ïîëó÷èëîñü òàê, ÷òî ÿ ñòàë èñêàòü èñòèíó, ñòàë ïîíèìàòü, ÷òî ÷åëîâåê æèâ¸ò íå òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷àòü ìàòåðèàëüíûå áëàãà. À ñìûñë æèçíè – â ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñâîåé äóøè, äóõîâíîì ðàçâèòèè. Òàê ÿ âåðíóëñÿ ê Èñëàìó».


Âîçüìó íà ñåáÿ ñìåëîñòü ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èìåííî òàê, ÷åðåç ïîçíàíèå îñíîâ Èñëàìà, Ðåíàò Èáðàãèìîâ ïðèøåë ê ïîíèìàþ òîãî, ÷òî åãî äîì äîëæåí áûòü íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî Çàëèâà, â ìèðå èñëàìñêèõ äóõîâíûõ öåííîñòåé. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî èñëàì íå òîëüêî óêðåïèë äóøó è î÷èñòèë ñåðäöå Ðåíàòà Èáðàãèìîâà, íî è ñòàë îñíîâîé òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü åãî çíàìåíèòóþ ïåñíþ «Êóë-Øàðèô», ÷òîáû îòáðîñèòü ñîìíåíèÿ â ãëàâíûõ ñìûñëàõ åãî äóõîâíîãî ïîèñêà. Êàê ñêàçàë ñàì Ðåíàò: «Êóë-Øàðèô – îäíà èç ñàìûõ êðàñèâûõ ìå÷åòåé ìèðà, êîòîðàÿ êîãäà-òî áûëà ðàçðóøåíà, à çàòåì âîññòàíîâëåíà â íàøè äíè. Âîñïåòü å¸ âåëè÷èå è êðàñîòó áûëî âïîëíå åñòåñòâåííûì æåëàíèåì. À ïîïóëÿðíîñòü ïåñíè ïîáóäèëà ìîèõ äðóçåé ïðåäëîæèòü ìíå ñíÿòü ê íåé êëèï».


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;208;184;208;189;208;°209;‚ 208;˜208;±209;€208;°208;179;208;184;208;188;208;190;208;178; 208;191;208;µ209;129;208;189;209;143; 208;178; 208;353;209;402;208;»-208;168;208;°209;€208;184;209;„


Ðåíàò Èáðàãèìîâ íà ôîíå ìå÷åòè «Êóë Øàðèô»


Ñåãîäíÿ Ðåíàò Èáðàãèìîâ óáåæäåí, ÷òî ÷åëîâåê âåðóþùèé âñåãäà áóäåò ñòðåìèòüñÿ âûïîëíèòü ñâîþ ìèññèþ, è åñëè ýòî ìóçûêàíò, òî îí áóäåò íåñòè â ìèð òîëüêî äîáðî, èñïîëüçîâàòü ñâîé òàëàíò äëÿ ñîçèäàíèÿ è ïîëüçû ðåëèãèè Àëëàõà.


Ðåíàò Èáðàãèìîâ îáðåë ñâîé äîì â ìèðå ñàìûõ âûäàþùèõ äîñòèæåíèé èñëàìñêîé öèâèëèçàöèè. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî íè îäíî ñîáûòèå â êóëüòóðíîé æèçíè ÎÀÝ ïîñëåäíèõ ëåò íå ìîæåò ñðàâíèòüñÿ ïî ìàñøòàáó è çíà÷åíèþ ñ îòêðûòèåì Äóáàéñêîé îïåðû. Äóìàþ, ÷òî êàê âûñîêèé ïðîôåññèîíàë, Ðåíàò Èáðàãèìîâ ïî äîñòîèíñòâó îöåíèë Äóáàéñêóþ îïåðó, êîòîðàÿ "ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, îò ñâåòà è ãèáêîé ïëàíèðîâêè äî îáîðóäîâàíèÿ – íàñòîÿùåå ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà".


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;208;µ208;189;208;°209;‚ 208;˜208;±209;€208;°208;179;208;184;208;188;208;190;208;178; 208;184; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178;


Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Ðåíàò Èáðàãèìîâ íà ôîíå Áåëîé ìå÷åòè Øåéõà Çàéäà.


Îáðåòåíèå ñâîåãî æèëüÿ â êóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå ÎÀÝ äëÿ Ðåíàòà Èáðàãèìîâà – ýòî ïîãðóæåíèå â ìèð èñëàìñêîé êóëüòóðû, è ÿ áûë èñêðåííå ðàä ïîìî÷ü åìó â ýòîì. Ìû âìåñòå ïîñåòèëè îäíó èç ñàìûõ ïîðàçèòåëüíûõ ìå÷åòåé ìèðà – Áåëóþ ìå÷åòü øåéõà Çàéäà, êîòîðàÿ ñïîñîáíà îäíîâðåìåííî âìåñòèòü 50 òûñÿ÷ âåðóþùèõ. Ïîä ñâîäàìè ýòîé ãðàíäèîçíîé ìå÷åòè Ðåíàò îêîí÷àòåëüíî îùóòèë, ÷òî îí äîìà.

Íàäåþñü, ÷òî ñ âåðîé â Àëëàõà â äóøå, îí îáðåòåò çäåñü ñ÷àñòüå.


 

Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).




Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
Âàø êîììåíòàðèé:
Ïîëóæèðíûé Íàêëîííûé òåêñò Ïîä÷¸ðêíóòûé òåêñò Çà÷¸ðêíóòûé òåêñò | Âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ Ïî öåíòðó Âûðàâíèâàíèå ïî ïðàâîìó êðàþ | Âñòàâêà ñìàéëèêîâ Âûáîð öâåòà | Ñêðûòûé òåêñò Âñòàâêà öèòàòû Ïðåîáðàçîâàòü âûáðàííûé òåêñò èç òðàíñëèòåðàöèè â êèðèëëèöó Âñòàâêà ñïîéëåðà
Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
Ïîõîæèå íîâîñòè:
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝ

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Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû Âëàäèìèðó Çîðèíó

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû Âëàäèìèðó

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ìèíåðàëüíûå âîäû Ðàñ àëü-Õàéìû: îòäûõ äîñòîéíûé ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ òðàäèöèé

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ìèíåðàëüíûå âîäû Ðàñ àëü-Õàéìû: îòäûõ äîñòîéíûé

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàë âëàäåëüöåì íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàë

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÝÊÑÏÎ – 2020 â Äóáàå: Êàòàëèçàòîð äåëîâîé àêòèâíîñòè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÝÊÑÏÎ – 2020 â Äóáàå: Êàòàëèçàòîð äåëîâîé

Îáùåñòâî
Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì äðóãèì ïóòåì»

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì Àâèöåííû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì Àâèöåííû

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðû

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ èíâåñòîðîâ â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Îáùåñòâî
Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà è íàäåæíîñòè

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Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå êàïèòàëà

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Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

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Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

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×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðå

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Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðû

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«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!

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Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãà

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Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%

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