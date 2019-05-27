Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäè ñòðåìÿòñÿ êóïèòü íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ
Ðåíàò Èáðàãèìîâ – ëåãåíäà ýñòðàäû 70-90-õ ãîäîâ. ×åëîâåê, êîòîðûé ïîòðÿñàë ñâîèì óíèêàëüíûì ãîëîñîì ìèëëèîíû ëþäåé, åãî ïëàñòèíêè, à ïîçæå êàññåòû ðàñêóïàëèñü â ÑÑÑÐ, êàê ñàìûé áîëüøîé äåôèöèò. Äà ãîñïîäà, ìû æèëè â ñòðàíå äåôèöèòà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, íî áîëüøå òÿíóëèñü â ìóçûêå, ëèòåðàòóðå, òåàòðó, êîòîðûå òîæå áûëè â äåôèöèòå è, êîòîðûå ìû ïðåäïî÷èòàëè âñåìó íà ñâåòå.
Òå äåÿòåëè èñêóññòâ, êòî êàê Ðåíàò Èáðàãèìîâ îêàçûâàëèñü íà âåðøèíå ïîïóëÿðíîñòè áûëè ëþáèìû íàðîäîì, íàïåâàâøèì åãî èçâåñòíûå õèòû, ñðåäè êîòîðûõ ìíå çàïîìíèëèñü êîìïîçèöèè: «Ëàäà», «×òî òàê ñåðäöå ðàñòðåâîæåíî», «Â êðàþ ìàãíîëèé», «Ìíå õîðîøî ñ òîáîé», «Âëþáëåííàÿ âåñíà», «Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì» è «Øàãàåò ñîëíöå ïî áóëüâàðàì».
Óñïåõ Ðåíàòà Èáðàãèìîâà – ýòî óíèêàëüíûé òàëàíò, ïîìíîæåííûé íà îãðîìíûé òðóä. Ïðåæäå âñåãî – ýòî êîíñåðâàòîðñêîå îáðàçîâàíèå, êîòîðîå çàëîæèëî îñíîâû âûñîêîé êóëüòóðû èñïîëíåíèÿ, ðàñêðûëî âñþ ìíîãîãðàííîñòü äàðà Ðåíàòà Èáðàãèìîâà. Ñåãîäíÿ åãî ãîëîñ èòàëüÿíñêèå òåàòðàëüíûå êðèòèêè åäèíîäóøíî ñ÷èòàþò îäíèì èç ëó÷øèõ â ìèðå, à èòàëüÿíñêàÿ ïðåññà íàçâàëà åãî «Ðóññêèì Ïàâàðîòòè».
Äëÿ ìåíÿ áûëî áîëüøîé ÷åñòüþ, êîãäà Ðåíàò îáðàòèëñÿ êî ìíå ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü ïðèîáðåñòè íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ çíàÿ, ÷òî ÿ âåäó ñâîé áèçíåñ íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ñ 2006 ãîäà. Íå áóäó ñêðûâàòü, ÷òî äîñòàòî÷íî ìíîãî èçâåñòíûõ ëþäåé èç Ðîññèè ÿâëÿþòñÿ ìîèìè êëèåíòàìè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ, íî îáðàùåíèå Ðåíàòà Èáðàãèìîâà, åùå ðàç ïîäòâåðäèëî ýôôåêòèâíîñòü ìîåãî ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Â íà÷àëå 2019 ãîäà ýêñïåðòû Independent Expert Group (UAE) âûäåëèëè ìîå Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) êàê Òîï – 1, àáñîëþòíîãî ëèäåðà ïî íàäåæíîñòè è óðîâíþ îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ ñðåäè Òîï- 5 Real Estate àãåíòñòâ Äóáàÿ, ïîä÷åðêíóâ óñïåøíîñòü åãî ðàáîòû íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè íå òîëüêî Äóáàÿ, íî Àäæìàíà è Ðàñ àëü-Õàéìû.
Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) ðàñïîëàãàåò øèðîêèì ñïåêòðîì ïðåäëîæåíèé ïî îñíîâíûì êîäàì ñïðîñà:
- èíâåñòèöèè â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ;
- íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ îò çàñòðîéùèêà;
- íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ öåíû â ðóáëÿõ;
- íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ íåäîðîãî;
- êâàðòèðû â ÎÀÝ êóïèòü íåäîðîãî â ðóáëÿõ;
- ïîêóïêà êâàðòèðû â ÎÀÝ;
- ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ.
Ðåíàò Èáðàãèìîâ íå ñëó÷àéíî âûáðàë ÎÀÝ, êàê ìåñòî äëÿ æèçíè ñâîåé ñåìüè. Êàê îí ñàì äîñòàòî÷íî îòêðîâåííî ñêàçàë â îäíîì èç èíòåðâüþ: «Ïðîöåññ ïîçíàíèÿ âåðû âî Âñåâûøíåãî äëèòåëåí, è ó ìåíÿ îí ïðîèçîø¸ë íå ñðàçó, à ïîñòåïåííî: äåíü çà äí¸ì, ìåñÿö çà ìåñÿöåì, ãîä çà ãîäîì ïðîèñõîäèëè èçìåíåíèÿ â ìî¸ì ñîçíàíèè. È ñåé÷àñ, ñðàâíèâàÿ ñåáÿ ñ òåì Ðåíàòîì Èáðàãèìîâûì 70-õ, 80-õ, 90-õ ãîäîâ è âèäÿ îãðîìíóþ ðàçíèöó ñ ñîáîé íûíåøíèì, ÿ áëàãîäàðþ Âñåâûøíåãî çà òî, ÷òî Îí äàðîâàë ìíå îãðîìíóþ ðàäîñòü èñòèííîãî ïîçíàíèÿ ìèðà. È ïîñòåïåííî ïîëó÷èëîñü òàê, ÷òî ÿ ñòàë èñêàòü èñòèíó, ñòàë ïîíèìàòü, ÷òî ÷åëîâåê æèâ¸ò íå òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷àòü ìàòåðèàëüíûå áëàãà. À ñìûñë æèçíè – â ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñâîåé äóøè, äóõîâíîì ðàçâèòèè. Òàê ÿ âåðíóëñÿ ê Èñëàìó».
Âîçüìó íà ñåáÿ ñìåëîñòü ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èìåííî òàê, ÷åðåç ïîçíàíèå îñíîâ Èñëàìà, Ðåíàò Èáðàãèìîâ ïðèøåë ê ïîíèìàþ òîãî, ÷òî åãî äîì äîëæåí áûòü íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî Çàëèâà, â ìèðå èñëàìñêèõ äóõîâíûõ öåííîñòåé. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî èñëàì íå òîëüêî óêðåïèë äóøó è î÷èñòèë ñåðäöå Ðåíàòà Èáðàãèìîâà, íî è ñòàë îñíîâîé òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü åãî çíàìåíèòóþ ïåñíþ «Êóë-Øàðèô», ÷òîáû îòáðîñèòü ñîìíåíèÿ â ãëàâíûõ ñìûñëàõ åãî äóõîâíîãî ïîèñêà. Êàê ñêàçàë ñàì Ðåíàò: «Êóë-Øàðèô – îäíà èç ñàìûõ êðàñèâûõ ìå÷åòåé ìèðà, êîòîðàÿ êîãäà-òî áûëà ðàçðóøåíà, à çàòåì âîññòàíîâëåíà â íàøè äíè. Âîñïåòü å¸ âåëè÷èå è êðàñîòó áûëî âïîëíå åñòåñòâåííûì æåëàíèåì. À ïîïóëÿðíîñòü ïåñíè ïîáóäèëà ìîèõ äðóçåé ïðåäëîæèòü ìíå ñíÿòü ê íåé êëèï».
Ðåíàò Èáðàãèìîâ íà ôîíå ìå÷åòè «Êóë Øàðèô»
Ñåãîäíÿ Ðåíàò Èáðàãèìîâ óáåæäåí, ÷òî ÷åëîâåê âåðóþùèé âñåãäà áóäåò ñòðåìèòüñÿ âûïîëíèòü ñâîþ ìèññèþ, è åñëè ýòî ìóçûêàíò, òî îí áóäåò íåñòè â ìèð òîëüêî äîáðî, èñïîëüçîâàòü ñâîé òàëàíò äëÿ ñîçèäàíèÿ è ïîëüçû ðåëèãèè Àëëàõà.
Ðåíàò Èáðàãèìîâ îáðåë ñâîé äîì â ìèðå ñàìûõ âûäàþùèõ äîñòèæåíèé èñëàìñêîé öèâèëèçàöèè. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî íè îäíî ñîáûòèå â êóëüòóðíîé æèçíè ÎÀÝ ïîñëåäíèõ ëåò íå ìîæåò ñðàâíèòüñÿ ïî ìàñøòàáó è çíà÷åíèþ ñ îòêðûòèåì Äóáàéñêîé îïåðû. Äóìàþ, ÷òî êàê âûñîêèé ïðîôåññèîíàë, Ðåíàò Èáðàãèìîâ ïî äîñòîèíñòâó îöåíèë Äóáàéñêóþ îïåðó, êîòîðàÿ "ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, îò ñâåòà è ãèáêîé ïëàíèðîâêè äî îáîðóäîâàíèÿ – íàñòîÿùåå ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà".
Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Ðåíàò Èáðàãèìîâ íà ôîíå Áåëîé ìå÷åòè Øåéõà Çàéäà.
Îáðåòåíèå ñâîåãî æèëüÿ â êóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå ÎÀÝ äëÿ Ðåíàòà Èáðàãèìîâà – ýòî ïîãðóæåíèå â ìèð èñëàìñêîé êóëüòóðû, è ÿ áûë èñêðåííå ðàä ïîìî÷ü åìó â ýòîì. Ìû âìåñòå ïîñåòèëè îäíó èç ñàìûõ ïîðàçèòåëüíûõ ìå÷åòåé ìèðà – Áåëóþ ìå÷åòü øåéõà Çàéäà, êîòîðàÿ ñïîñîáíà îäíîâðåìåííî âìåñòèòü 50 òûñÿ÷ âåðóþùèõ. Ïîä ñâîäàìè ýòîé ãðàíäèîçíîé ìå÷åòè Ðåíàò îêîí÷àòåëüíî îùóòèë, ÷òî îí äîìà.
Íàäåþñü, ÷òî ñ âåðîé â Àëëàõà â äóøå, îí îáðåòåò çäåñü ñ÷àñòüå.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).
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Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõàÎáùåñòâî
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Ðåâîëþöèþ â ñôåðå íåäâèæèìîñòè ïðîãíîçèðóþò ýêñïåðòûÎáùåñòâî
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ñíèçÿòñÿ íàëîãè íà íåäâèæèìîñòüÃîðîä
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×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðåÃëàâíîå
Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðûÑî÷è
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