Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòü ñâîé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ
- Èñìàãèë Êàëÿìîâè÷, ñåãîäíÿ â ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêàõ ÑÌÈ âû ôèãóðèðóåòå êàê óñïåøíûé áèçíåñìåí, äîáèâøèéñÿ óñïåõà íå ãäå-íèáóäü, à â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ. Íî ñíà÷àëà ðàññêàæèòå íåìíîãî î ñåáå, âåäü èìåííî ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà è óñòðåìëåíèÿ âî ìíîãîì îïðåäåëÿþò òî, ÷òî ìû íàçûâàåì «óñïåõîì».
- Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ñåìüè, ñ ñåìåéíûõ òðàäèöèé, ñ òîãî ÷òî ïðèâèâàåòñÿ ÷åëîâåêó ñ êîëûáåëè. ß ðîäèëñÿ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè â ãîðîäå Áóãóðóñëàí. Ñåìüÿ äëÿ ìåíÿ áûëà îñîáûì ìèðîì äóõîâíîãî âîñïèòàíèÿ, ãäå ïðèâèâàëèñü êà÷åñòâà è çíàíèÿ, ïîçâîëèâøèå ìíå îáðåñòè øèðîòó æèçíåííûõ íàçíà÷åíèé â çðåëîì âîçðàñòå.
Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ìîé îòåö Êàëÿìåòäèí õàçðàò äîáðîâîëüöåì óøåë íà ôðîíò è äîñòîéíî ñðàæàëñÿ ñ îðóæèåì â ðóêàõ. ß âñåãäà ïîìíèë îá ýòîì, è ñòðåìèëñÿ êàê ìîã ñëóæèòü Ðîññèè. Ó ìåíÿ çà ïëå÷àìè ñëóæáà â âîéñêàõ ÏÂÎ, òðè âûñøèõ îáðàçîâàíèÿ, ïîçâîëèâøèå ìíå ñòàòü áèçíåñìåíîì, îáùåñòâåííûì äåÿòåëåì, ðåæèññåðîì è ïèñàòåëåì-ïóáëèöèñòîì. ß âñåãäà ñòðåìèëñÿ ñîçäàòü ÷òî-òî ñâîå, îñîáåííîå – ñîöèàëüíûé áèçíåñ â óñëîâèÿõ ÎÀÝ, èñòîðè÷åñêóþ ìîðôîëîãèþ ñêàçêè, êîíöåïöèþ ïðîñâåùåííîãî èñëàìà, òåîðèþ è èñòîðèþ Òàòàðñêîãî ìèðà, è ìíîãîå äðóãîå.
- Êàê ïðèøëî ðåøåíèå îòêðûòü áèçíåñ â ÎÀÝ, ýòî áûë ïåðâûé îïûò áèçíåñà èëè ó âàñ óæå áûë ïîäîáíûé îïûò?
- Îòäàâ ñâîé âîèíñêèé äîëã, ÿ ñäåëàë âûáîð â ïîëüçó áèçíåñà, õîòÿ íèêîãäà íå çàáûâàë ó÷èòüñÿ, ïîëó÷èâ â èòîãå òðè âûñøèõ îáðàçîâàíèÿ.
Â òå ãîäû íà ýêðàíàõ òåëåâèçîðîâ áëèñòàëè ñâîèì ÿðêèì òàëàíòîì Ñîôèÿ Ðîòàðó, Àëëà Ïóãà÷åâà, Ëåâ Ëåùåíêî, à ãîñóäàðñòâåííàÿ ôèðìà «Ìåëîäèÿ» áûëà íå â ñîñòîÿíèè ïîêðûòü âñå âîçðàñòàþùóþ ïîòðåáíîñòü â ïëàñòèíêàõ.
ß îòêðûë ñâîå ïðîèçâîäñòâî, êîòîðîå ïîäíèìàë áóêâàëüíî ñ íóëÿ, ñûðüå äëÿ ñîçäàíèÿ âèíèëîâûõ ïëàñòèíîê ïðèõîäèëîñü äîñòàâàòü èç íåîòêóäà. Ìíîãèå, íàâåðíîå, ïîìíÿò ðåíòãåíîâñêèå ñíèìêè, êîòîðûå ñëóæèëè îñíîâîé äëÿ ñîçäàíèÿ íàñòîÿùåé ïëàñòèíêè. Äà! Ýòî áûëà ýïîõà âèíèëà, êîãäà ÿ ïîêóïàë åãî ðóëîíàìè è äàðèë ëþäÿì ðàäîñòü ñëóøàòü ëþáèìûõ èñïîëíèòåëåé. Êîãäà íà ñìåíó âèíèëó ïðèøëè êàññåòû, ÿ áûë ãîòîâ áûñòðî ïåðåîáîðóäîâàòü ïðîèçâîäñòâî è ðàñøèðèòü ñâîé áèçíåñ äî ìàñøòàáîâ ñòðàíû.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ è ñîâåòñêèé ïîýò-ïåñåííèê Íèêîëàé Äîáðîíðàâîâ
Îäíîâðåìåííî ñ òèðàæèðîâàíèåì ìóçûêàëüíûõ íîñèòåëåé ÿ ïûòàëñÿ, îêàçûâàòü ïîääåðæêó íà÷èíàþùèì ìóçûêàëüíûì êîëëåêòèâàì, â ÷àñòíîñòè, ðàñïðîñòðàíèë çàïèñè òîãäà åùå ìàëî èçâåñòíîé ãðóïïû «Ëàñêîâûé ìàé» ïî âñåìó ÑÑÑÐ, ÷òî ñäåëàëî åå ïîïóëÿðíîé âî âñåõ óãîëêàõ íàøåé íåîáúÿòíîé ñòðàíû.
ß áûë ìîëîä è ïîëîí ïëàíîâ, íî, ãëàâíîå ìíå íðàâèëîñü, ÷òî âî ìíîãèõ äîìàõ çâó÷èò íà âñå ãîëîñà ïðîäóêöèÿ, êîòîðóþ ÿ ñîçäàâàë, âêëàäûâàÿ â ýòî äåëî âñþ ñâîþ äóøó.
- Êîãäà âû íà÷àëè ñâîé áèçíåñ â ÎÀÝ è, ÷òî ÿâèëîñü ïðè÷èíîé âûáîðà ýòîé ñòðàíû ñòîëü äàëåêîé îò Ðîññèè?
- Â ïåðâóþ î÷åðåäü íàäî ñêàçàòü, ÷òî ÎÀÝ óíèêàëüíûé ïðîåêò îòöà –îñíîâàòåëÿ ýòîãî ãîñóäàðñòâà Øåéõà Çàéäà èáí Ñóëòàíà Àëü Íàõàéÿíà, ñî÷åòàþùèé â ñåáå êóëüòóðíóþ ñàìîáûòíîñòü ìóñóëüìàíñêîãî Âîñòîêà è àíãëîñàêñîíñêèé ïîäõîä ê êîíñòðóèðîâàíèþ ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà. Ðåçóëüòàò òàêîãî ñèíòåçà áóêâàëüíî ïîðàçèë ìåíÿ, ÿ óâèäåë â íåì îáðàçåö ãîñóäàðñòâà áóäóùåãî, ãäå îáùå÷åëîâå÷åñêîå ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàåòñÿ ñ íàöèîíàëüíûì.
Ïîäòâåðæäåíèåì ìîåãî ñóáúåêòèâíîãî âîñïðèÿòèÿ ýòîé ñòðàíû ñòàëî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè çäåñü ÝÊÑÏÎ – 2020 ïîä ëîçóíãîì «Ñîåäèíÿÿ óìû, ñîçäàåì áóäóùåå». ÎÀÝ - ýòî ñòðàíà, êîòîðàÿ öåëåíàïðàâëåííî íàðàùèâàåò òåìïû, ïðåâðàùàÿñü â ýòàëîí óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, ðàçóìíîãî óïðàâëåíèÿ è ñîöèàëüíîé áåçîïàñíîñòè.
Ïðèíèìàÿ ýòó óäèâèòåëüíóþ ñòðàíó êàê ïðîñòðàíñòâî ñâîåé ìå÷òû, ÿ âñå æå ñåðäöåì è äóøîé âñåãäà îñòàâàëñÿ ðîññèÿíèíîì. Ìàêñèìèëèàí Âîëîøèí, êîãäà-òî î÷åíü ÷¸òêî ñôîðìóëèðîâàë òåçèñ î òîì, ÷òî «÷åëîâåê íå ñòàíåò íèêîãäà Èíûì, ÷åì òî, âî ÷òî îí ñòðàñòíî âåðèò». Èíà÷å ãîâîðÿ, íàñ ñîçäàþò íàøè óáåæäåíèÿ è õî÷ó îñîáî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî Ðîññèÿ - ìîÿ Ðîäèíà, è ïðîæèâ óæå áîëåå 10 ëåò â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ, ÿ íè íà ìèíóòó íå çàáûâàë êòî ÿ, ãäå ìîè êîðíè.
Â òå÷åíèè âñåõ ëåò, êîòîðûå ìíå Âñåâûøíèé äàðîâàë ïðîæèòü íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, ÿ íè íà ìèíóòó íå çàáûâàë, ÷òî ãëàâíîå – ýòî áûòü ïîëåçíûì è íóæíûì ñâîåé ñòðàíå. Òàê ÿ âîñïèòûâàþ äåòåé. Òàê ÿ ðàáîòàþ, ñòàâÿ ñâîé áèçíåñ íà ñëóæåíèå îáùåñòâåííî ïîëèòè÷åñêèì èíòåðåñàì Ðîññèè. Òàê ÿ âûáèðàþ äðóçåé, ñ êîòîðûìè ïðàçäíóþ âåëèêèé Äåíü Ïîáåäû – 9 ìàÿ.
Ñ Íàðîäíûì àðòèñòîì ÐÔ Äìèòðèåì Ïåâöîâûì ïðàçäíóåì 9 ìàÿ â ýìèðàòå Øàðäæà
- Âûáîð âàø âûçûâàåò ãëóáîêîå óâàæåíèå, íî âåäü âñåãäà òðóäíî íàõîäèòü ðåøåíèÿ â àáñîëþòíî íîâîé äëÿ âàñ ñðåäå, òåì áîëåå ñòîëü íå ïîõîæåé íà íàøè ðîññèéñêèå ðåàëèè. Êàê âàì óäàëîñü íàéòè ñâîé ïóòü â èíîì èçìåðåíèè ïðèðîäû, êóëüòóðû, òðàäèöèé, ÿçûêà?
- Ìàéêë Ãåðáåð ñêàçàë: «Áèçíåñ åñòü èñêóññòâî óãàäûâàòü áóäóùåå è èçâëåêàòü èç ýòîãî ïîëüçó». Óãàäûâàòü, ÷òî ïðèíåñåò âàì ïðèáûëü â áóäóùåì â ÎÀÝ – èñêóññòâî, êîòîðîå òðåáóåò ïðèíÿòü îäèí ïðîñòîé íàó÷íûé ïîñòóëàò: àäàïòàöèÿ – îñíîâà óñïåõà âåçäå, íà ìóñóëüìàíñêîì Âîñòîêå – îñíîâà óñïåõà âäâîéíå, è äàæå âòðîéíå.
Â ÎÀÝ àôîðèçì Ìàéêëà Ãåðáåðà çâó÷èò òàê æå, êàê è â ÑØÀ. Íî! Åñëè âû ðåàëüíî õîòèòå ðàáîòàòü â îäíîì èç ýìèðàòîâ èëè âî âñåõ ñðàçó, ïðåæäå âñåãî, âàì ïðèäåòñÿ èçìåíèòüñÿ, íàó÷èòüñÿ óãàäûâàòü ñâîå áóäóùåå â ðåàëüíîñòè, êîòîðàÿ ñîâñåì íå ïîõîæà íà òî, ê ÷åìó âû ïðèâûêëè â ÑØÀ, Åâðîïå èëè Ðîññèè.
Àðàâèéñêèé ïîëóîñòðîâ – ýòî îñîáûé ìèð ïðèðîäû. Ìèð ïóñòûíè. Òîò, êòî õî÷åò çäåñü ðàáîòàòü äîëæåí ïðèíÿòü ïóñòûíþ, ñ åå ñòðîãèìè çàêîíàìè æèçíè.
Àðàâèéñêèé ïîëóîñòðîâ – ýòî îñîáûé ìèð êóëüòóðû. Èñëàìñêèé ìèð ñ òåõíîãåííîé èçþìèíêîé ñàìûõ ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèé åâðîïåéñêîé íàóêè. Çäåñü ìíîãî ïðàâèë, êîòîðûå ïðåäîïðåäåëÿþò óñïåøíûé áèçíåñ â ìèðå òðàäèöèé, êîòîðûå äîëæíû ñòàòü îñíîâîé âàøèõ äåéñòâèé, åñëè îíè íàöåëåíû íà óñïåõ.
Áîëüøèì ïðåèìóùåñòâîì â ÎÀÝ ÿâëÿåòñÿ çíàíèå ÿçûêîâ è, ïðåæäå âñåãî, àðàáñêîãî, êîòîðûé íå òîëüêî äàåò âîçìîæíîñòü ñâîáîäíî áåç ïåðåâîä÷èêà îáùàòüñÿ ñ ýìèðàòöàìè, íî ïîçâîëÿåò ñ ïåðâûõ ñëîâ ðàñïîëîæèòü èõ ê ñåáå. È õîòÿ ïðàêòè÷åñêè âñå ýìèðàòöû â ñîâåðøåíñòâå âëàäåþò àíãëèéñêèì ÿçûêîì, îáðàùåíèå ê ïàðòíåðàì íà àðàáñêîì ïîçâîëÿåò ïåðåâåñòè îáùåíèå â áîëåå äîâåðèòåëüíóþ ïëîñêîñòü.
Â ÎÀÝ ìíå íå íóæåí ïåðåâîä÷èê – çíàíèå àðàáñêîãî ÿçûêà îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ êëþ÷åé ê óñïåõó.
- Íå ìîãëè áû âû óòî÷íèòü, ÷òî æäåò òåõ, êòî ðåøèòüñÿ ïîñëåäîâàòü âàøåìó ïðèìåðó è ðåøèòüñÿ íà÷àòü ñâîé áèçíåñ â ÎÀÝ?
- Ïîïàäàÿ â ìèð ÎÀÝ, âû ñëîâíî ïåðåìåùàåòåñü âî âðåìåíè. Ó ìíîãèõ, îñîáåííî áèçíåñìåíîâ-âûõîäöåâ èç ñòðàí ÑÍÃ, ýòî îùóùåíèå ïåðåìåùåíèÿ íå òîëüêî â èíîå ïðîñòðàíñòâî êóëüòóðû, íî è â èíîå ïðîñòðàíñòâî âðåìåíè äîìèíèðóåò íàä âñåìè äðóãèìè âïå÷àòëåíèÿìè.
Êîíêðåòíàÿ ñèòóàöèÿ ðàñïëûâàåòñÿ, âîçíèêàþò èëëþçèè, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ ïåðâîé è äîñòàòî÷íî ñåðüåçíîé ïðåãðàäîé ê óñïåõó. Çíàíèå, ÷òî íóæíî êàæäîé êîíêðåòíîé ñèòóàöèè â ÎÀÝ, äàåòñÿ áîëüøèíñòâó áèçíåñìåíîâ ãîðàçäî òðóäíåå, íåæåëè â ÑØÀ èëè Åâðîïå.
Â êíèãå «The Book of Survival» Ýíòîíè Ãðèáàíê ïèñàë: «Äëÿ òîãî ÷òîáû âûæèòü, íàõîäÿñü â áåçâûõîäíîì ïîëîæåíèè, âàì íåîáÿçàòåëüíî îáëàäàòü ðåôëåêñàìè ãîíùèêà íà êóáîê „Ãðàí-Ïðè", ñèëîé Ãåðêóëåñà èëè çíàíèÿìè Ýéíøòåéíà. Âñå, ÷òî âàì íåîáõîäèìî,– ýòî çíàíèå òîãî, ÷òî íóæíî äåëàòü â êîíêðåòíîé ñèòóàöèè».
Ãëàâíîå íå ñòðîèòü èëëþçèé, ÷òî áèçíåñ â Äóáàå âàì ïðåïîäíåñóò íà «áëþäå÷êå ñ ãîëóáîé êàåìî÷êîé». Áîðîòüñÿ çà ìåñòî ïîä ñîëíöåì ïðèäåòñÿ åùå áîëåå óïîðíî è, ÿ áû ñêàçàë õîðîøî ïðîäóìàíî, ÷åì â Ðîññèè èëè ÑØÀ. «Âîñòîê – äåëî òîíêîå».
- ×òî íóæíî ïðåæäå âñåãî ó÷åñòü?
- Åñëè ñêàçàòü êîðîòêî íà÷èíàþùèé áèçíåñìåí äîëæåí ïîìíèòü, ÷òî ãëàâíîå â ìèðå ÎÀÝ – ýòî âûñîêèé óðîâåíü îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ, è ñèñòåìíîå ïðåáûâàíèå â èíòåðíåòå, òàê êàê ñîãëàñíî Áèëëó Ãåéòñó: «Åñëè Âàøåãî áèçíåñà íåò â Èíòåðíåòå, òî Âàñ íåò â áèçíåñå!»
Â ïåðâóþ î÷åðåäü, íàäî òâåðäî óÿñíèòü, ÷òî ïðàâîâàÿ ñèñòåìà, ðåãóëèðóþùàÿ ðåàëèçàöèþ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé â ÎÀÝ îñíîâàíà íà ñèíòåçå çàêîíîâ Øàðèàòà, Åãèïåòñêîãî ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà è ïîëîæåíèé àíãëî-ñàêñîíñêîé ïðàâîâîé äîêòðèíû. Ïðè ýòîì, ñëåäóåò îñîáî âûäåëèòü Åãèïåòñêèé Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ, êîòîðûé áûë ïðèíÿò åùå âî âðåìåíà Åãèïåòñêîãî ïîõîäà, ïðåäïðèíÿòîãî â 1798 – 1801 ãîäàõ ïîä íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïîëîæåíèÿ Åãèïåòñêîãî Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà çàíèìàþò â ïðàâîâîé ñèñòåìå ÎÀÝ îñîáîå ìåñòî, êàê êîìïëåêñ ðåãóëèðóþùèõ íîðì, õàðàêòåðíûõ ôðàíöóçñêîé äîêòðèíå. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ ïîëîæåíèé î äîãîâîðàõ, èõ ôîðìå, è îáÿçàòåëüñòâàõ. Òàê ê ïðèìåðó, ïîíÿòèå èïîòåêè è äðóãèõ çàéìîâûõ ñîãëàøåíèé áåðóò ñâîå íà÷àëî â íîðìàõ ýòîãî äîêóìåíòà.
Èìåííî ýòî âî ìíîãîì ñèíòåçèðîâàííîå çàêîíîäàòåëüñòâî îïðåäåëÿåò îáðàçíî ãîâîðÿ ïðàâèëà èãðû íà ðûíêå ÎÀÝ.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: ñîáëþäåíèå ïðàâèë èãðû ðûíêå ÎÀÝ – ïåðâûé øàã ê óñïåõó.
Áèçíåñ, êàê â ïðî÷åì è âñå â íàøåé æèçíè îò òåàòðà äî âîåííûõ ïàðàäîâ – èãðà. ×òî íåîáõîäèìî çíàòü, ïðèñòóïàÿ ê òîé èëè èíîé èãðå? Ïðàâèëà. Â áèçíåñå êàê â îñîáîé èãðå, íàäî çíàòü íå òîëüêî ïðàâèëà, íî, ïîíèìàòü ïðîöåññ èõ òðàíñôîðìàöèè, óëàâëèâàòü òå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âîçíèêàþò, êàê îòðàæåíèå â ñòðóêòóðå è ôóíêöèÿõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.
Èçó÷èòå çàêîíû, âíèêíèòå â ñóòü òðàäèöèé, íàó÷èòåñü ïðåäâèäåòü èçìåíåíèÿ, êîòîðûå íåèçáåæíû è ñìåëî íà÷èíàéòå ñâîé áèçíåñ â ÎÀÝ.
- Êàêîå èç ýòèõ ïðàâèë âû âçÿëè íà âîîðóæåíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü?
- Ñåìåéíûé áèçíåñ. Ñðàçó ñêàæó – ýòî íå ãëàâíîå ïðàâèëî èãðû, íî äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíîå ñðåäñòâî îðãàíèçàöèè áèçíåñà.
Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî ñåìåéíûé áèçíåñ ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ ñôåðà äåÿòåëüíîñòè â Îáúåäèíåííûõ àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ, òàê êàê îí, îòâå÷àåò êóëüòóðíûì òðàäèöèÿì àðàáñêîãî ìèðà, îñîáûì ìåæëè÷íîñòíûì îòíîøåíèÿì, ïîñòðîåííûì íà íîðìàõ Øàðèàòà.
Èñòîðè÷åñêèé îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî êîìïàíèè, ñîçäàííûå èç ÷ëåíîâ ñåìüè, áûñòðåå ðåàãèðóþò íà ñèñòåìíûå âûçîâû ðûíêà, ïðîÿâëÿþò áîëüøóþ ãèáêîñòü â ïðèíÿòèè ðåøåíèé, âåäóò áîëåå âçâåøåííóþ è ýôôåêòèâíóþ êàäðîâóþ ïîëèòèêó.
Â ìóñóëüìàíñêîì ìèðå ñåìåéíûé áèçíåñ âñåãäà áûë íîðìîé, êîòîðàÿ ïîçâîëÿëà ñîçäàâàòü öåëûå ýêîíîìèêè, êàê ýòî áûëî, ê ïðèìåðó, â ÎÀÝ, êîãäà ïðàâÿùèå ñåìüè ðàçëè÷íûõ ïëåìåí îáúåäèíèëèñü âî èìÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé â ðàìêàõ åäèíîãî ãîñóäàðñòâà.
Âïðî÷åì, ãîâîðÿ î ñåìåéíîì áèçíåñå êàê ôåíîìåíå ìóñóëüìàíñêîé êóëüòóðû, íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî Âîñòîê è Çàïàä â ðàâíîé ñòåïåíè îöåíèëè åãî ýôôåêòèâíîñòü.
Ãîâîðÿ î ñåìåéíîì áèçíåñå, ñëåäóåò, ïðåæäå âñåãî, ïðèçíàòü, ÷òî â îñíîâå åãî ëåæèò áîëüøàÿ ëè÷íàÿ îòâåòñòâåííîñòü íà ãëàâå ñåìüè, êîòîðûé íå òîëüêî îòâåòñòâåíåí çà óñïåõ â äåëàõ, íî, è çà ëè÷íîå áëàãîïîëó÷èå êàæäîãî èç ÷ëåíîâ ñåìåéíîé êîìïàíèè.
Ãëàâà ñåìüè, ïî ñóòè ïðåäñòàåò â äâóõ è ïîñòàñÿõ – ãëàâû ñåìåéñòâà è ðóêîâîäèòåëÿ êîìïàíèè, íî ïðè ýòîì, âñå ÷ëåíû ñåìüè, ó÷àñòâóþùèå â áèçíåñå, íàåìíûå ñîòðóäíèêè, áîëüøèíñòâî êîòîðûõ, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿþòñÿ ðîäñòâåííèêàìè, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çàâçÿòûå îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä ïàðòíåðàìè è êëèåíòàìè.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: ìîÿ ñåìüÿ – ìîÿ êîìàíäà
Êîíñòàíòèí Äàâëàòîâ â ñâîåé çíàìåíèòîé êíèãå «Áèçíåñ. Çàêîíû, êîòîðûå âèäíû òîëüêî ñ âûñîòû óñïåõà», ïèñàë: «Êòî òàêîé õîðîøèé îòåö? Ýòî ëèáî òîò, êòî îñòàâèò áîëüøîé çàäåë – òî åñòü äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî äåíåã, êîòîðîå äâà ïîêîëåíèÿ ïîòîìêîâ íå ñìîãóò ðàñòðàíæèðèòü, ëèáî òîò, êòî ñîçäàñò ñåìåéíûé áèçíåñ, òàêóþ êîðïîðàöèþ, â êîòîðîé îíè ñìîãóò ðàáîòàòü, ðàçâèâàòü áèçíåñ è ðåàëèçîâàòü ñåáÿ». ß âûáðàë äëÿ ñåáÿ âòîðîé ïóòü ñîçäàâ ñåìåéíûé áèçíåñ è íå æàëåþ îá ýòîì. Õîòÿ, ñêàæó ïðÿìî, ýòî íå ïðîñòî, êîãäà ñ òîáîé ðàáîòàþò òâîè äåòè, à èì íàäî ïðÿìî è îòêðûòî ãîâîðèòü:«Äîëëàð òîìó, êòî ïðèäóìàë, äåñÿòü òîìó, êòî ñäåëàë, ñòî òîìó, êòî ïðîäàë».
- Êàêîå èç ñâîèõ äîñòèæåíèé â áèçíåñå íà ðûíêå ÎÀÝ, âû ñ÷èòàåòå íàèáîëåå çíà÷èìûì?
- Åñëè ãîâîðèòü îáîáùåííî, äóìàþ, âñå-òàêè âûñîêèé óðîâåíü îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ. Àâòîð ìîåãî ëþáèìîãî áåñòñåëëåðà «Äèôôåðåíöèðóéñÿ èëè óìèðàé!» Äæåê Òðàóò î÷åíü òîíêî îòìåòèë: «Ñèëüíîé êîìïàíèþ äåëàåò íå åå ïðîäóêò èëè óñëóãà, à òî ïîëîæåíèå, êîòîðîå îíà çàíèìàåò â ñîçíàíèè ïîòðåáèòåëåé».
Âûñòðàèâàÿ ñâîé áèçíåñ â ÎÀÝ ñ ó÷åòîì ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèé â îáëàñòè ìàðêåòèíãà, íàõîäÿñü â ïîèñêå ïîçèöèîíèðîâàíèÿ ñâîèõ Real Estate óñëóã, ÿ ïîëó÷èë â ýòîì ãîäó ïåðâûé ðåçóëüòàò.
Ïî èòîãàì âñåñòîðîííåãî àíàëèçà, ïðîåäåííîãî IndependentExpertGroup(UAE)îïðåäåëèëî Òîï-5 íàèáîëåå óñïåøíûõ, çàñëóæèâàþùèõ äîâåðèÿ Real Estate àãåíòñòâ Äóáàÿ, ñðåäè êîòîðûõ Äóáàéñêîå Àãåíòñòâî Íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) – ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì ïî öåëîìó ðÿäó êðèòåðèåâ, è ïðåæäå âñåãî, êàê îáëàäàþùåå îäíîé èç ñàìûõ îáúåìíûõ áàç ðûíêà íåäâèæèìîñòè, è èìåþùåå ñàìûé âûñîêèé êðåäèò äîâåðèÿ â ðóññêîÿçû÷íîì ñåêòîðå èíâåñòîðîâ íà ðûíêå â ÎÀÝ.
-Èñìàãèë Êàëÿìîâè÷, ñðåäè ñîáûòèé áëèæàéøåãî áóäóùåãî, îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ÝÊÑÏÎ – 2020, êîòîðàÿ ïðîéäåò â ÎÀÝ. Êàêóþ ðîëü íà Âàø âçãëÿä ñûãðàåò âûñòàâêà â ïîâûøåíèè äåëîâîé àêòèâíîñòè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè, êîòîðûé â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ïåðåæèâàë ñïàäû è ïîäúåìû èç-çà íåñòàáèëüíîñòè ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è, â ÷àñòíîñòè, ïàäåíèÿ öåí íà íåôòü?
- Äàâàéòå ïîñìîòðèì íà ýòó ïðîáëåìó øèðå áåç ïðèâÿçêè ê íåñòàáèëüíîñòè öåí íà ãëîáàëüíîì ðûíêå íåôòè. Ïåðåôðàçèðóÿ èçâåñòíóþ ïîñëîâèöó, ñêàæó òàê «Íå íåôòüþ åäèíîé æèâ ÷åëîâåê íà ïëàíåòå». Ãðÿäåò ýïîõà íîâûõ òåõíîëîãèé, ýïîõà ÷åëîâåêà, äåéñòâèòåëüíî, Ðàçóìíîãî.
«Ñîåäèíÿÿ óìû, ñîçäàåì áóäóùåå» - ëîçóíã ÝÊÑÏÎ – 2020 â Äóáàå.
Ñîãëàñíî ïðîãíîçàì ñïåöèàëèñòîâ ÝÊÑÏÎ – 2020 ïðèâëå÷åò îêîëî 25 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Ñêàçàòü, ÷òî Äóáàé îæèäàåò ýêîíîìè÷åñêèé ïîäúåì – çíà÷èò íè÷åãî íå ñêàçàòü. Èíôðàñòðóêòóðà ýìèðàòà, è áåç òîãî, îäíà èç ëó÷øèõ â ìèðå, ïîëó÷èò íîâûé êà÷åñòâåííûé ñêà÷îê ðàçâèòèÿ, ïðîèçîéäåò ìîùíîå èíâåñòèöèîííîå íàïîëíåíèÿ â ñåãìåíòàõ íåäâèæèìîñòè, òóðèçìà è ãîñòèíè÷íîãî áèçíåñà.
Îäíàêî, ãëàâíîå - ýòî èíòåëëåêòóàëüíîå íàïîëíåíèå ñòðàíû, íîâûé ýòàï òåõíîëîãè÷åñêîé ýâîëþöèè ýìèðàòîâ, êîòîðàÿ è òàê èäåò óñêîðåííûìè òåìïàìè.
Ñîãëàñíî ïðîãíîçó ñïåöèàëèñòîâ, ñäåëàííîìó â îò÷åòå «Ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò Expo - 2020 Dubai» êîìïàíèè EY, íà ïåðèîä ñ 2013 ïî 2031 ãã. îáùàÿ âàëîâàÿ äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü â ÎÀÝ â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ âûñòàâêè ñîñòàâèò $33,4 ìëðä.
ÎÀÝ – ñòðàíà íåîãðàíè÷åííûõ âîçìîæíîñòåé.
- Â çàêëþ÷åíèå íàøåãî èíòåðâüþ, õî÷åòñÿ óçíàòü Âàøå ìíåíèå î öåëåñîîáðàçíîñòè ñåãîäíÿ âåñòè áèçíåñ â ÎÀÝ, èíâåñòèðîâàòü â ýòó ñòðàíó, âåäü ÝÊÑÏÎ – 2020 - ÿâëåíèå èìåþùåå âðåìåííûå ãðàíèöû ïðîâåäåíèÿ.
- Âðÿä ëè îøèáóñü, åñëè ñêàæó, ÷òî ÝÊÑÏÎ – 2020, íå ëîêàëüíîå ÿâëåíèå âî âðåìåíè, åå âëèÿíèå íà ýêîíîìèêó ÎÀÝ áóäåò îùóùàòüñÿ ãîäû, à, âîçìîæíî, è äåñÿòèëåòèÿ. Íàñòóïàåò âðåìÿ äîëãîñðî÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, îñîáåííî íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè, ïðèâëåêàòåëüíîñòü êîòîðîãî âîçðàñòàåò ñ êàæäûì ãîäîì, íî ñ ïðîâåäåíèåì ÝÊÑÏÎ – 2020 ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíîé äàæå äëÿ ñàìûõ áîëüøèõ ñêåïòèêîâ.
Ñòðàíà íàðàùèâàåò òåìïû, ïðåâðàùàÿñü â ýòàëîí óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, ðàçóìíîãî óïðàâëåíèÿ è ñîöèàëüíîé áåçîïàñíîñòè. Íàñòóïàåò ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ èíâåñòèöèé â íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ è Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), ãîòîâî îñóùåñòâèòü âñå âàøè ñàìûå ñìåëûå ìå÷òû è ïîæåëàíèÿ. Ïðèøëî âðåìÿ ñïåøèòü îòêðûâàòü ñâîé áèçíåñ è èíâåñòèðîâàòü â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì â ÎÀÝ: ÀðàáñêèåÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäèÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû ÂëàäèìèðóÎáùåñòâî
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàëÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÝÊÑÏÎ – 2020 â Äóáàå: Êàòàëèçàòîð äåëîâîéÎáùåñòâî
Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà ØàíãàðååâàÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-ÕàéìóÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ ÝìèðàòàõÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåìÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì ÀâèöåííûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ ÀðàáñêèõÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó ÐîññèèÎáùåñòâî
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòüÎáùåñòâî
Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝÎáùåñòâî
Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõàÎáùåñòâî
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèåÎáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè ÄóáàÿÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿÃîðîä
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Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â ÄóáàåÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈßÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝÃîðîä
Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðûÃîðîä
Âèêòîð Òóñèêîâ âîçãëàâèò îáúåäèíåííûé áèçíåñ ÂÒÁ â ÊðàñíîäàðñêîìÃîðîä
Ðàáîòîäàòåëåé áóäóò øòðàôîâàòü çà íèçêèå çàðïëàòûÃëàâíîå
Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ "Ìèäãàðä"Ãîðîä
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Áèçíåñ ñåìüè ýêñ-ãóáåðíàòîðà Êóáàíè Òêà÷åâà óâåëè÷èë âûðó÷êó â 33Ãëàâíîå
Âåíèàìèí Êîíäðàòüåâ è Âëàäèìèð Åâëàíîâ ñîâåðøèëè îáúåçä ÊðàñíîäàðàÃîðîä
Íî÷íûå ìàãàçèíû è àïòåêè íà ïåðâûõ ýòàæàõ íå çàêðîþòÃîðîä
Âåòåðàíîâ âîéíû ìîãóò îñâîáîäèòü îò ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãèÃîðîä