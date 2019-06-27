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Исмагил Шангареев – миротворец: отзывы очевидцев

27-06-2019, 12:12

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Так выглядел старт к созиданию в Чеченской Республике


В биографии Исмагила Шангареева есть не мало ярких моментов, мужественных и честных решений. История и человек порой соприкасаются так близко, что его выбор становится не только личным решением, но затрагивает общественные интересы, становится частью событий, которые определяют будущее. Память рассыпается на ветру времени, но остаются, свидетельства, отзывы людей, которые на время объединяются вокруг ключевых событий.


Событий войны и мира.


Исмагил Шангареев писал: «В начале 90-х годов ХХ века мы вступили в новую эпоху, которая поднималась грозным валом событий, две чеченские войны, словно подводили жирную кровавую черту, под «Красным проектом», закрытым историей вследствие экономической нецелесообразности и политической неполноценности.Те, кто сегодня думает, что межнациональное и межконфессиональное согласие – это продолжение советской дружбы народов, или заблуждается в силу своего неведения, или не желает принимать горькую правду постсоветской реальности».


Это понимало руководство страны, которое в те годы представлял еще молодой, но решительный и мудрый лидер – Владимир Путин.В своих политических решениях Владимир Путин опирался на отзывы и рекомендации тех, кто считался авторитетами в исламском мире России и понимал скрытые смыслы происходящего, объективно оценивая всю силу пропагандистской машины оппозиции, глубину и степень ее влияния на умы верующих.


Путин отчетливо понимал, что, в первую очередь, важно было поменять «теченье мыслей», открыв перед народом Чечни, и всего Северного Кавказа путь к миру и созиданию. Такое было под силу только истинному духовному лидеру Чеченской Республики, и Путин сделал поистине исторический выбор поручив в 2002 году Ахмат-Ходжи Кадырову возглавить Государственную конституционную комиссию по разработке Конституции Чечни.


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Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин

и Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров. 


После того как работа над конституцией была завершена, на повестке дня стоял Всенародный референдум в Чечне, который должен был закрепить развитие региона в составе Российской Федерации.


Референдум в Чечне стал не легким испытанием на прочность, объединил всех политиков и общественных деятелей, кто был готов рискуя жизнью положить конец противостоянию народов России.


Исмагил Шангареев вспоминал, «Скажу прямо, это было для меня неожиданным.В моем кабинете раздался звонок: Исмаил Калямович, здравствуйте, с Вами говорит Председатель Центральной избирательной комиссии Александр Альбертович Вешняков…». И далее было предложение поехать на Всенародный референдум в Чеченскую Республику в качестве наблюдателя. Не задумываясь ни на минуту, я дал свое согласие и выехал в Грозный».



Беседа с Анатолием Поповым –председателем Правительства Чечни и Эллой Панфиловой - членом Национальной общественной комиссии по расследованию правонарушений и соблюдению прав человека на Северном Кавказе (Из личного архива Исмагила Шангареева).


Тогда, как свидетельствуют многочисленные документы и отзывы участников тех событий Исмагил Шангареев – Директор исламского правозащитного центра, Председатель ассоциации мечетей России решительно выступил как миротворец, к чьему мнению прислушивалось мусульманское население Чеченской Республики. Вспоминая эту непростую работу миротворца Исмагил Шангареев особо отмечал, что «мы не просто «наблюдали», но следили за соблюдением всех демократических норм, без которых любое волеизъявление превращается в политический фарс. Чеченский народ сделал свой выбор в условиях полной открытости и прозрачности», подчеркивая при этом, что «Тогда мы работали, с одной единственный мыслью – положить конец кровавому противостоянию на чеченской земле, дать ее мудрому и трудолюбивому народу сделать выбор, путем открытого волеизъявления».


Вопреки бессильной ярости террористов (помимо представителей чеченской национальности, в бандформированиях воевали профессиональные наемники из 51-й страны мира), 23 марта 2003 года состоялся Всенародный референдум, на котором была принята первая в истории современной Чечни конституция, закрепившая развитие региона в составе Российской Федерации. Чеченский народ сделал свой выбор.В те радостные для всех нас дни Владимир Путин сказал: «Я думаю, что все согласятся с нами в том, что всегда, везде, во все времена от имени народа всегда много желающих выступать, защищая якобы его интересы. Так было всегда и с Чечней. Но никогда в Чечне прямо не обращались к народу. Никогда не спрашивали народ Чечни, чего же он сам хочет. Мы сделали это и сделали впервые. И народ в Чечне дал ясный понятный ответ на все вопросы, которые были ему заданы».


Все это время Исмагил Шангареев находился на передовой событий и его вклад в проведение Референдума, а позднее и выбор первого Президента Чеченской Республики не был не замечен. Отзывы и благодарности, но главное добрые дружеские отношения с соратниками по миротворческой деятельности в Чечне остались как память. Историческая память о том, как мир победил войну.


Председатель Центральной избирательной комиссии Александр Вешняков направил Исмагилу Шангарееву благодарственное письмо за поддержку референдума в Чечне 23 марта 2003 г. и за участие в качестве наблюдателя в этом судьбоносном референдуме. В благодарственном письме, в частности, было сказано: "Сейчас, по прошествии почти двух месяцев после референдума Чеченской Республики по проектам Конституции и законов о выборах этого субъекта Российской Федерации, осмысливая это важное событие для всей нашей страны, лишний раз убеждаюсь, насколько правильно было наше совместное решение, чтобы Вы и группа духовных мусульманских руководителей из ряда республик и областей России направились в Чеченскую Республику для наблюдения за указанным референдумом. Думаю, не ошибусь, если скажу, что свобода, демократия, подлинное народовластие начинаются именно со свободных, демократических, прозрачных для всего общества выборов».


В заключении благодарственного письма Александр Альбертович выразил надежду, что и впредь исламские лидеры России будут "проявлять заботу о величии нашего Российского государства, гражданскую ответственность, заинтересованность в поступательном развитии страны" (См.https://www.sedmitza.ru/text/284801.html).


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С Председателем Центральной избирательной комиссии

Александром Альбертовичем Вешняковым (Из личного архива И.К. Шангареева)


В этом отзыве, адресованном Исмагилу Шангарееву, содержится очень важный посыл в будущее России, признание роли духовных мусульманских руководителей из ряда республик и областей России, которые не задумываясь встали на защиту государственной целостности страны. Это важно понимать сегодня. Понимать и находить эффективные диалоги религий и культур в рамках российской цивилизации XXI века.


После победы на выборах Ахмата-Хаджи Кадырова в Чеченской Республике,Ислам Шангареев удостоился представлять татарский народ на церемонии его вступления в должность Президента Чеченской Республики.


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Экспозиция в Музее Ахмат-Хаджи Кадырова


Вспоминая те далекие дни, он писал, что «удостоился высокой чести вручить от делегации Татарстана символический подарок Ахмату-Хаджи Кадырову - памятное блюдо с изображением «Казанского Кремля». Я помню каждое драгоценное мгновенье этого торжественного момента, лучистые глаза первого Президента Чечни, силу и глубину каждого его слова», подчеркивая при этом, что «Сегодня, когда все эти события принадлежат истории, я склоняю голову перед памятью этого легендарного человека, который как сказал Владимир Путин, ушел непобежденным, прикрывая собой Чечню и чеченцев, достойно и мужественно исполнив свой долг».


Трудно без волнения писать о событиях, которые в те далекие годы привели Россию к единству и национальному согласию, и знать при этом, что эти строки прочитает Исмагил Шангареев – миротворец, человек мужества и чести.


 

Алсу Зиганшина


 

Основной источник: Исмагил Шангареев. Значение Исламского Возрождения в постсоветской России для формирования социальной стабильности и межнационального согласия. См. подробнее: http://www.tatpressa.ru/news/342142.html




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