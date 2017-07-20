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Рамзан Кадыров станет свидетелем на свадьбе Виктории Лопыревой и Николая Баскова

20-07-2017, 12:06

Николай Басков и Виктория Лопырева готовятся связать себя узами брака. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем «Instagram».

 

 

Артист сделал предложение ростовской модели, а после попросил Главу Чечни стать их свидетелем на предстоящей свадьбе. Кадыров предложение принял и пригласил влюбленных отпраздновать торжество в Грозном, сообщает Privet-Rostov.ru

«Я на все сто процентов буду поддерживать вас. Ты же понимаешь, что свадьба в Грозном», - сказал Рамзан Кадыров.

Николай Басков сделал шикарный подарок Виктории Лопыревой во время предложения руки и сердца.

Фото: Plummynews.ru

«Эту девушку я знаю давно. Внутри очень сильно люблю. Надеюсь, что я сделаю ее самой счастливой на свете. Мое сердце полностью принадлежит ей, и в мыслях больше нет ни одной женщины», – сказал на видео Николай Басков.

«Совсем скоро! В городе Грозном! Свадьба столетия! Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдёт грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, «золотой голос» нашей страны Николай Басков и очаровательная телеведущая, «Мисс Россия - 2003», посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева сыграют свадьбу. Их сердца нашли друг друга в Грозном. На приёме, который я дал в честь гостей торжественной презентации футбольного Клуба "Ахмат", Николай Басков на глазах у сотен человек сделал Виктории Лопыревой предложение руки и сердца! Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая. И мы с Тимати, Валерией, Иосифом Пригожиным, Игорем Верником, Игорем Крутым, Яной Рудковской, Евгением Плющенко свидетелями появления на безымянном пальце Виктории изумительно красивого колечка. Дорогие друзья, покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века! Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников, всем рады! А мы говорим: «Добро пожаловать в Грозный!», - написал Рамзан Кадыров.

 



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