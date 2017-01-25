Добро пожаловать в Пуховое Королевство!

Наша компания «Уралпромконтракт» (торговая марка «Пуховое Королевство», официальный сайт: puhkorol.ru) уже почти 15 лет занимается сохранением и развитием старинного оренбургского народного промысла — ручного пуховязания. Удивительно красивые вещи, выполненные талантливыми вязальщицами из натуральной нити легкого, теплого и практичного козьего пуха, сохраняют свою актуальность уже не одно столетие.

Помимо своей красоты, изделия «Пухового Королевства» имеют множество положительных характеристик: теплые, экологичные, долговечные, универсальны для любого возраста, выполнены по уникальным эскизам. Приятным дополнением является и то, что цены на нашу продукцию, при очень высоком качестве, - самые привлекательные на российском рынке!

Уже не за горами 23 февраля и 8 марта, а за предпраздничной суетой самое главное — не забыть заранее подготовить подарки для своих родных и близких, друзей, знакомых или коллег по работе. Но теперь не нужно подолгу ломать голову над тем, что бы такого ценного и уникального выбрать в качестве подарка – наш богатый и неповторимый ассортимент изделий ручной работы поможет Вам в этом!

Сегодня мы хотим представить Вашему вниманию одни из самых популярных изделий ручной работы, связанных нашими мастерицами. В их производство вложены огромный труд и душа тружениц нашего Оренбуржья. Эти уникальные творения рук человеческих не оставили равнодушными тысячи благодарных клиентов по всей стране и далеко за её пределами, а цены приятно отличаются от цен конкурентов!

Перчатки пуховые и носки ручной работы

Чтобы в морозный зимний день Ваши руки и руки дорогих Вам людей всегда были в тепле, их согреют наши серые перчатки из козьего пуха. Для холодного времени года это просто незаменимая вещь. И даже неважно, где именно Вы проживаете, на юге или на севере страны, неважно, сколько сейчас градусов за окном, - наши пуховые перчатки из козьего пуха ручной работы защитят руки от любого мороза и любых порывов ветра. В них Вы и Ваши близкие будете чувствовать себя под надёжной защитой. И всего за 600 рублей (при заказе от двух пар и более)!

Все мы с детства знаем — чтобы не заболеть, ноги нужно держать в тепле. Проявите заботу о себе и своих близких, заказав у нас натуральные, теплые пуховые носки ручной работы всего за 500 рублей (при заказе от двух пар и более)!

Шаль «Оренбургская» и паутинка «Любимая»

Настоящая тёплая шаль «Оренбургская» ручной работы серого цвета вяжется из толстой пряжи на нить-основе и представляет собой плотно вязанный платок, обрамленный рисунчатой каймой с зубчиками. Шаль согреет Вас в любую погоду: и в летнее ненастье, и в зимнюю стужу, и в лютые морозы! Надев её на голову, вы сразу почувствуете тепло и нежность козьего пуха, обладающего лечебными свойствами. Ничто так не согреет Вашего малыша, как настоящий мягкий оренбургский пуховый платок ручной вязки по цене от 2450 рублей (размер от 100х100 см) с учетом почтовых расходов!!!

Ажурная пуховая паутинка «Любимая» - классика оренбургского пуховязального промысла. За сотни лет своего существования этот тонкий пуховый платок из белой пряжи завоевал сердца сотен тысяч женщин во всем мире. Это бесспорный лидер продаж. Красивый узор, замечательная целостность и богатый вид создают ощущение неповторимого праздника! Её можно носить на голове как косынку, набросить на плечи в прохладные летние вечера, укутать младенца, повязать вокруг колена или локтевого сустава для снятия боли. И стоит это волшебное изделие от 1700 рублей (размер от 100х100 см) с учётом почтовых расходов!!!

Безусловно, наш ассортимент привлечёт внимание молодых девушек и женщин. У нас в продаже имеется несколько видов палантинов для самых современных модниц с самым изысканным вкусом.

Более подробную информацию об этих и других изделиях, а так же оформить заказ Вы можете на нашем официальном сайте: puhkorol.ru Телефон: 8 (3537) 21-19-39

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РАЗДЕЛ «АКЦИЯ» НА НАШЕМ САЙТЕ puhkorol.ru ! Белый ажурный палантин «Орский» размером 140х60 см со скидкой 20% стоит всего 880 рублей!